Aslan Sayım Soruyor?  Ayda Mosharraf Cevaplıyor!

Merhaba nasılsın? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsun?

Ayda: İyiyim! Pandemi sürecinde kendimi meşgul tutacak bir çok şey yaptık herkesin yaptıgı gibi ama artık yaza bir merhaba demek istiyorum. Pek yaz havasını alamadım henüz, Türkiye’ye yollar açılırsa bir an evvel atlayıp geleceğim. Bir tatile ihtiyacim var..

Öncelikle Ayda kimdir? Bizlere kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ayda: Isveç dogumlu, Türk ve İranlı bir ailenin kızıyım. Besteciyim, şarkıcıyım, sanatçıyım.

Biz sizi O Ses Türkiye yarışmasında isyan şarkısı ile tanıdık ve çok sevdik hayatınızda o günden bugüne neler değişti?

Ayda: Bir çok şey değişti tabi ama en önemlisi müzik kariyerime profesyonel anlamda giriş yapmama vesile oldu.

Son single çalışmanız ‘’Bu Dağlar Kömürdendir’’ çok beğenildi. Bu projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Ayda: Aslinda ben Taylan Özgür ve Taner Ölmez’in versonunu dinlerken cok beğenmiştim türküyü ve aklımda bir fikir oluştu. Türküyü biraz hızlandırıp deep house versiyonu olursa cok güzel olur diye düşündüm, ve bunu Sermete (aranjörüm) anlatırken onu ikna etmek için biraz çaba sarf etmem gerekti. Sonuç onuda şaşırttı ama! İkimiz İçin farklı bir deneyimdi çünkü normal yaptığımız işlerden uzaktı tarz olarak.

Pandemi de şarkı çıkarmak sizce riskli değil mi?

Ayda: Riskli olmayacağını düşündüm ama riskliymiş, çünkü sayılar normalden daha düşük nedense. Bende anlamadım. Yeni algoritmalardan da dolayi tabiki. Ama ona bakarsan bu tüm dünyada bir sorun oldu. Geçenlerde bir Amerikan ödul töreninde bile sayıların tarihin en düştüğünü aldığını okumuştum.

En beğendiğiniz sesler kim? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Ayda: Ben çok çeşitli insanları dinlediğim için en çok sevdiğim şu diyemiyorum. Playlistime baksan çok karışık. Şarkı güzelse onu dinlerim. Bu aralar Bad Bunny cok dinliyorum. Türkiye’den Sefo - toz duman şarkısına acayip bağımlı oldum.

Londra ve İstanbul’da yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Temelli olarak Türkiye’ye dönüş olacak mı?

Ayda: Bunu hedefliyorum ama bir süre daha Londra'da geçecek sanırım. Buradan işlerimi yürütebiliyorum nasılsa, gerektiğinde Berlin’e uçuyorum Sermet’le kayıtlarımızı tamamlamak için. Bakalım pandemi bittiginde nerede olurum belli olmaz.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Ayda: Cok değişik, aslında kafamda 100 sey düşündüğüm için dağınık birisiyim, spontane davranırım, sabrım yoktur, ama işime gelince kontrollüyüm. Bunu çalıştığım her insanda artık anladı. Herşeye burnumu sokuyorum hahaha. Ama işimi ciddiye aldığım İçin böyle, ve bilgi sahibi olmanın her zaman bir faydası var. Tabi fazlası olursa da olmaz. Dengeli bir sekilde kontrollüyüm diyelim :)

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde Kıskanç mısınız? Hiç aldatıldınız mı?

Ayda: Şuan İçin hayatımda bir kimse yok. Ben sevdigim herkesi kıskanırım, arkadaşım olsun sevgilim olsun. Paylaşmayı sevmiyorum. Çok şükür aldatılmadım.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Ayda: Bana bir kez yalan söylenirse o insan artık gözümden düşer. Affederim, ama eskisi gibi olmaz artık. Soğudum mu tam soğurum.