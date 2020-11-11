Aslan Sayım Soruyor? Fatih Gündüz Cevaplıyor!

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum Boğazın vazgeçilmez mekanlarından Boğazın incisi Akıntı Burnu Balıkçısının sahibi ve işletmecisi Fatih Gündüz ile bir araya geldik. Eşsiz lezzet keyfi ve misafirperverliği ile hizmet veren bu mekan Arnavutköy deki birçok mekanı gölgede bırakıyor. Mekan hakkında samimi söyleşimiz sizlerle. Mezeleri ve balıkları ile oldukça beğenilen mekana sadece piyasa yapmak için giden sayıyız isim var.

Fatih bey merhaba nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyalım Fatih Gündüz kimdir?

Fatih Gündüz: Mesleğini babadan görmüş-öğrenmiş, Bilkent Üniveristesi ile pekiştirmiş, daha sonra yabancı sermayeli bir firmanın üst düzey yönetciliği ile kariyerlendirmiştir. Sektördeki 25 senenin son 11 senesi Akıntıburnu ..... Ve devam ediyorum... Akıntıburnu çocukluğumun Rum Tavernası, babadan yadigar, Emanet,,, çocuğum gibi...

Boğazın incisi Akıntı Burnu Balıkçısını sizden dinlemek isterim. Bu restorantta müşterileri neler bekliyor?

Fatih Gündüz: Akıntıburnu nunda misafirlerin karşısına hep muftağımız ve temizliğimiz ile ön plana çıkmak istedik ve personelimize de bunu aşıladık. Bu konuda öğrendiklerimiz ve önceki tecrübeler çok yol gösterici oldu tabii.

1969 yılından bu yana hizmet veren balık restoranının olmazsa olmazları ne desem?

Fatih Gündüz: 69 yılından bu yana mekân önce herkesin bildigi adıyla Azderoğlu Rum Tavernası idi . Daha sonraları eğlence mekânları yerini yeme içme ye bıraktı diyebiliriz, son 25 senedir balık restaurantı olarak hizmet veriyor adres. Burada sizi bekleyen lezzet dışında bizim diğer mekanlardan ayıran özelliğimiz sıcak atmosferimiz, samimi saygılı servisimiz. Misafirlerimizin " biz burayı evimiz gibi görüyoruz " yada " ikinci evim " diye içten yorumları bizde eksik olmuyor.





Kendinizde mutfağa girer misiniz? Aşçılar gibi marifetli misinizdir?

Fatih Gündüz: Elime bıçak yakışıyor bence, mutfağa girmeyi çok severim ve bir şeyler yapıp sunmak kişilerin o lezzet mutluluğunu görmek inanılmaz bir haz. Sadece Akıntıburnu değil evimde dahi mutfak benimdir:))

Korona Virüs nedeni ile tedbirlerinizi aldınız mı?

Fatih Gündüz: Pandemi gerçekten herkesi ve bizim sektörde de çok belirgin yaralar bırakıyor. Mekânlar ayakta kalmaya çalışıyor. Sizin aracılığınızla tüm işletmeci ve sektör çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Zor dönemdeyiz. Süreç içinde belirtilen önlemleri aldık diyebilirim mekanın geniş ve ferah olması misafir ve çalışanlar içinde çok önemli. Bu bizim için avantaj. Belirtilen kurallar a uyulması konusunda takipçi oluyoruz. Periodik olarak dezenfeksiyon ve personellerin testleri yapılıyor Akıntıburnunda.

Restoranınıza pek çok kez geldim. İlgimi çeken şek Wc oldu. Tek kullanımlık diş fırçasından parfümüne yok yok bunlar küçük detaylar ama ilgimi çekti! Bu tarz fikirler yapan mekanlar az bu fikre insanların tepkisi nasıl oluyor?

Fatih Gündüz: Sevgili Aslan, sende bilirsin ki mekânda lezzet dışında önem verilmesi gereken en önemli yerlerden biri WC . Evet titiz olduğumuz doğru. En çok tek kullanımlık diş fırçalarından beğeni alıyoruz. Tabii kişisel ihtiyaç konusunda anlık çözümler de misafirlerin yanında olmak başka bir aidiyet duygusuna olanak sağlıyor.

Balık Restoranınızın yanında açtığınız yeni göz bebeğiniz Azderin Cafeden bahsedelim mi? Samimi taş ev mimarisi çok ilgimi çekti. Neler var bu cafede?

Fatih Gündüz: Evet ufak işletmemiz daha emekliyor abisi:))

Azderinn Kantina...

Burada En başta Göreceğiniz iç mimarı. Inanılmaz güzel bir yapısı vardı ve biz bu konuda çok hassas davrandık ve davranıyoruz. Duvarlarda zamanın ustalarının kullandığı 'mıh ' diye bilinen büyük demir çiviler halen durmakta. Sadece temizlendi mekan en ufak kimyasal kullanmadan.

Burada kahvaltı, pizza, mantı, makarna çeşitleri, tatlı ve çay kahve çeşitleri bulacaksınız. Çıtır mantı ön plana çıkıyor diyebilirim.

Akıntı Burnu Balık Restoranında yok yok sanırım her tür mevsiminde çıkan deniz mahsulü mevcut. Peki sizin müşterilere önerileriniz neler?

Fatih Gündüz: Akıntıburnu na dönmek gerekirse gerçekten eve alır gibi balık alırız. Günlük gelir balık. arada kendim mezata girdigim anlar oluyor. An itibariyle lakerda için torik zamanı. Peşindeyiz güzel toriğin. Çiftli geçenlerde 145 çift balık aldım. Biraz daha lazım olur bize. Lakerda da iyiyiz bence. Misafirler bize balık konusunda güveniyor. Bu güveni verdik verdim. Verdim diyorum çünkü geceleri iş bitiminde balık peşinde kostugumu bilirler. Anlatsam güzel belgesel olur o yıllar.

Biraz mekanın mimarisi ve kapasitesi hakkında konuşalım mı? Mekan kaç kişilik? Restore ettirdiğinizde sizinde fikirleriniz oldu mu?

Fatih Gündüz: Mekan 3 sene önce dekorasyon gördü, daha da çekici güzel bir atmosfer yakaladık gibi. Taverna zamanı 240 kişi oturduğunu hatırlarım. Ancak şu anda max 140 .Bu anlamda masa aralıkları geniş. Size özel bir sohbet ortamı sağlıyoruz.

Bakanından, Başkanına, Milletvekilinden Sanatçısına birçok protokol ve önemli isimleri ağırladığınız doğru mu? Bu yemeklerde mekanınızı onlar için kapatıyor musunuz?

Fatih Gündüz: Mekana evet daha çok bürokratik, siyasî ve iş dünyası 'ndan isimler geliyor. Ilave aile misafirlerimiz bizim portföyü oluşturuyor. Ancak mekânı kişye kuruma özel kapatmayı doğru bulmuyorum. Müdavimlerim benim mekanın gerçek sahipleridirler.

Röportaj için Çok teşekkür ediyorum..

Bugünlerde en çok ihtiyacımız olan,

NEŞENİZ GANi OLSUN

Fatih Gündüz