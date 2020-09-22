Aslan Sayım Soruyor? Belma Şahin Cevaplıyor!

Merhabalar, nasılsın? Hayat senin için nasıl gidiyor?

Belma Şahin: Merhaba Aslancığım. İyiyim teşekkür ederim , sen nasılsın? Hayat bu pandemi sürecinden dolayı oldukça durgun, üzücü ve ürkütücü. İnşallah çabucak atlatırız. Bir taraftan da yeni şarkı ve heyecan tabii

Yeni single çalışman hayırlı olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısın?

Belma Şahin: Teşekkür ederim Şarkı arıyordum zaten ama pendemiyle birlikte her şeyi askıya aldık. Haziran ayında yavaş yavaş başladık. Uzun zamandır Murat Yeter ile birlikte çalışıyorduk. Müziğine, işine duyduğu saygısına hayranımdır. Bana da şahane bir aranje yaptı. Zaten şarkının üstünde de Murat çok fazla durdu. Nakarat vardı sadece. Nakaratı duyunca bunu hemen bitir hemen, çok sıcak ve samimi bir şarkı kesin bunu yapalım dedi. Sevgili yapımcım Hüseyin Emre de beğenince ‘Ve Ben, hayat buldu.

Şarkına bayıldım! Sesini zaten çok beğeniyorum bunu sende biliyorsun. Bu şarkının hikayesini anlatır mısın?

Belma Şahin: Çok mutlu oldum çok teşekkür ederim. Bana ait ilk şarkı olduğu için beğenilmesi beni çok mutlu ediyor. Kendisiyle yüzleşen ve yanlışlarıyla hesaplaşmaya çalışan birinin hikayesi. Yanlışlarının altında kalmış, sayıp söven biri. Zaten bu dönem yaşadıklarımız da yanlışlarımızın sonucu değil mi?

Söz & Müzik Belma Şahin şarkısı bu seni daha da heyecanlandırıyor mu? Kaleminden ilk şarkını okuyorsun devamı gelecek mi?

Belma Şahin: Bu beni heyecandan öldürüyor. İlk bebeğini dünyaya getirecek bir kadın gibi hissediyorum. Bazen dalıp evde volta atarken buluyorum kendimi. Ben beste yapabileceğimden bile haberdar değildim. Yapabileceğimi ama reddettiğimi söyleyen Serdar Ortaç, ortaya çıkarmam için cesaretlendiren de Murat Yeter’dir. İkisine de minnettarım.

>Devamı gelecek inşallah :)

Şarkıyı dinlediğimde ilk aklıma Sıla geldi. Müziği onun tadında geldi. Bunun avantaj olacağını düşünüyor musun?

Belma Şahin: Her şeyden önce, bana göre Sıla çok başarılı bir müzisyen, çok severim. Şarkıya gelince, Sıla şarkısı gibi olsun kafasıyla yapmadım bu şarkıyı. Geçmişi düşündüğüm bir andı ve ‘yanlışlarım ve ben, dedim kendi kendime ve gülümsedim. Sonra da 2 dakika içinde bütün bir nakarat, sözü ve müziğiyle birlikte geldi.

Genelde yaz şarkıları gelirdi senden şimdi kış şarkısı geldi. Bunu sen mi istedin?

Belma Şahin: Evet şimdiye kadar öyle oldu ve ben bunu değiştirmek istiyordum. Beni tanıyan herkes slow şarkı söylemeyi daha çok sevdiğimi bilir ve hepsi de benden slow şarkı dinlemeyi sever. Bu sefer gerçek beni görsünler istedim.

Biraz klipten bahseder misin? Tamer Aydoğdu ile ilk projen mi?

Belma Şahin: Evet ilkti. Pandemi sürecinde olduğumuz için evde, sade bir klip olsun istedim. Öyle de oldu.

Biraz Belma Şahin’den konuşalım mı? Zor kadın mısın? İnatçılık var mı?

Belma Şahin: Ben ikizler kadınıyım. Biri çok zor, çok inatçı bir kadın derken diğeri pamuk gibi diyebilir :) Çeşit çeşitim :)

Belma ciddi bir görüntün var. Özellikle fotoğraflarında vamp kadın havası veriliyor. Peki sen göründüğün gibi bir kadın mısın?

Belma Şahin: İlk etapta ciddiyim evet. Biraz zaman geçmesi gerekiyor kendimi olduğum gibi gösterebilmem için. Tanımadan oldukça soğuk ve ukala olduğumu düşünenler olur ama ukalalığın yanından bile geçemem.

Evlenmeyi düşünüyor musun?

Belma Şahin: Niyetimde yok şimdilik.

Aşk hayatında nasıl Belma oluyorsun? Kıskanç mı? Duygusal mı?

Belma Şahin: Eskiden tam bir şapşal aşıktım ama artık değilim. Çok çabuk anlayıp zarar görmeden dönebiliyorum. Dersimi aldım :) Ama tekrar çok aşık olursam nasıl davranırım onu da bilmiyorum tabi. Aşk bu :) İnsanın aklıyla kalbi arasındaki bağlantıyı koparır bir anda anlamazsın. Tehlikeli bir duygu.

Çok duygusalım hem de nasıl. Şarkı söylememde de çok büyük etkisi var bunun.

Sence Dijital çağ mı? Yoksa eski kasetler mi?

Belma Şahin: Hepsinin yeri başka. Dijital çağın kolaylığı var. Bir tıkla her şey elinin altında. Listeler oluştur, saatlerce dinle. Kaset bittiği zaman arkasını çevirmen gerekirdi. Yıpranınca sarardı o kaset. Bir çoğumuz vidalarını açıp, düzgünce sarıp tekrar vidalamışızdır ama ben eskiyi ve eskinin o sıcak ruhunu her zaman tercih ederim.

Günümüz pop müziğinin gelişimini nasıl buluyorsun?

Belma Şahin: Çabuk tüketilir bir hale geldi. Sebeplerden biri para. Eskiden kızını ya popçuya ya topçuya ver derlerdi çok iyi kazandıkları için. Pastanın büyüklüğünü gören herkes popçu olabilmek için kolları sıvadı. Bu da kalite algısının düşmesine ve sektörün kan kaybetmesine sebep oldu. Bugün daha çok sound iyi olsun kaygısı var. Sözleri güzel mi şarkının bir ruhu var mı sorularının cevabı artık geri planda.

Yeni jenerasyon da hangi sanatçıları beğeniyor sun?

Belma Şahin: Söylediği şarkıya o şarkının ruhunu katabilen her sesi sevebilirim.

Yeni fotoğraflarınına bayıldım. İşin mutfağında kimlerle çalıştın ekibin kim?

Belma Şahin: Teşekkür ederim :) Saç makyaj canım arkadaşım Mutlu Genç. Fotoğrafları ben de çok sevdim. Serkan Uzundal sağolsun çok iyi iş çıkardı. Vazgeçilmezim ablam Betül Şahin ve Uğur Koçerdir.

Korona sürecinde müzisyenler nasıl para kazana bilir? Aklınızda değişik projeler var mı?

Belma Şahin: Şu anda akla ilk gelen dijital platform. En fazla gelir oradan elde ediliyor.

Bu yıl en çok hangi şarkıları dinledin?

Belma Şahin: Bazı insanlar bir şarkıyı çok sever ve sürekli dinlerler. Ben öyle değilim. O yüzden şu şarkıyı çok dinledim diyemem.

Diğer sanatçılardan seni ayıran özellik nedir?

Belma Şahin: Sesim. Ses konusunda çok iddialıyım. Çoğu konuda mütevazı olabilirim ama sesim konusunda olmam. Geniş bir ses aralığım var.

Metin Arolat’la çalıştığın döneme gelelim. Üç sene vokal olarak görev aldın? Nasıldı?

Belma Şahin: Metin’le çalışmak çok eğlenceli. Metin çok tatlı bir adamdır. Hala da diyalogda olduğum ve görüştüğüm, çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Çok da saygı duyduğum bir insandır. O, klip yönetmenliği açısından da Türkiye’de en güzel klipleri çeken adamlardan biridir. Dediğim gibi; çok eğlenceliydi. Orkestradaki arkadaşlar da öyle. O zaman Eskişehir’e bir iş için trenle gitmiştik. Çok eğlenceli geçen yolculuklardan biriydi. Hiç unutmam, hala aklımdadır. Lafın özü; Metin’le çalışmak keyiflidir.

2012’de Kenan Işık’ın sahneye koyduğu iki tiyatro oyununda da görev aldın. O çizgide ilerlemeyi düşündün mü?

Belma Şahin: Ben oyuncu değilim. Zaten iki oyunda da müzisyen kadrosu ile görev yaptım. Biz oyunun şarkılarını seslendiriyorduk. Can Gürzap’ın okulu vardır, oraya gidip 6 ay oyunculuk eğitimi almıştım. O yüzden

Kenan Hoca benim mimiklerimi beğendi belki ve “Güzel olur” diyerek beni kabul etti. Bir oyuncu olarak ilerlemeyi düşünmedim. Evet, bizim işlerimiz çok kardeş meslekler. Birini yapan diğerini daha iyi yapabiliyor aslında. Ben kendi açımdan baktığımda böyle bir şey düşünmedim, oyuncu değilim, yine de bir gün olursa herhalde bana yakın bir karakter olması lazım. Olacağı varsa olur tabii, hayat neler getirir bilemeyiz. “Hiç yapmam” ya da “Mutlaka bunu yapacağım” diye bir şey söylemem. Söylemiyorum. Öncelerden derdim ama öğrendik artık bunu. Önüme oyunculuk adına bir şey gelirse o zaman bakarım…

Serdar Ortaç ile yollarının kesişmesinin, birlikte çalışmaya başlamanın çok güzel bir hikayesi var. O “Cımbız” albümündeki “Bir Eşin Yok” şarkısı için acil bir vokale ihtiyaç duyuyor, ablan vasıtasıyla gidiyorsun ve olaylar gelişiyor. O gün senin için bir dönüm noktası mıydı?

Belma Şahin: O gün ablam beni aradı, tesadüfen evdeydim. “Serdar’ın bir şarkısına vokal yapılması lazım” dedi. Serdar çok tez canlıdır, hemen olsun ister. “Evdeysen hemen gel” dedi. Evdeydim, atladım gittim. Serdar masasında oturuyor, bir şeyler yapıyor. Girdim, koltuğu çekti yanına ve “Hoş geldin” dedi. Oturdum. Nasıl olduğumu sordu, “İyiyim, sağ olun siz nasılsınız?” dedim. İyi olduğunu söyledi ve açtı şarkıyı, “Şarkı bu” dedi. Düğmeye bastı, şarkı başladı. Serdar sözlere girdi. Bana “Hadi söylesene” dedi. Ben “Şarkıyı söylemek için bir duymak lazım” dedim. “Söylersin söylersin bir şey olmaz” dedi. Genel notanın gidebileceği yelere göre mırıldanmaya başladım. “Evet!” dedi. Sözleri koydu önüme. Bir kere çaldı sadece. Ben o sözlerle ona eşlik ettim. “Tamam, hadi içeride yaparız bunu, sorun değil” dedi. “Peki” dedim ben de. İçeri girdim. Işık hızıyla çalışıyor ve sen ona adapte olabilirsen seninle çalışmaya devam ediyor. Yoksa çalışamıyor tez canlı olduğu için sıkılıyor. Kendi kafasında olan şeyi makineye döküp hemen onun üstünde çalışmaya devam etmek istiyor. Cımbız albümündeki “Bir Eşin Yok” parçasını orada dinleyip bir kerede söyledim. Sonrasında da yeni şarkılarını yaptığında, onların demosu için beni çağırdı. Ardından da stüdyoda uzun süren bir çalışma dönemimiz oldu.

Sonrasında Serdar Ortaç’ın müzik yapım şirketi Ortaç Müzik’in ilk projesi “Adı Üstünde” geldi ve çok ses getirdi. Serdar Ortaç’la çalışmak nasıl bir his?

Belma Şahin: Serdar’la çalışmak eğer ona ayak uydurabiliyorsanız çok keyifli. Sadece baş başa da çalışmıyorduk. Tarık da girdi hayatımıza. Uğur da keza öyle. Orada çalışırken çok eğlenceli zamanlar yaşardık. Bunlar espri kabiliyeti çok yüksek insanlardır. Kısacası; Serdar’la çalışmak keyifli bir iş. Bana göre öyle. Benim için önemli isimlerden biri olan Tarık İster, “Adı Üstünde” ile hayatıma girdi. Çok güzel şarkılar yapıyor. Ben onun şarkılarını seslendirmeyi çok sevdim. İlk şarkının sözü Melda Gürbey’indi. O da çok güzel sözler yazıyor. Melda’nın da sözlerini çok seviyorum. “Adı Üstünde” de çok güzel oldu. Ben Tarık’a “Benim için bir şarkı yap. Tıpkı bir terzinin üstüne kıyafet dikmesi gibi. Öyle bir şey olsun. Sonuçta benim sesimi biliyorsun. Nasıl bir ruhum ve yapım olduğunu biliyorsun” dedim. Her sözü, algım olmayan sözleri ve cümle yapılarını söyleyemem. O şarkılara kötü demek istemiyorum asla ama bana uymadığı için söyleyemem. “Adı Üstünde” şarkısı benim için yapılmış bir şarkı oldu. Melda ve Tarık’ın iş birliğinde Serdar’ın da katkısıyla bence çok güzel bir iş oldu. Beğenmeyenler de vardır ama benim içime sinen bir parça oldu.