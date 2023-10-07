Son yıllarda İstanbul da su baskınları iyice arttı. Her yağmur yağdığında acaba bu sefer hangi semti su bastı diye geçiyor insanın aklından. Aslında bu su baskınlarının bir çok sebebi var. Bazılarını şöyle sıralarsak, tam olarak alt yapısı yapılmadan çarpık yapılaşmanın olması, dere yataklarına yeterince özen gösterilmemesi, birde caddelerde, sokaklarda kilit taşları döşenirken bazı yerlerde taşların altlarının betonla kaplanarak yağan yağmurun toprak tarafından emilmemesi, bu da en küçük yağan yağmurun sele ve su taşkınlarına neden olmasıdır.

Eskiden İstanbul’un su sorunlarının bir takım önlemlerle geçici olarak çözülmüş olsa da son zamanlarda kuraklıkların da artmasıyla tekrar gündeme gelmesinden dolayı su sorunları yaşanması mümkündür. Bundan dolayı yoğun şekilde yağan yağmurları değerlendirecek acil önlemler alınıp, hem su taşkınları önlenmeli hem de gelecekte olabilecek susuzluk problemleri giderilmelidir.