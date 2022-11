Aslan Sayım Soruyor? Can Akın Cevaplıyor!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Can Akın ‘Eşkal’ İsimli Şarkısı Tüm Dijital Platformlarda Yayında!

Can Akın ‘Eşkal’ isimli ilk single çalışmasıyla DVM Müzik etiketi ile Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı.

Youtube kanalında yayında olan ilk şarkı çalışmasının klibi dikkatleri üzerine çekti!

Fenomen Dj olarak uzun süredir hem sahnede hem basında sıklıkla yer alan Can Akın yeni şarkısı ile şarkıcılığa soyundu.

Günümüz popüler şarkılardan aykırı hem dinamik hem eğlenceli rap müzik ile sevenleriyle buluştu. Klipte Can Akın’a profesyonel dansçılar eşlik etti. Can Akın’ın styling i için ünlü sanatçı Gülşen’nin tasarımı kıyafetler kullanıldı. Maslak’ta çekilen klip 24 saat sürdü.

Eşkal isimli şarkının sözü ve müziği Can Akın taşıyor. Aranjörlüğünü Gustavo üstlendi. Mix ve Masterng Can Demir tarafından yapıldı. Klip yönetmenliği koltuğunda Mehmet Şahin yer alıyor. Projenin genel koordinatörlüğü Aslan Sayım üstlendi.

Öncelikle Can Akın kimdir?

Can Akın: Can Akın 31 Mayıs 2000 yılında Konya’da dünyaya geldi.

İkizler burcu olan Can Akın, 3 kardeştir. 3 kardeşin en büyüğüdür. Eğitimini Konya’da tamamlandıktan sonra Müzik tutkusunu keşfeden Can Akın Djlik için Kolları sıvadı. Dj lik eğitimini usta isimlerden alan Can Akın 4 yıldır bir çok mekanda sahne alıyor. Son olarak Gaziantep’te bir gece klübünde anlaşan Can Akın her gece sahne alıyor. Dj likteki başarısını duyuran ve fenomen hale gelen Can Akın ilk single çalışması Eşkal için gün sayıyor. Djlik kariyerinde ki başarısını Şarkıcılıkta da göstermek için şan dersleri ve özel eğitimler almaya devam ediyor.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Can Akın: Müziğe ilgim yaklaşık 10 senedir var müzik benim HERŞEYİM normal hayatımda tv izlemiyorum sürekli müzik dinlerim ve yeni çıkan şarkıları hem yerli hem yabancı sürekli takip ederim. Müziğe ilgim beni sahnelere adım attıran Dj performanslarım oldu ve şimdi ilk şarkımla bomba gibi sevenlerimle buluştum.





Yeni single çalışmanız hayırlı uğurlu olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Can Akın: Benim uzun yıllardır üzerinde titizlikle çalıştığım ve hayalimdeki işimi gerçekleştirmek beni çok mutlu ediyor. Projede olanlar Eşkal isimli şarkının sözü ve müziği bana ait. Aranjörlüğünü Gustavo üstlendi. Mix ve mastering Can Demir tarafından yapıldı. Klip yönetmenliği koltuğunda Mehmet Şahin yer alıyor. Projenin genel koordinatörlüğü Aslan Sayım üstlendi.

Pop ve rap bir arada çok enerjik eğlenceli bir şarkı oldu. Herşey içime sindi umarım sizde beğenirsiniz.

Şarkıcılık alanında mı? DJ lik alanında mı ilerlemeyi düşünüyorsunuz?

Can Akın: Şarkıcılık alanında devam etmek istiyorum fakan DJ lik te ilk göz bebeğim olduğu için bu işimede veda edemem. Dj performansıma şarkıcılığı katarak yoluma emin adımlarla devam etmek isterim.

Zamanla geriye gidip hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Can Akın: Ben hiç bir zaman geriye arkama bakmadım hep önüme bakarak kendimi dinleyerek yola çıktım ve bu hep böyle olacak. Değiştireceğim şeyler hayal kırıklığı yaşatan insanlar olabilir onlarla tanışmak istemezdim.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Can Akın: Evet işimde çok otokontrolüyüm ve titizimdir. Tabikide insanız hata yapabiliriz hatasız kul olmaz. şaşarız ben yapmamaya dikkat ediyorum diyebilirim.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Can Akın: Yalan, İhanet, İki Yüzlü insanları sevmem. Yapılan yanlışları affetmem ve kimseye ikinci şans vermem.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Can Akın: Ben genellikle arabesk şarkılar dinliyorum ve seviyorum. Sibel Can, Ceylan, Bergen, Kibariye, Müslüm Gürses ve Güllü Pop Müzikte İse Yıldız Tilbe, Gülşen, Demet Akalın, İrem Derici, Edis i beğeniyorum.

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Can Akın: Sahne showlarımla, yeni şarkılarımla kendime bir çok şey katarak ilerlemek isterim. Şan dersleri almaya devam etmek sahne için dans dersleriyle kendime daha çok şey katmak beni her zaman ileri götüreceğine inanıyorum müzikal hedeflerim şarkılarımın herkese ulaşması olacaktır.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Kıskanç bir erkek misiniz?

Can Akın: Aşk hayatım şuan için yok aşktan ziyade kariyer odaklıyım. Şuan için tek aşkım ilk bebeğim şarkım ve sahnem izleyicilerim. Beni seven ve destekleyen herkese aşk besliyorum. Kıskançlık sorusuna cevabım ise seven insan kıskanmalı ama dozunda olacak şekilde.