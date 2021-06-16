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Aslan Sayım Soruyor?  Aykut Özer Cevaplıyor! 

Aslan Sayım röportajı için tıklayınız...

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
16 Haziran 2021 Çarşamba 16:43
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Aslan Sayım Soruyor?  Aykut Özer Cevaplıyor! 

Merhababa nasılsın? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsun?

Aykut Özer: Önünüzdeki programlarda neler yapabileceğimizi  ve nasıl daha iyi oluruz diye düşünerek ekibimle  bunun çalışmasını yaptık. 

Öncelikle Aykut Özer kimdir? Bizlere kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

Aykut Özer: 02.06.1991 yılında Trabzonda dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Trabzonda okuyan Aykut özer 20 li  yaşlara geldiğinde ailesiyle birlikte almanyaya yerleşti. Çocukluğundan beri süre gelen müziğe olan ilgisi hiç bir zaman bitmedi. Ve hayallerine adım adım yürümek için müzik alanında kendini geliştirdi. Aykut özer şuan hala Almanya ikamet etmektedir.

Yeni Single çalışmanız ‘Yüzünü Gülmesin’ hayırlı olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız? Kimlerle çalıştınız? 

Aykut Özer: Öncelikle teşekkür ederim sizlere ve çok değerli dinleyicilerime

Yüzün Gülmesin single olarak çıkardığımız ve çok emek verdiğimiz bir parça. Bu single öncelikle yazan çok değerli çocukluk arkadaşım  Safa DEMİRCİ ye aittir. Aranjörlüğü çok değerli bir abime ait olan Serkan Türker tarafından yapılmıştır. Big sound İstanbul ailesiyle ortaklaşa çalışma sonucu bu güzel eser son halini almıştır.

Pandemi de şarkı çıkarmak sence riskli değil mi? 

Aykut Özer: Pandemi de şarkı çıkarmak bence riskli değil. Öncelikle pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi halkımızda çok etkilendi. Bizde bu dönemde çok değerli dinleyicilerimizin bir nebze olsun duygularına dokunmak istedik. Değerli dinleyicilerimizin duygularına dokunabildiysek ne mutlu bize.

En beğendiğiniz sesler kim? Kimleri severek dinliyorsunuz? 

Aykut Özer: Müslüm Gürses

Severek dinlediğim sanatçı ve

İbrahim Tatlıses 

Türk müziğinin geliştiğini düşünüyor musunuz? Aranjörler yenilikçi mi? 

Aykut Özer: Kesinlikle Türk müziği gelişiyor. Hergün birbirinden değerli sanatçı abilerim ve kardeşlerim çok değerli eserler ortaya koyuyorlar. 

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Aykut Özer: Hepimiz birer insanız ve kul hatasız olmaz bunu hepimiz biliriz.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde Kıskanç mısınız? Hiç aldatıldınız mı? 

Aykut Özer: Şahsıma münhasır bir konu olduğundan Bu soruyu geçmek istiyorum. 

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Aykut Özer: nsanların beni kandırmasından hiç hoşlanmam. Hayatımda yalana asla yer yoktur ve yalan söyleyeni asla affetmem.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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