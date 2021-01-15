Funda ERKOÇ

Survivor Turabi Nasihat Verdi!

Survivor yarışması deyince ilk akla gelen isimlerden olan şampiyonlar şampiyonu Turabi, sosyal medyada yaptığı survivor paylaşımı ile dikkat çekti. Survivor yarışmalarının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Turabi sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla önce takipçilerini heyecanlandırdı sonra ise Survivor 2021 yarışmacılarına nasihatler verdi

Turabi, paylaşımında “BENİ BİRİ HAZIRLASIN! YENMEYE, 4. KUPAYI ALMAYA GİDİYORUM.”#Survivor AAAAaaaaaaa diye yazınca takipçileri Turabi yine survivor gidiyor mu derken yazının devamı çok farklı bir içerik taşıyordu.

Turabi o yazısında "SurvivorCup ...Diyecektim. Diyemedim ya la. Corona sağolsun. sözleri ile Survivor Cup'a neden gidemediğinin cevabını tekrardan verdikten sonra "#Survivor2021 ’de ki bütün yarışmacılara başarılar dilerim. Umarım sakatlanmadan sezonu bitirirler. Sakatlanıp eve dönenlerde, onların sevenleri de üzülmesin Acun abi illa ki onları başka bir sezona dahil eder. Yeni yarışmacıları eski sevdiğiniz yarışmacılarla acımasız şekilde kıyaslamaktan da vazgeçin. Daha oraya yeni gitmiş birisiyle, 1/2 veya 3 sezon orda kalmış birisi aynı olamaz.

İlk haftalar en ZOR haftalardır...

•Açlığın dibiyle tanışırsın.

•Tahta zeminde yatmayla tanışırsın.

•Açlıktan bitmeyen gecelerle tanışırsın.

•Tvsizlikle, müziksizlikle ve telefonsuzlukla tanışırsın.

•Sivrisineklerin krallarıyla tanışırsın.

•İlk haftalarda hayalin olan Survivordan elenme korkusuyla tanışırsın.

•Her gün aileni ve sevenlerini gururlandırdın mı? utandırdın mı? merakıyla tanışırsın.

•Aç karna, yağmurda, soğukta performans yapmayla tanışırsın.

•“Ne de olsa arkada bir şeyler verirler.” sözünün tamamen yalan olduğuyla tanışırsın.

•Survivor’ın öyle tv.’den müzikle, güzel editlerle izlediğin gibi renkli ve eğlenceli olmadığıyla tanışırsın.

•Kavga ettiğin kişilerle yan yana, aynı ortamda durmayla tanışırsın.

•Saatlerce beklemeyle tanışırsın...

Ve daha buraya sığdıramadığım bir çok şeyle... O yüzden sıcak rahat yerinizden, tok karnınızla eleştirirken acımasız olmayın, yeni gençleri, eskilerle acımasız şekilde kıyaslamayın. Bekleyin şu en zor bir kaç hafta, alışma süreci geçsin gerçek karakterler, gerçek performanslar ortaya çıkacaktır.

Sakiler grubunun büyük başarısı

Sakiler grubu çıkartmış oldukları "Dünyadan Uzak " şarkısı ile hem müzik listelerinden hem de sosyal medya uygulaması Tiktok'ta büyük başarıya imza atıyor.

Başarılı müzik grubu Sakiler geçtiğimiz ay piyasaya çıkan 'Dünyadan Uzak' şarkısıyla muhteşem bir başarıya imza attı.

Şarkı Spotify'ın 'Global Viral 50' listesinde 2'nci sıraya yükselerek Ed Sheeran, The Weeknd gibi dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.

Grubun 'Dünyadan Uzak' şarkısı ayrıca sosyal medya uygulaması Tiktok'ta da en çok kullanılan müzikler arasına girdi.

Neslihan Atagül Sağlık Sorunları Yaşıyor!

Sağlık sorunları yaşayan Neslihan Atagül'ün 10 günlük raporluk rapor aldı.Güzel oyuncu geçirgen bağırsak sendromu nedeni ile hastanelik oldu ve 10 günlük rapor aldı.

Kilo kaybının yanı sıra sette sık sık halsizlik yaşayan ünlü oyuncunun 10 gün rapor almasının ardından başrolünü Engin Akyürek'le paylaştığı Sefirin Kızı dizisinin çekimlerinin nasıl etkileneceği de merak konusu oldu. Dizinin çekimlere ara verilmeyeceği, senaryoda değişiklik yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan Neslihan Atagül'ün birkaç aydır geçirgen bağırsak sendromuna karşı mücadele verdiği ancak setin aksamaması için işine devam ettiği öğrenildi. Doktorunun ısrarıyla geçen hafta sonu rapor alan Atagül Muğla'dan döndü ve İstanbul'da evinde ilaç tedavisi görüyor. Oyuncunun önümüzdeki hafta yapılacak kontrollerinin ardından işbaşı yapması bekleniyor.

Makbule Cengiz çikolatacı oldu

Gazeteci Makbule Cengiz sektör değiştirdi...Bir dönenim acar muhabirlerinden olan Makbule Cengiz şimdiler kendi markasını birbirinden farklı türde çikolatalar üreterek oluşturuyor.

İlk kez Halk Tv ekranlarından tanıdığımız Makbule Cengiz, Halk TV ile yollarını ayırdıktan sonra farklı iş konularında faaliyetlerde bulunmuştu.

Cengiz, en son makbush chocolatier adını verdiği el yaşımı kendi çikolata markasını hayat geçiriyor.

Nişantaşı'nda açacağı butik çikolata mekanının tadilat işleri ile de yakından ilgilenen Makbule Cengiz "Her sabah kalk ve hayallerin için daha çok çalış" felsefesi ile birbirinden özel çikolatalar üretmeye başladı.

Işıl Yücesoy'dan sesli TBT'ler büyük ilgi gördü

Çok yönlü sanatçı kişiliğiyle hayatlarımızda iz bırakan Işıl Yücesoy’un, her hafta özenle hazırladığı sesli tbt’ler hayranlarından büyük ilgi gördü.

Sanatçı, dönemlerine ait videolar ve fotoğraflar üzerine anılarını anlattığı sesli tbt’leri Perşembe günleri YouTube ve sosyal medya hesaplarından sevenleriyle buluşturuyor.

Yücesoy, bu hafta Devlet Tiyatrosu’nun çok önemli oyuncularından biri olan Macide Tanır ile ilgili olan sesli tbt’sinin yayımlayacak.

Işıl Yücesoy’un yayımladığı sesli tbt’ler;

“Kendi Tiyatrom mu? Yok Canım Hayal!”

“Yalancının Mumu Yatsıya Kadar”

“Sanat Güneşimiz” (Zeki Müren)

“Yağmur Yağıyor, Seller Akıyor” (Çemberimde Gül Oya)

“Kuyruklu Yıldızlarım 1” (Hakan Eren)





Acil Albüm Yapmalı!...

Her önüne gelenin şarkıcı oldum ben diye müzik piyasasına girdiği bir dönemdeyiz!

Notalara doğru düzgün basan, prozodi hatası vermeden şarkıyı adam gibi okuyan en basitinden şarkının kafasını gözünü yarmadan kırmadan okuyanlara hasret olduğumuz dönemlerde ara ara ışıl ışıl parlayan sesleri duyunca insan bir mutlu oluyor ki anlatamam…

İşte son zamanlarda beni böyle mutlu eden böyle biri var!...

Güldür Güldür Show’da oyunculuğunu konuşturan Ecem Erkek aynı zamanda şahanede şarkı söyleme kabiliyetine sahip bir sanatçı.

Daha önce şarkı söylerken birkaç kez sosyal medya ortamlarında denk geldiğim Ecem Erkek, yılbaşı özel programında söylediği şarkı ile vay anam vay dedirtmişti.

Akustik bir ortamda söylediği şarkılarda hele o kafa sesini kullandığı anlarda aman Allahım diyorum bu kadın kesin albüm yapmalı…

Buradan Samsun Demir’e, Polat Yağcı’ya sesleniyorum yapın böyle bir proje okutun en damar baba şarkıları Ecem’e liste başı olmazsa ne olayım ben….

Prozodi hataları ile dolu bağıran çağıranların yanında ciğerleri delen bu ses kesin albümlenmeli bence …

Chloe’de Korona Olmuş!

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan, çektiği bu video ile Covid-19'a yakalandığını ve sağlık sorunlarının sürdüğünü açıkladı.

Serdar Ortaç'ın 2019 yılında boşandığı eşi Chloe Loughnan'dan uzun süredir ses seda çıkmıyordu.

Chloe Loughnan geçtiğimiz gün ınstagram'da bir paylaşım yaparak takipçilerine merhaba dedi.Loughnan, herkes gibi korona yüzünden eve kapandığını söylerken bundan üç ay evvelde korona olduğunu da açıkladı.

Chloe, “Arkadaşlar iyi akşamlar. Buralarda her şey yasaklandı. Ben de koronavirüs oldum. 3 ay oldu ama hala sıkıntılar yaşıyorum. Kendinize çok dikkatli bakın. Ben bazen zor nefes alıyorum ve nefes aldığım zamanlarda boğazlarım acıyor. 3 aydır böyle yaşıyorum. İnşallah bitecek az kaldı” dedi.

Can Yaman’ın Kalbini Çalan İtalyan!

İtalyan fatihi Can Yaman şimdi de gönlünü bir İtalyan güzeline mi kaptırdı?

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre İtalya'da bir radyo programında Diletta Leotta ve Can Yaman'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman ve Diletta Leotta'nın aynı otelde kaldığı ifade edildi.

Diletta'nın odasına bir buket çiçek bırakılmıştı ve güzel sunucu bunu "Bir iş gününün ardından odana geldiğinde yatağında bulduğun bir buket çiçek senin mutlu uyumanı sağlar" yazısıyla paylaştı.

Bu paylaşımla çiçeklerin Can Yaman'dan mı olduğu akıllara geldi.

Şu an iki isim de sessizliğini korurken İtalyan basınında çiftin ilk görüntüleri yayınlandı.