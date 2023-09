İntiharın eşiğinde olan pek sevgili arkadaşlar.

Aklınızdan geçenleri eyleme dökmeden evvel bana beş dakikanızı ayırır mısınız? Ama öncesinde elinizde sıkı sıkı tuttuğunuz şu silah. ip. zehir. ilaç vb her ne haltsa artık masanın üzerine bırakır mısınız?

Bıraktınız mı? hah tamam. Teşekkür ederim.

Belli ki hayatınızı sonlandırmaya kararlısınız. Aman yapmayın etmeyin diyemem. Üstelik bu sizin kararınız saygı duymak zorundayım.

Eh madem yolculuk var. Biletlerde kesilmiş o halde son bir bardak çayınızı benimle içer misiniz? Hem biraz da sohbet ederiz ne dersiniz?

Yorgunsunuz biliyorum. Hayat bu hepimizi yorar bazen. Türlü acılar çektirir.

Mesela sen. Derin düşüncelere dalan arkadaş. Evet evet sen.

Daha dün milyonlarını sayarken, bugün sıfırı tükettin değil mi? Belki de çoluk, çocuk sefalet içinde yaşıyordur. Ahhh bir çift ayakkabı alamadım evladıma diyen iç sesin taa ötelerden duyuluyor. Zor elbet hem de çok zor.

Aramızda ay gibi parlayan genç bir kızımız var.

Dur ne olduğunu tahmin edeyim. Sevdiğin adam tarafından terk edildin. Hayallerin, umutların buhar olup uçtu. Canın çok yanıyor ve bu acıyla yaşamak istemiyorsun.

Burada eşi tarafından terk edilen bir arkadaşımız daha var. Yalnız bu arkadaşımızın hal ve hareketlerinden kesmiş olduğu biletin iki kişilik olduğunu anlayabiliyorum. Büyük olasılıkla önce eşini öldürecek, hemen ardından tetiği kendi kafasına sıkacak.

Tam da bu noktadasınız değil mi? Tamam dediniz, yeter artık. Pes ettiniz. Öyle anlar olur ki devam edecek gücü kendinde bulamasın. Tamam dersin, tamam artık benden bu kadar. Buraya kadarmış.

Hayat öyle ya da böyle, bir gün bir şekilde hepimizi yoruyor. Yani yalnız değilsiniz aslında.

Fiziksel olarak bir arada değiliz evet, ama çektiğimiz acılarda ortağız. Dertlerimiz de farklı olabilir üstelik, veyahut acı katsayılarımız birbirinden oldukça farklıdır.

Ama gel gör ki mevzu bahis hayat yorgunluğuysa evet işte orda hep birlikte bir bütünüz.

Hayat hepimizden bir şeyler çaldı. Kimimizin gençliğini, sevdiklerini, enerjisini, vaktini kısacası hayat el koyabildiği her şeyi fütursuzca aldı bizden. İşte bu nokta da ortağız çünkü hepimiz bakakaldık gidenlerin ardından.

Şimdi ben oturup anlatmaya başlasam tüm hayatımı teee en başından dersiniz ki seninki de dert mi arkadaş. Dağına göre kar verirmiş derler.

Benim derdim de bana büyük vesselam. Kısacası herkes kendi hayatında bir şeylerin mücadelesini vermekte. Kapalı kapılar ardında türlü çeşit yaşamlar sürmekte.

Bizim gülüşlerimize, canlı duruşumuza aldanıp da benim hayatım berbat ben ufaktan yol alayım o zaman demeyesin. Bizler mutluluk maskesiyle dolaşan iyi rol yapanlardanız o kadar. Siz sanıyor musunuz ki, bizim hayatımızda her şey tıkırında. Çiçekler, böcekler havalarda uçuşuyor. Alakası yok anam babam alakası yok.

Sadece tam da sizin geldiğiniz o noktada küçücük de olsa bir umut ışığı görüp onun peşine takılıp giden insanlarız biz.

Misal ben, bazı geceler dalarım öylece. Geleceği düşünürüm, aşılması imkânsız sorunlarımı nasıl alt edebilirim? diye kafamda hesaplar yaparım. Eviririm çeviririm cıkss. İşin içinden çıkamam. Kalakalırım olduğum yerde. Umutsuzluğun dibe vuruş anını izlerim aynadaki yüzümde. Tam yelkenleri suya indiriyorum ki o da ne? iç sesim düğün alayı kurmuş çalıp söylüyor. Bırakıyorum aklı mantığı amannn Allah büyük elbet bir yol gösterecek ferahlığıyla iç sesime eşlik ediyorum. Bağıra bağıra şarkılar söylüyoruz birlikte. Dertler mi? olduğu yerde duruyor. Yerinde durmayan tek şey beni depresyona iten Şeytan'ın vesveseleri.

Umut her zaman var diye boşa demiyorlar. Cılız da olsa o ışık bir yerlerde daime yanar, seni bekler. Sadece dikkatli bakmayı bil. Tutun şimdi o umut ışığından. Ucu ucuna mı tutunursun, sımsıkı mı sarılırsın orası sana kalmış artık.

Kalk ayağa hadi! Yapabilirsin!

Sar yaralarını, yeni yaralara hazırla kendini.

Kalk hadi ayağa. Devam edelim yaşamaya.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünyada her kırk saniyede bir intiharını her 3 saniyede ise bir intihar girişiminin gerçekleştiğini son 45 yılda intiharların %60 civarında arttığının ve intiharın tüm dünyada ilk on ölüm nedeni arasında yer aldığını bildiriyor.

TÜİK verilerine göre de Türkiye'de i son üç yılda intihar edenlerin sayısı 9 bini aştı.

Umutlar sizinle olsun. Sevgiyle kalın.