Aslan Sayım Soruyor? Ece Gürsel Cevaplıyor!

Türkiyede mankenlik devri çok popüler ve revaçtayken gerçekten fırtınalar estiriyordunuz. O dönemleri modelliği özlüyor musunuz?

Ece Gürsel: “Öncelikle; modelliği bırakmadım. Hala devam etmekteyim. Modellik beni bırakana kadar da bırakmayı düşünmüyorum. Modellik benim asıl mesleğim. Beni, ben yapan ve tanınmamı sağlayan, en kıymetli mesleğim.

Eskiye dönecek olursak da, evet eski dönem çok daha saygılı, disiplinli ve klastı. İşe saygı vardı. Modeller arasında da saygı vardı. Şimdi bunları bulmak çok zor. Sonuçta ben 24. Yılımı sürüyorum modellik mesleğimde. Bu işin duayenleri ile çalıştım. Şimdikilerin öğreneceği çok şey var bizlerden. Ama öğretecek sabır da bizlerde yok. “

Mankenlikten sonra şarkıcılığa geçiş yaptınız. Sahne ve şarkı çalışmalarınız nasıl gidiyor? Yeni Projeler var mı?

Ece Gürsel: “Pandemi sürecinde “Vur Kalbimden” isimli tekli çalışmamı piyasaya çıkardım. Gayet güzel sonuçlar aldık. O süreçte pandemi olduğu için, sahneye zorunlu ara verdim. Öncesinde biliyorsun neredeyse haftanın beş günü sahne alıyordum. Fakat bu kapanma süreci bir çok şeyi tartmama neden oldu. Biraz daha kendi iç dünyama döndüm. Sahne teklifleri alıyorum ama maddi olarak beni çok tatmin etmesi lazım ki kabul edeyim. Bu covid süreci kendi değerimin daha da farkına varmamı sağladı. Yorulmama değmeli artık her şey…

Velhasıl, yeni şarkı bakıyorum. Aklıma yatan bir şey olursa yine yaparım.

Sahne ise, beni mutlu ederse her yönden, kabul ederim. “

Sunuculuk anlamında yoğun çalışıyorsunuz. Hem ekranlarda hem özel törenlerde en çok tercih edilen sunucuların başında geliyorsunuz. Sunucuğa nasıl yöneldiniz?

Ece Gürsel: “Ben sunuculuğa 2000 yılında Türkiye güzeli seçildikten sonra başladım. O dönem, Star Tv’de ve Kral Tv’de çalışıyordum. Yıllarca bir çok kanalda magazin programı sundum. Müzik ve moda programları sundum. Özel geceler, siyasi geceler, yarışmalar ve daha fazlası…

Şimdi ise bu kadar tercih edilmemin sebebi, mesleğimdeki tecrübem, ekran ve sahne hakimiyetimdir. “

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Ece Gürsel: “Müziğe çocukluktan beri ilgim vardı. İlerde muhakkak müzikle ilgileneceğimi biliyordum. Modellik kariyerim devam ederken, profesyonel bir şekilde, iyi bir müzik okulunda, müzik eğitimi almaya başladım. Yaklaşık 5 yıl süren bir eğitim sürecim oldu. Şan, nota, nazariyat ve daha fazlasının da eğitimini aldıktan sonra, şarkılarımı yapıp, albüm haline getirdim. Sonra devamı geldi.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Ece Gürsel: “Çok otokontrollü olduğum söylenir. Bu da aşırı disiplinli olduğumdan gelir. Eski, profesyonel sporcu ve basketbolcu olduğum için ister istemez kontrol duygum ağır basıyor.

Ama hatalar da insanlar için. İlla ki yaptığım da oluyor. Önemli olan ders almak ve aynı hatayı tekrarlamamak. “

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Ece Gürsel: “İhaneti ve yalanı affetmem. Yalanın rengi ne olursa olsun. “

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Ece Gürsel: “Türklerden her zaman “Şebnem Ferah”. Değişik tarz olarak da “Yasmin Levy” ve “Taladro”.

Aysun Kayacı, Güzide Duran, Şenay Akay, Ebru Destan gibi bir çok ünlü manken artık piyasada yok sizce neden? Evlenip geri plana çekilmek istemişlerdir diyeceksinizdir ama şöhret olunca unutulmakta gerçekten kötü durum olabiliyor. Bunun kişide moralde bozabiliyor. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?

Ece Gürsel: “Bu sektör sonuçta yorucu bir sektör. Herkes uzun yıllar devam etmeyebilir ve çekilmek isteyebilir. Düşüncelerine saygı duyuyorum. Ben yapamadım. Önceliğim her zaman mesleğim oldu. Aşkı hep 2. Planda tuttum. Hala da öyle yapıyorum. Herkesin kendi seçimleri. Onları da takdir ediyorum. Bence unutulmak gibi dertleri olduğunu da sanmıyorum. “

Peki Ece Gürsel Türkiyede hangi modelleri beğeniyor?

Ece Gürsel: “Ece Gürsel’i. Canım kendim. :) “

Hülya Avşar 1.65 boyu ile Türkiye güzeli seçiliyor. Tabiki çok güzel ve şahane bir kadın. Ama profesyonel bir yarışmada sadece yüz güzelliğine mi bakıyorlar? Programda şike olmuş mudur?

Ece Gürsel: “Valla o yıllardaki konuya pek hakim değilim. Güzellik yarışmasında, önemli olan yüz güzelliği tabi… Boy da önemli ama o yıllarda zaten ortalama o şekildeydi. Neticede bu bir modellik yarışması değil ki fiziğe bakılsın. Modellik yarışmasında kazansaydı şike vardır, derdim. “

2022 yaz modasında kıyafetlerde neler revaçta olacak?

Ece Gürsel: “ Rengarenk bir yaz bizi bekliyor. Her renk ceketler, mini etekler, elbiseler moda. “

Ece Gürsel aşk kadınımıdır? Kıskançlık seviyeniz nasıl?

Ece Gürsel: “Aşk kadını olmasaydım, o şarkıları, şiirleri, hikayeleri yazamazdım. Ama uzun yıllardır hayatımda aşk olmadığı için, şarkı da yazamıyorum, pek fazla şiir de haliyle. Biraz geçmişten ve anılardan besleniyorum. İnşallah yeniden aşık olabilirim.

Kıskançlığa gelecek olursak da, değilim. Kendine güvenen insan kıskanmaz. Zaten bir aşk ve saygı varsa arada, olumlu olmayan duygular da olmaz o ilişkide. Özellikle kıskandırmaya çalışanlarla da ilişkim katiyen olamaz. “