Aslan Sayım Soruyor? Baran Mengüç Cevaplıyor! 

Baran Mengüç kimdir? İlk olarak bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Baran Mengüç: Merhabalar, ben Baran Mengüç. 28 Haziran 2003 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya geldim. R&B sanatçısı, Hip-Hop dansçısı ve söz yazarıyım. Sanatçı bir ailenin çocuğu olduğumdan dolayı sanata olan ilgim çok erken yaşta başladı. Ufaklıktan beri hayalini kurduğum yolda hız kesmeden devam ediyorum.

Ünlü sanatçı Tarık Mengüç’ün oğlu olarak tanıdık seni fakat dansçı olacağınız konuşuluyordu hep. Profesyonel olarak dans etmeye devam edecek misiniz?

Baran Mengüç; Kendimi bunca zaman bir müzisyen ya da dansçı diye tanımlamadım çünkü sanatın uzandığı ve uzanacağı her mevkide başarılı olabileceğime inanıyorum. Bu yüzden profesyonel olarak icra ettiğim dansa ek olarak müzik yaparak iki yönümü de harmanlamak istedim. Sanatın zincirlemelerine kendimi bıraktığımda anladım ki hepsi birbirini besleyen, destekleyen unsurlar. Bu nedenle kendimi bir kategoriye mâl etmek yerine hepsini sarıp sarmalayıp sanatı seçtim. Diyeceğim o ki müzik yaparken tabii ki "profesyonel" olarak dans etmeye devam edeceğim.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Baran Mengüç: Her birinize şaka gibi gelebilir ama 2-3 yaşlarımda başladı. Babamın şarkılarını daha doğru düzgün konuşamıyorken bile mırıldanıyordum. Müziğe olan ilgimi erken yaşta keşfeden babam sağ olsun, 4 yaşındayken 2007 tarihinde çıkardığı bir albümünde düet proje olarak bana da yer verdi. Her şey bu şekilde başladı.

İlk single çalışmanız ‘Okey Okey’ hayırlı uğurlu olsun. Bu projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Baran Mengüç: Öncelikle çok teşekkürler. Bu şarkıyı 2021 Haziran ayında yazdım. Hava bayağı sıcaktı ve o gün benim için çok yorucu bir gündü. İstediğim tek şey sadece R&B müzik dinlemekti. Akşam saatlerinde tek başıma gece kulübüne çıktım. Kendi halimde müzik dinleyip dans ederken yanıma bir kız gelip bana eşlik etti. 2 saat hiç konuşmadan sadece bakıştık, gülüştük ve dans ettik. Sonra bir anda ortadan kayboldu. Hayatımda gördüğüm en dört dörtlük denilecek bir kızdı ve geriye sadece “no caption sadece okey” demek düştü. Bu şarkıyı otobüste eve dönerken yazdım. Sonrasında adamım GOKO!'ya aranjesini yaptırıp mixletip abim Buğra Kunt'a masteringini yaptırıp şarkıyı sizlere sunduk.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Baran Mengüç: Zamanında duygularımı pek kontrol edebilen biri değildim bu yüzden yanlışlar ve hatalar haddinden fazla yaptım. Tabii ki bir başkası için değil, yaptığım en büyük hata kendime olan saygısızlığım oldu. Sevdiklerim beni herkesleştirirken, merkezleştirmek en büyük hatamdı diyebilirim. Tabi ki çoğu hatanın sonucu tecrübe edinip, otokontrollü olmayı öğrendim diyebilirim.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Baran Mengüç: Sahteliğe tahammülüm yok.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Baran Mengüç: Yurtdışı olarak ufaklıktan beri Chris Brown ve Justin Bieber' ı severek dinliyorum. Ülkemize gelecek olursam; Ezhel, Emir Taha, Lil Zey diyebilirim. Daha çok melodik ve R&B tınıların hakim olduğu şeyler sevdiğim için kendimle daha çok özdeştiriyorum onları. İşlerini ve icra ettikleri sanata da saygım ve sevgim çok sonsuz.

Müzik sizin için ne ifade ediyor?

Baran Mengüç: Bu benim satırlara dökebileceğim bir konu değil o yüzden tek kelime söylemek istiyorum. "Nefes"