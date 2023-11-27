Tek tük birkaç oyuncu dışında kalan gereksizlere RAĞMEN…

Onca idari kabiliyetsizliğin mahsulü olan sistemsiz bir kulübe RAĞMEN…

Bu kirli ligin paydaşlarının dışında kalan sistemin berraklığını temsil etme çabasına RAĞMEN…

2 sezondur farklı yöntemler, antrenör tercihleri, nevzat demir de dönen kumpaslara RAĞMEN…

Bunca hayal kırıklıkları, onca yitip giden umutlar, havlu atlan sezonların hüsranına RAĞMEN…

Bu takım ayakta kalmaya ÇALIŞIYOR!

Bir ADAM çıkmış, “serçe parmağı kırılmasına RAĞMEN kramponunu keserek maça devam ettiği aidiyeti, bu SORUMSUZ oyuncu grubuna anlatmaya çalışıyor. Bakın çocuklar sizden beklenti çok fazla diye bu RUH SORUNLU oyuncuları hizaya getirmeye çalışıyor. Seçim gündeminin ortasında, sahada yok olmaya yüz tutmuş, birbirinden kopuk, ortada felsefesi olmayan bir oyunun figüranlarını seyrettik dün Samsun 19 Mayıs Stadyumunda. Lakabına ters bir unvanla, kanatları kırık bir Beşiktaş vardı sahada! Sağ kanatta Onur, sol kanatta forvetten devşirme Cenk ile, uçmaya çalıştıkça çakılan bir görüntü vardı simsiyah! Beyazı ne zaman kovalasa, bırak uçmayı yürümekte bile zorluk çeken bir takım hüviyetinden dışarı çıkamadı Beşiktaş. Bir takım düşünün ki, deplasmanda protokol tribününde YÖNETİM adına kimseni yok! Sebep? Tamamen duygusal! Başkan alınmış, üzülmüş, hak etmediğini düşünmüş tüm bu yaşananları… Kim var peki takımın yanında? Başkan adaylarından bir tanesi… Kenarda? Camianın gerçek sahibi Rıza kaptan… Peki hak etmiş miydi Adana deplasmanında babasının yanında hüngür hüngür ağlayan Beşiktaşlı çocuk bu yaşananları? Hak etmiş miydi Lugano maçında tribünde göz yaşları içinde kalan beyaz formalı küçük Beşiktaşlı bu yaşananları? O yüzden Beşiktaş kulübü ağlama duvarı değildir. Seçim öncesi spor basınının en magazinsel yayınına çıkıp, 2 buğulu gözle her şeyin unutulacağı kadar da kurumsal hafızasını yitirmiş bir kulüp asla değildir. Bu takımın kazandığı bir maçtan sonra dahi umutları yeşermiyorsa sebebi Sn.Çebi ve hatalı tercihleridir. 2 senedir Kasım ayında lige ve Avrupa’ya havlu atıyorsa tüm siyah beyaz umutlar, bunun sebebi Sn.Çebi’nin yönetici değil, sadece idareci olması hasebindendir.

Ezcümle, kaldı 6…

7. Günü sabahı, bambaşka umutlara uyanacak bir camiadan bahsediyorum size. Gidenin yerinin belki bu kadar güzel dolacağı az seçimin olduğu bir atmosferden bahsediyorum size. Beşiktaş için öyle bir hafta sonuna gireceğiz ki ne bir derbi ne de bir Avrupa finali… Hiç birisi bu kadar önemli olmamıştır kocaman kulübün tarihinde. O sebeple, ayrışmaya gerek yok, Arat da Adalı da Beşiktaş için önemli, değerli ve kıymetli. Gönül isterdi ki… ya da boşver! Artık onun da zamanı geçti. Bundan sonra her iki aday için de tek temenni ne bir bina dikmesi ne de bir tesis inşa etmesi… 4 Aralık sabahı bu ENKAZI KALDIRMASI tek temenni… Çünkü bu camianın en büyük çilesi, sportif yetersizliklerin gölgesinde her şeye RAĞMEN takıma ait kalmak için verdiği mücadelesi!