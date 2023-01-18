Aslan Sayım Soruyor? Ayhan Aşan Cevaplıyor!

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta kıymetli seslerden Ayhan Aşan’ın evine konuk olduk. Sıcak ve samimi ailesi ile bizlere misafir perlerliğini gösterdiler. Ayhan Aşan ve Ayla Aşan ile samimi söyleşimiz sizlerle..

Not: Ayla Aşan ile söyleşimiz Biz Bize köşemizde yer alıyor.

Yeni çalışmanız hayırlı uğurlu olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Ayhan Aşan: Aslında şarkının 12 yıllık bir geçmişi var. Sevgili besteci ve yorumcu Burçin Birben bu şarkıyı 12 yıl önce yazmıştı ve bize dinletmişti. Ve biz o dönem kendisiyle anlaşamayıp şarkıyı çıkartmamıştık şarkıyı okuyan başka sanatçıda olmayınca yıllar sonra Burçin Birben ile anlaşıp şarkıyı okuma kararı aldık. Eşim Ayla bu şarkıyı çok seviyordu. Aranjör koltuğunda Sezgin Gezgin oturdu. Klip yönetlerimiz İdil Dizdar ve Sait Dağdeviren tarafından sapanca da nibras villalarında çekildi. Güzel bir proje oldu ve organik olarak 400 bin izlenmeye ulaştı. Ayhan Aşan YouTube kanalında yayında.

Youtube kanalınıza odaklanıp akustik çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz?

Ayhan Aşan: aslında şöyleki akustik olarak seslendirmek istediğim çok şarkı oldu ve böyle bir proje yapmak istedik ancak söz yazarlarından izinler alınmaya kalkındığında sıfır şarkı satın alınır gibi astronomik rakamlarla karşılaştık ve bu durum bizi üstü. Şarkı çıkartmıyoruz albümde yapmıyoruz bu şarkıdan gelir elde etmeyeceğiz bizde müzik severlere şarkılar akustik olarak dinlenebilsin diye performans sergileyeceğiz.

Bir isminiz ünlü olduğunda sanatçı olunduğunda hep para mı istiyorlar sizden?

Ayhan Aşan: her zaman karşılaştığımız durum bu gerçekten yemeğede gitsek bir kıyafet alışverişinede gitsek üzerinde fiyat yazmıyorsa bizden daha fazla miktarını alıyorlar.

Ayla Aşan: genellikle yemek sektöründe bu durumlarla çok karşılaşıyoruz. Hem resimlerinizi çekip sayfalarına koyuyorlar hem de 3 katı fiyat alıyorlar. Bazen yüzsüzlük yapım sayfanızada koyarmısınız diyenlerde oluyor ama izin vermiyorum. Hesabını fazlasıyla ödediğimiz bir restoranın reklamını neden yapalım? İsteyen sponsorlu çalışacak

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler kimleri severek dinliyorsunuz?

Ayhan Aşan: Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Adnan Şenses, Zeki Müren Selami

Şahin ve Ahmet Özhanı çok severim beğenerek dinlerim.

Zamanda geriye gidip, hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Ayhan Aşan: Aslında insanın geçmişinde değiştirmek istediği çok şeyi olabilir sadece sanatı müziği değil hayatındada yaptığı hatalı bulduğu konuları olabilir. Sanat konusunda İzzet Yıldızhan’ın seslendirdiği Birisi isimli şarkı ilk bana gelmişti ve okumamıştım daha sonra bu yüzden üzüldüm.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Ayhan Ayhan: benim dikkat ettiğim en önemli konu kimsenin ekmeğine kazancına mani olmamak önünü kesmemek. Arkadan konuşmak dedikodu yapılmasında benim affedebileceğim konu değildir hiç sevmem bu iki olayı yapmam ve bana yapanı da affetmem.

Mutlu giden bir aşk hikayeniz var bunun sırrı nedir?

Ayhan Aşan: öncelikle ilk olarak saygı sevgi geliyor ayrıca Ayla hanım 15 yıldır menajerliğimide yapıyor. 2 tane evladımın annesi ve aşkım da çok büyük kendisine sevgimde. Aşk biter diyorlar ama hayır o sesin elinde davranışın tavrın yaşam biçimin hep güzel olduğunda hiçbir konuda aşk sevgi azalmaz. Ayla hanım hayatımda en büyük rolü oynuyor sahnede menajerim evde eşim o yüzden kendisini çok seviyorum.

En önemli konunda şu bizim hiçbir zaman iki tane kasamız olmadı. Her zaman herseyimiz bir ve tek. Ne kazandıysak aynı kasaya koyduk.

Peki Ayla hanım çok alışveriş yapar mı? Çok harcama yapar mı?

Ayhan Aşan: kesinlikle hayır alması gerekeni alır bu konuda kendisini kısıtlamam hatta ben bazen savruk olurum ve Ayla hanım beni engeller ve lüzumsuz olduğunu söyler. Ayla her bakımdan dikkatli ve tutumludur.

Baskın olan kişi kim? Son söz kimde biter?

Ayhan Aşan: aslında baskın olan taraf her zaman kadınlardır. Ama ben son sözü söyleyen tarafımdır. Tabiki onu dinlerim konuşuruz orta yolu buluruz ama benim baskın olduğum doğrudur. İstisna durumlarda Ayla birşey çok istiyorsa ve bunu diretiyorsa asla engel olmam. Onu gözlerinden anlar ve desteklerim.

Yoğun şekilde konserleriniz ve özel geceler, prestijli düğün sahneleriniz yoğun şekilde devam ediyor. Siz her zaman eskiye yönelik değil güncel şarkılar ile repertuarınızı yeniliyorsunuz. Peki 20 - 30 yıldır aynı şarkıları okuyan ve hala sahne alan sanatçılar kolaya kaçmış olmuyor mu?

Ayhan Aşan: tembellik bir hastalıktır. Kendini yenilemeyen aynı şarkıları değiştirmeden güncellemeden söyleyen sanatçılar zamanla çürümeye başlarlar. Ve sahne dinleyicileride sıkılır ve azalır yok olurlar. Hadi gündeme gelmek için magazin yaparlar ona buna sataşırlar ama sonra unutulurlar. Benimde sahnesine gittiğim 2 3 arkadaşım var çok severim kendilerini ama sahnede okuduğu şarkılarının listesini ezberlemişimdir. Ve fikir alışverişi yapamayız kabul bile etmezler.

Playback sahne alan şarkıcılar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ayhan Aşan: ben bu durumu televizyon programında bile kabul etmiyorum. Konuk almak için aradıklarında ancak orkestramla canlı performans yaparak şarkı söylemeyi kabul ediyorum. İşin aslı bu şekilde müzik kalite kesinlikle yerlerde ve türkiye de canlı canlı detone olmadan vokalsiz canlı sahne yapan sanatçı 10 kişiyi geçmez.

İstanbul da gazino konsepti ile hizmet veren restoranlar sezon boyunca sadece 5 6 adet sanatçı ile çalışıyorlar sizce bu durum doğru mu? İzleyici değişiklik istemez mi?

Ayhan Aşan: bence her sanatçı aynı mekanda ayda bir sahne almalı ve özlenilmeli ki şarkılarından repertuarından izleyiciler sıkılmasın. Mekanlar içinde yanlış bir karar çok kıymetli dallarda sanatçılarımız var konsept şekilde dünden günümüze kadrolar kurulabilir. Gazino tarzı olabilir.

Klipte eşinizle öpüşme sahneniz çok konuşuldu. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz

Ayhan Aşan: ben eşimle hayat arkadaşımla öpüştüm bu durumu haber yapmak isteyen magazinci arkadaşlarda oldu. Fakat öpüştüğüm kişi benim karım. Ben başkaları gibi tanımadığım bilmediğim kişilerle bu tür çekimlere girmem bu sahneleri abartıp sevişen ünlü isimler bile var kliplerinde ben çok sıcak bakmıyorum.

Kendi yaşamınızı özetlemek isterseniz nereden nereye geldiniz?

Ayhan Aşan: öncelikle 8 yaşında öğretmenim tarafından sesimin güzel olduğu keşfediliyor. Babam’da tasavvuf müziği çok iyi söylerdi. İmandı kendisi benimde tasavvuf müziği için bestelerim ilahilerim var sözlerini yazdığım. Müzik öğretmenimin özel dersleriyle bağlama dersleriyle kendimi çocuk yaşta geliştirmeye başladım. 9 yaşında marmara bölgesinde katıldığım yarışmada 1. Seçildim. Sonra istanbulda Türkiye çapında Selçuk Tekay, Yıldırım Gürses, Seda Sayan, Metin Milli gibi ünlü isimlerin jüri olduğu yarışmada yine 1. Oldum. Yıldırım Gürses’in orkestrasında 2 yıl çalıştım. Daha sonra Günaydın gazetesinde halkla ilişkiler bölümünde 2 yıl çalıştım. Ve ilk türk sanat müziği albümüzü maddi yetersizlerle albümüzü tamamladık. Şarkılarım çok sevildi. Daha sonra yeni albümler ile sevenlerimle büyük ve profesyonel projelerde buluştuk.

Ayhan Aşan’nın dönüm noktası olan Ben Sana Yandım isimli şarkı size nasıl ulaştı?

Ayhan Aşan: bu şarkı bana albümüm tamamlandıktan sonra geldi. Azeri bir türkü olarak geldi bana ve şarkıyı aniden albümüme almaya karar verdim. Tabiki azeri türkü’den şarkıyı kendi tarzımda yorumladım. Ve herkes bu şarkıyı çok sevdi milyonlara ulaştı.