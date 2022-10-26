Aslan Sayım Soruyor? Esin Bıçakçı Cevaplıyor

Öncelikle bilinmeyenleriyle Esin Bıçakçı kimdir? Bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Esin Bıçakçı: 10 yıldır İzmir'in çeşitli mekanlarında profesyonel olarak sahne alıyorum. Aslen adana doğumluyum. Anne ve babamın işleri dolayısi ile İzmir'e yerleştik. Müzik kariyerimi burada sürdürdüm.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Esin Bıçakçı: Ben liseden sonra konservatuarda okumayı çok istedim fakat babam engel oldu sınava giremedim zor bir çocukluk geçirdim buradaki çok iyi muzisyenlere çalışıp şan solfej eğitimi aldım kısacası alayliyim ..fakat sanat öyle birşey ki doğuştan gelir eğitim ise sanatın matematigidir doğruyu buldurur. Müziğe ilgim çok küçük yaşlarda başladı elimde fırça ayna önünde şarkı söylerdim.hatta 11 yaşımda beste bile yaptım. Hayalperest bir çocuktum oyuncak bebeklerimi konserime gelmiş gibi yapıp onlara şarkı söylerdim ve onları konuştururdum.

Yeni single çalışmanız hayırlı uğurlu olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Esin Bıçakçı: Kaybolan yıllar projem sezen aksu hayranlığım ve çocukluk hayalim olduğu için hep vardı müzik yapimcima bunu dile getirdigimde onun vesilesi ile bu hayalimi gerçekleştirdim ..aylarca en iyisini yapabilmek için çok aranjörle görüştüm ve en sonunda deephause yeni duzenleme ile şarkıyı oluşturduk. Sezen Aksu'nun şarkısını okuyacaksam hakkını vermek zorundaydim umarım vermişimdir..ses rengimizin benzemesi dolayısı ile onun gibi okumamaya çok özen gosterdim ama yinede benzetildim ..

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Esin Bıçakçı: Hata yapmamak için elimden geleni yaparim otokontrol çok önemli için fakat hatasız kul Dengeyi sağlamak benim için çok değerli ..kendimi kontrol etmenin yolunu mutlaka bulurum.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Esin Bıçakçı: Başarılı bulduğum yorumcular Yıldız Tilbe Sezen Aksu Barış Manço Haluk Levent popular şarkılar Anadolu rock ve halk müziği de okuyabiliyorum bu aralar Semi Cenk şarkıları ve yorumculuğunu çok beğeniyorum

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Esin Bıçakçı: 2012 yılından sonra herşeyin çok hızlı ilerlediğini düşünüyorum teknoloji sürekli ilerliyor elektronik aletler TV telefon markaları 6 ayda bir yeni üretime geçiyor ve bu hizli ilerleyiş insanlarda herşeyden çabuk sklmaya çok yeni olan şeyleri eski hissetirmeye başladı ..şarkılarda aynı sekilde çok kısa sürede kayboluyor ..bunu yaşadığımız zamana bağlıyorum. Bestelerde kısa sürede kayboluyor bu çok acı sosyal medya fenomenleri şarkı çıkarmayı kendilerine mecbur görüyorlar gerçek besteci ve müzisyenler kaybolmaya başladı ..onlari takip eden yeni kuşağın müzikten haberi yok.

Zamanla geriye gidip hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Esin Bıçakçı: Zamanda geri gidebilseydim ilk okul öğretmenimi degistirmek isterdim 1 .sınıfta bana yasatigi olumsuzluğun tüm hayatımı etkiledigini biliyorum. Onun dışında değiştirmek istediğim çok şey var fakat hayali oldugum kadar da gerçekçi bir yapım var yasanilmasi gereken herşey yaşandı ..bu degistirilemez

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Esin Bıçakçı: Müzikal anlamda hedeflerim daha iyi sahnelerde güzel insanlarla buluşup birlikte şarkılar söylemek..aslında hedeflerim yok hayallerim var. Konser vermek isterdim kendi sarkilarimin okundugunu duymak isterdim sezen aksu ile tanışmak isterdim

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Esin Bıçakçı: İhanet ve yalanı affetmem. Acı da olsa doğruyu bilmek isterim en tatlısı da bu olur ..o sebeple yalani affetmiyorum

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Kıskanç bir erkekmisiniz?

Esin Bıçakçı: Aşk defterini 4 yıl önce yaşadığım ihanet nedeni ile kapattım güven sonumu asarsam aşka yeniden sıcak bakabilirim bu aralar tek aşkım minik kızım ve okuduğum şarkılar ...aşk üzerine çok güzel bir söz duymuştum aşk insanı nice eyler hakka yakın yüce eyler..