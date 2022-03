Aslan Sayım Soruyor? DJ Akman Cevaplıyor!

Öncelikle DJ Akman Kimdir? Bizlere bilinmeyen yönlerinizle kendinizden bahseder misiniz?



DJ Akman: Benim :) Konyalım, Hollanda Doğumlu olup Hollanda da yaşamıma devam etmekteyim. Ailemin Büyük çocuğuyum. Yaşantıma yurt içi ve yurt dışına devam etmekteyim. Eğitimi hayatım devam ederken bir dönem amatör olarak futbol ile ilgileniyordum, futbol ile kariyer planları düşünürken, o dönem içerisinde müzik ile tanıştım. Profesyonel olarak futbola geçiş yaptığım dönemde, aldığım bir karar ile müziğin daha fazla bana ait olduğunu hissetince futbol kariyeri yerine, müzik kariyeri yapmaya karar verirdim ve yaklaşık 20 yıla yakındır müzik ile bir aradayim ve sanatım sayesinde sizlerle buluştum.Ve hayatıma müzik ailem ve müzik olarak devam etmekteyim.

Aslında çok fazla bilinmeyen bir yanım yoktur benim, soft ve şeffaf yaşamayı seven birisiyim, özelikle sosyal hayatımda. Boşa zaman geçirmeyi veya boşa giden zamanı çok sevmiyorum, böyle olunca sosyal cevrem de dahil olmak üzere, ister istemez tepki ile karşılaşıyorum, belkide onlarda bilmediği için bu durumu tepkililer. :) Boşa zaman geçirmeyi sevmiyorum, bilinmeylerden sayılır umarım :).

Biz sizi Seninle İlk Defa isimli şarkınızla tanıdık ve o sırada sosyal medya aktif değilken adını ilk duyuran DJlerden oldunuz. Bu proje elinize nasıl ulaştı?

DJ Akman: Evet o dönemlerde dijital dünya bu kadar popüler değildi ve bu kadar fazla uygulama yoktu. O dönemin şartlarına rağmen müziği olan ilgim ve sanata olan sevgim ile ALLAH bir şekilde yolumu görmemi nasip etti. Ve bugün sizlerleyim ve nasip olursa yarın ve yarınlarda da bir arada olucagimizi düşünüyorum.

Proje aslında kimse tarafından bana getirilmedi, ben tarafından üretildi, o dönemler ortaya koymuş olduğum tarzda müzik tarzı yoktu ve ilk ben gerçekleştirdim türk müziği adına bu tarzı. Sonrasında başka isimlerde devam ettirdiler ve buda beni çok mutlu etti ve ediyor. Bir şeylerin başlangıcında olmak.



İnsanlar adınızı biliyor ama kimse yüzünüzü o dönemler tanımıyordu. Bu nasıl bir duygu oldu sizin için? Kendinizi tanıtıp bu benim diyormuydunuz?

DJ Akman: Güzel sorunuz için teşekkür ederim.

O dönem sadece MP3 playerlar ve müzik listeleri vardı. Sosyal medya çok fazla söz konusu değildi ve bende dijital dünya da ilk bu anlamda öne çıkan isim olduğum için hem avantaj hem dezavantaj oldu müzik kariyerim adına. Ama zaman içerisinde geride bıraktığım çalışmalar sayesinde insanlar kim olduğumu ve nasıl göründüğümu gördüler ve algiladilar bu görünürlük sayesinde daha fazla insana ulaşmış oldum. Her birisin kalben teşekkür ederim. İyi ki varsınız.

Bazen bulunduğum ortamlarda, insanlar şarkımı dinliyorlardi ve beni görmedikleri için giyabimda konuşuyorlardı. Ben soylemesemde etrafımda ki insanlar Akman diye tanistirdiklari olmuştu tuhaf ama güzel bir duyguydu şükürler olsun geri de kaldı :)

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

DJ Akman: Evimizde her zaman müzik vardı, müzik ile büyüdüm diyebilirim. Rahmetli babam saz ve bağlama çalardı çok profesyonel olmasa da çocukluğumdan gelen bir şey aslında. Zamanla kendimi tanımaya başlayınca eksik olan parçalarımi müzikle tamamladım. Çocukluk yaşımdan itibaren müzikle bir aradayim.



Remix çalışmalarınız ve Aranjelerinizle adınızı başarılı şekilde duyurdunuz. En rahat hangi sanatçılar ile çalıştınız?

DJ Akman: Teşekkür ederim samimi iltifatıniz için.

Bugüne kadar bir çok isimle bir arada hem sahne gerçekleştirdik hemde stüdyo aşamasında bir arada çalıştık. Müziğin mutfağı stüdyodur her sanatçı o mutfakta bir şeyler yapar. Kimi söyler kimi kaydeder kimi üretir böyle devam eder orada kimse de ego veya şan şöhret olmaz. Her arkadaşımla çok rahat çalıştım diyebilirim. Bir kişi dışında ismini vermicem :) sanırım genel hayatının bir parçasıydı egosu :) bu dönemlerde olmadığı için çokta önemli değil ismi diye düşünüyorum :)

Türkiye’de hangi Dj leri beğeniyorsunuz?

DJ Akman: Ben aslında Turkiye’den değilde Hollanda’dan benim müziğe baslamamda öncü olan Ersen abim (DJ Egeman)’i çok beğeniyorum, müziği bıraktı ama eski remix albümlerini her zaman dinliyorum.

Kerimcan Durmaz, Hakan Kakız, Öykü Serter ve Samet Liçina gibi bir çok isim Dj olarak lanse ediliyor. Bu durum sizi rahatsız ediyor mu?

DJ Akman: Hayır herkes yeteneği kadar vardır hayatta. Özelikle isimleri belirtmişsiniz, o arkadaşlar dj değil USBJ Dj lik ile veya müzik ile alakası olmayan sadece insanları güldürmek ve eğlendirmek üzere çalışan, işleri insanları eglendirmek olan kişiler. Birileri geneli eğlendirir. Çünkü hepimizin eğlenmeye ihtiyacı var sizce de öyle değil mi ? Eğlenceli kişiler ve traji komikler.



Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

DJ Akman: Otokontrolluyumdur hayatımın genelde. Burada Orhan Baba dan örnek vericem Hatasız Kul olmaz :)

Allah telafisi olmayacak hatalar yapmaktan alıkoysun hepimizi.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

DJ Akman: Yanlışa göre değişir, ve şunu asla kabul etmem.

Yanlış yanlışlıkla olmaz illa ki temelinde bir şey vardır.



Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor?

DJ Akman: O kadar çok proje var ki şükürler olsun. Hangisini paylaşayım. Şunu sizlerin aracılığı ile paylaşmak isterim, başladığım yerden devam ediyorum ve damara devam diyerek sorunun cevabını bitiriyorum :)

Size ve değerli ekibinize ayrıca sizi takip eden sevgili okurlariniza ve bünyenizde yer alan bütün emekçilerimize çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir röportaj için, ayrıca ilk günden bugüne sevgileri ile destek olan, hayatımı guzellestiren bütün sevenlerime ve müzik severlere saygılarımı ve sevgilerimi sizin aracılığınızla iletmek isterim. Teşekkür ederim.