Sedat SARIKAYA

Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz?

Sanatsal yeteneklerimi ailemden ve içinde doğduğum evden aldım. Durmadan şarkılar söylerdim, bebekken piyano ile tanıştım. 7-8 yaşlarında piyano derslerine başladım. Yıllar boyunca da London College of Music’in piyano sınavlarına katıldım ve 12 yaşındayken gitar eğitimlerine başladım. Çocukluk dönemim boyunca enstrüman, solfej ve dans dersleri aldım. Lisede resim okudum ve tiyatro eğitimleri aldım ve bu benim sanatsal bakış açımı geliştirdi. Bu sırada sosyal medyayla tanıştım ve sesimi insanlara duyurmaya başladım. Sevenlerimle buluşmak amaçlı buluşmalar ve konserler düzenledim. Kendi bestelerimi yapmaya başladım ve 2019 yılında yazmış olduğum “Dur Diyemem” adlı parçayı 25 Aralık 2019’da klibiyle birlikte dijital platformlara sunarak müzik piyasasına ilk adımımı atmış oldum.

Şu anda da özel bir üniversitede müzik okuyorum ve tabi ki kendi şarkılarımı yapmaya ve onları kliplendirmeye devam ediyorum.





Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?



Son şarkım “1 Varsın 1 Yoksun” bir dostumla ettiğim sohbet üzerine yazılmış bir şarkı. Onun hikayesini dinledikten sonra stüdyoya gittim ve o gün konuştuklarımızdan yola çıkarak bu şarkıyı yazdım. Aranjörüm Sezer Dinç ile birlikte kısa sürede finallediğimiz şarkının klip ve fotoğraf çekimleri de hemen ardından gerçekleşti. Saçlarımı bu proje için pembeye boyattım ve tüm görsellerde de bu imajımla bir bütün içerisinde kendimi gösterdim. Pop/Punk türünde genç, enerjik bir iş olduğuna inanıyorum son şarkımın.

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?



En büyük hayalim insanlara her zaman ilham olabilmek ve müzik piyasasında kalıcı bir yer edinmek. Tabi ki yurtdışı hayallerim de var. Bir gün tüm dünyadan insanlar şarkılarımı duysun, beni sahnede izlesin çok istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirebilmek için de çok çabalıyorum.

Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?



Müzikle tanışmam ben çocukken oldu. Ailem müzisyen olduğu için sanatla iç içe büyüdüm. Çeşitli enstrüman dersleri, solfej dersleri ve ses eğitimi aldım. 16-17 yaşımdan beri kendi şarkılarımı yazıyorum ve 2019 yılında ilk single’ım ile müzik piyasasına giriş yaptım. Şu anda da son hızında müzik çalışmalarım devam ediyor.

Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı tercih edersiniz?



Şimdilik single çıkardığım bir dönemdeyim ama ilerleyen zamanlarda konsept bir albüm yapmayı çok istiyorum.





Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı?



Ben kimseyi rakip konumuna koyabileceğimi düşünmüyorum, herkes kendi tarzında ve kendi kariyerinde özeldir.

Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda olduğunuz şeyler oldu mu?



Olmadı çünkü zaten hayatta her zaman kariyerim için birinci önceliğim müzik oldu.



Hiç maddi zorluk yaşadınız mı? Müzik kariyerinizi nasıl etkiledi?

Bazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz?



Özellikle lüks tutkunuyum demezdim kendim için, işimi görecek ürünleri kullanırım tabi ki ve gözüme hoş gelen kıyafetleri giyerim. Sevdiğim markalar tabi ki var ama şu olmazsa yapamam demezdim.

Şimdiye kadar en fazla yanlış anlaşıldığınız konu neydi?



Soyadım. Soyadım “Fis” ve en zor anlaşıldığım konu bu oluyor genelde. Ama takılmamaya çalışıyorum :)

Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu?



Deneyimlediğim bir konu olmadığı için kesin bir yargıya varamam fakat tahminimce durdurmuyor. Sanat yapmak isteyen insan her koşulda yapar bence.



Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı?



Tabi ki evdeki halimle sahnedeki halim farklı oluyor fakat her ikisinde de enerjik ve olabildiğince kendim olmaya çalışıyorum.

Sahnenize yetişemediğiniz anlar veya sahne gününüzü unuttuğunuz anlar oldu mu ?



Olmadı. Karakterimden dolayı her şey hayatımda planlı ve organize olduğu için asla olacağını da düşünmüyorum bunun.



Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?Pahalı kıyafet tercih edermisiniz?



Çalıştığım styling markaları var. Giyim konusunda her zaman hissettiğim gibi giyinmeye özen gösteriyorum. Beni bazı günler çok oversize sweatshirtler veya eşofmanlar giyerken bazı günler çok daha şık veya dikkat çekici renkler tercih ettiğimi görebilirsiniz. Özellikle pahalı olsun demiyorum giydiklerime; dediğim gibi üstüme yakışacağını düşündüğüm ve karakterimi yansıtan kıyafetler her zaman önceliğim oluyor seçerken.

Dekoltenizemi Sahnenizemi güvenirsiniz?

Hayatınızda "Seni çok bekledim" dediğiniz birisi oldu mu?



Kardeşim. 9 ay boyunca daha önce hiç bilmediğim bir hissi bekledim.

Sahne mi para mı aşk mı hangisini tercih edersiniz ?



Önce aşk geliyor sanırım benim listemde. Çünkü aşkı müziğe karşı da hissedebilirsiniz, birine karşı da, bir hayvana karşı da, bir objeye karşı da... Yaşadığımızı hissettiren şey duygularımız ve tutkularımız bence.



Kendinize belirlediğiniz bir hedefiniz varmı? Ne yaparsam bu işte ben başardım diyebilirsiniz?



Belirlediğim büyük hedeflerim var. Mesela eğer bir gün Amerika’da konser verebilirsem veya bir stadyum konseri verirsem bir hayalim gerçek olmuş olacak. Ama başardığımı hissetmek için bir fanımın yanıma gelip “Senin sayende müziğe başladım.” demesi benim için yeterli.





Tek ulusal gazete haberi ile bir anda sahne alma peşinde olan yeni şarkıcılara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz?



Müzik emek ve tutku ister bence. Gönülden sevmek gerekiyor gibi düşünüyorum müziği. Hayatın olmalı, düşündüğün şeylerin çoğunluğu olmalı müzik. Herkesin kendi düşüncesi; kimseyi yargılamak değil benim üstüme düşen. Fakat benim görüşüm; müzik için doğmak diye bir şey var.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?



Beni desteklediğiniz için, dinlediğiniz için, sevdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve iyi ki hayatımdasınız. En zor anlarımda sizlerin varlığı beni ayakta tutuyor ve neden bu işi yaptığımı hatırlatıyor. Teşekkür ederim.





KISA KISA...



Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?



Masabaşı herhangi bir iş.



En nefret ettiğiniz şey nedir?



İkiyüzlü insanlar



Hangi takımı tutuyorsunuz?



Fenerbahçe



Uğurlu sayınız?



3



En sevdiğiniz renk?



Pembe



Kıskanç mısınız? Egonuz yüksek midir?



Kıskanç değilim, özgüvenliyim ama egolu olduğumu düşünüyorum.



En son izlediğiniz film, dizi?



Anne with an E



En son gittiğiniz konser?



Kenan Doğulu