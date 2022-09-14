Aslan Sayım Soruyor? Erdem Sur Cevaplıyor!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Öncelikle bilinmeyenlerinizle bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Erdem Sur: Asker bir baba ve öğretmen bir anneden ve 3 çocuktan oluşan memur bir ailenin 2. erkek evladıyım .Diyarbakır doğumlu bir Şanlıurfa’lıyım..İstanbul Mahalle kültürü ile büyümüş Şehremini, Çapa ve Koca Mustafa Paşa çocuğuyum.İlk orta lise ve üniversite eğitimimi İstanbul’da tamamladım.İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesinden mezun oldum.Yurt içi ve yurt dışında mesleğimle ilgili eğitimler aldım, halen kendi kliniğimde Diş Hekimi olarak çalışıyorum . Ayrıca kendim de eğitim ve seminerler vermekteyim. Spor,sanat ve bilimle geçen bir ömrüm oldu.

Müziğe ilginiz nasıl başladı? Müzik yolculuğunuzu anlatır mısınız?

Erdem Sur: Müziğin içine doğdum denilebilir. Babam asker olmasına rağmen eline aldığı her enstrümanı çalabilirdi. Keza annem de yeteneklidir. Kardeşim de hem müzisyen hem enstrüman yapımcısıdır.Ailedeki herkesin ilgili oluşu ister istemez beni müziğe yöneltti.





Hem Sanatçılık hem Diş Hekimliği aynı anda zor olmuyor mu?

Erdem Sur: Bunlara bir de hazırlayıp sunduğum “Erdem Sur ile Pazar keyfi “programı eklendi . Hepsi bir arada iken bazen yoruyor ama müzik benim için bir terapi gibi olduğu için şu anda bir şikayetim yok. Elimden geldiğince hepsinin hakkını vermeye çalışıyorum

Yeni single çalışmanız hayırlı olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Erdem Sur: Sözü müziği bana ait “Vursun Aşk” adlı şarkımın hazırlıkları sürerken Sevgili Ozan Orhon’un şarkıya inanıp projeye dahil olması ile ortaya çok özel bir çalışma çıktı.Hem günümüz hem de 90’lar müziğinin esintilerini taşıyan bir şarkı oldu.Çekimleri 3 gün süren klip için de güzel yorumlar alıyorum.Çok iyi tepkiler aldığım şarkım artık dinleyicilerimize emanet.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Erdem Sur: Hatasız kul olmaz ama otokontrollü bir insanımdır.Belli prensiplerim vardır ve pek dışına çıkmayı sevmem.Sadece çok duygusal bir insan olduğum için duygularım devreye girdiğinde hatalar yapabiliyorum.”Son Öğüdüm” adlı şarkımı daha çok dinlemem gerekiyor tahminim…( İlk cümlesi “Güvenme kimseye”)

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Erdem Sur: İhanet…..

Yalancı, sözünden dönen ve yapmacık insanları sevmiyorum. Dürüst ,doğal ve sözünün eri olmak benim için çok önemli.

Zamanla geriye gidip hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Erdem Sur: Bu sorunun bir cevabı var ama bana cevap bana kalsın..Zamansal olarak değil de duygusal yapımın değişmesini isteyebilirdim.

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Erdem Sur: Bu üzerinde çok konuşulacak sosyolojik bir olay. Her devrin kendine göre gerçekleri var. Eğitim sistemi, sosyal medya bu tüketim çılgınlığını körüklüyor ama ben bir müzisyen olarak kendi sevdiğim müziği yapmaya çalışıyorum. Bu sisteme bir “Don Kişot” gibi direniyorum

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Erdem Sur: Ben çok ciddi bir Kayahan ve Queen hayranıyımdır. Yeni dönemde de çok iyi yorumcular var tabi ki.Manga’yı da severek dinliyorum.

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Erdem Sur: Bir söz müzik yazarı olarak en büyük hedefim şarkılarımın büyük kitleler tarafından dinlenmesi .Yayınladığım üç şarkım da Allah’a şükür çok iyi tepkiler aldı.Umarım bu artarak devam eder.





Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde çok kıskanç mısınız?

Erdem Sur: Öyle bir hayatım olmadığı için nasıl gittiğini bilmiyorum .Şu anda bir ilişkim yok.İlişkilerimde hiç kıskanç değilimdir. Kendime ve partnerime güvenirim ..