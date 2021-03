Aslan Sayım Soruyor? Fatih Şahin Cevaplıyor! 

2021 yılının Makyaj Trendleri ne desek?

Fatih Şahin: Makyaj trendi de her yıl modayla birlikte kendini yeniliyor. Geçtiğimiz senelerde yoğun göz ve ten makyajı, abartılı highlighterlar yerine bu yıl daha sade ve doğal görünümlü toprak tonları yine ön planda görülüyor. Ancak dünya starlarının bu yıl beyaz ve neon göz kalemlerine olan ilgisinin artmasıyla beraber makyaj trendlerinin arasına , uygulaması gayet kolay olan neonlar da girmiş oldu. Fakat biz yine de doğallığı bozmadan gözlerde toprak ve kiremit tonlarına ağırlık vermekteyiz. Ten makyajında ise daha mat ürünler kullanılıyor. Dudakta ise nude renkler ve mat rujlar yerini koruyor. Yüz kontürü ise bu yıl daha az tercih edilmekte. Cansız porselen makyajlar yerini doğal kapatıcılar olan BB ve CC kremlere bırakıyor.

Estetik olmadan Doğru makyaj ile yüzümüzü istediğimiz hale getire bilir miyiz?

Fatih Şahin: Estetik gerekmeden yüz şeklimizi kontür makyajı uygulamasıyla istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Hemen hemen her makyajda uyguladığımız kontür ile saklamak istediğimiz yerleri koyu renklerle öne çıkarmak istediğimiz yerleri ise açık tonlu renklerle yüz hatlarını zayıflatarak günümüzde trend olan hollywood yüz yapısına estetik olmadan dönüştürebiliriz.

Kaş ve Kirpik bakımı için bir ürün çıkardınız. Bu ürünü bizlere anlatır mısınız?

Fatih Şahin: Yıllardır kozmetik dünyasında dev markalarla çalışıp edindiğim deneyimler ile asıl mesleğim olan kaş ve ifade uzmanlığını harmanlayarak yeni bir ürün yaratmak istemiştim. Hayalini kurduğum kendi markam ,kendi ürünüm olan Fatih Şahin Beauty kaş ve kirpik bakım serumumu sizlerle buluşturmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyorum. Her zaman doğallıktan yana olduğum için kalıcı işlemler yerine organik yöntemlerle kaş foliküllerinin aktifleştirilerek gürleşmesini ve güçlendirilmesini sağlayan bu ürünümün gururla arkasında duruyorum. Neredeyse son 1 yıldır gece gündüz demeden serumun formülasyonunu en efektif hale getirmek için uğraş verdik. Sağlık bakanlığı onaylı, bitkisel özlerden elde edilen vitaminler ile vegan bir ürün ürettik.

Fatih Şahin'i bize özetleseniz en sevdiğiniz taraflarınız, sevmediğiniz yönleriniz var mı?

Fatih Şahin: Bir insanın kendini anlatması ne kadar objektif olabilir bilinmez ama ben kendime ve işime aşık bir insanım ; bir insan önce kendini sevmeli ki diğer insanları sevebilsin. Bu yüzden kendimi özetlemek istesem en sevdiğim özelliğim merhametim , sıcakkanlılığım , sosyal bir karektere sahip oluşum ve ortamlara kısa sürede uyum sağlayabilmemdir. Pozitif düşünen , çalışmayı seven , hırslı ve bir o kadar da eğlenceli, etrafındaki insanların yüzlerinde tebessüm oluşturabilen, dans etmeyi çok seven çocuk ruhlu bir insanım ve bu yüzden kendimi büyüyüp de yaşlandığım yıllardaki halimde göremiyorum. En sevmediğim özelliklerime aslına bakarsanız pek de o konuya geçmek istemiyorum ama sorumuz cevapsız kalmasın. İnsanlara zor güvenen, sevmediği zaman bunu istemsizce karşı tarafa belli eden ve yapılanı kolay kolay unutmayan bir yapım vardır. Bu özelliklerim aslında sevmediğim özelliklerim arasında olsa da beni ben yapan hayattaki duruşumu belirleyen, net olmamı sağlıyor.

Sizin için popülerlik mi önemli? Marka olmak mı?

Fatih Şahin: Bu mesleğe ilk başladığım dönemlerde tek hedefim işimle popüler olmaktı. Birçok insana makyaj ve kaş üzerine bildiğim bütün bilgilerimi eğitimler, workshoplar ile aktarmak ve daha popüler hale gelerek daha geniş kitlelere ulaşabilmek hedeflerimdendir. Kendi markamı çıkarttıktan sonra hedeflerime bir yenisi daha eklendi. Küresel çapta hem kendi işim ile hem de kendi kozmetik markamla popüler hale gelmek en çok hayalini kurduğum isteklerimdendir. Bu yolda çok sağlam adımlarla temkinli bir şekilde ilerlediğimi düşünüyorum. İnanın , isteyin , gözlerinizi kapatıp hayal edin ve gerçekleşsin.

Markanız hakkında bahsedelim mi ? Ürününüzü anlatır mısınız?

Fatih Şahin: Yıllarca hayalini kurduğum kendi markam ,kendi ürünüm olan Fatih Şahin Beauty kaş ve kirpik gürleştirme ve bakım serumumu güzel bir ekip çalışması ile ortaya çıkarttık. Her zaman doğallıktan yana olduğum için kalıcı işlemler yerine organik yöntemlerle kaş foliküllerinin aktifleştirilerek gürleşmesini ve güçlendirilmesini sağlayan bu ürünümün gururla arkasında duruyorum. Neredeyse son 1 yıldır gece gündüz demeden serumun formülasyonunu en efektif hale getirmek için uğraş verdik. Sağlık bakanlığı onaylı, bitkisel özlerden elde edilen vitaminler ile vegan aynı zamanda su bazlı bir ürün ürettik. İçeriğindeki doğal etken maddeler hücresel enerjiyi artırarak kaş ve kirpiklerin kalınlaşmasına ve daha hızlı büyümesine yardımcı olur ve kirpik ve kaşların dökülmeye karşı korunmasına destek olur. Düzenli kullanımda kaş ve kirpikleri dolgunlaştırır ve uzamasına yardımcı olur.

Ekip işine inanıyor musunuz?

Fatih Şahin: Benim düşünceme göre her alanda doğru ekip ile çalışmak uyumu ,koordinasyonu yakalamak başarıyı getirir. Şu zamana kadar işini aşkla yapan insanlarla birarada çalışmış olmak bana ekip ruhunun değerini her seferinde gösterdi. Çok sanslıyımdır ki sanat ruhlu , özgür düşünce yapılı , yaratıcı fikirlerini içtenlikle ortaya koyabilen kişilerle çalıştım. Bu da bana bir zincirin her halkasının aynı öneme sahip olduğunu gösterdi. Tabiki bazen ekiple çalışmanın zorlukları da olmuyor değil ama hedef bir olduğu sürece her işin üstesinden başarıyla gelmenin verdiği mutluluk paha biçilemez.

Otokontrollü müsün, yoksa hata yapar mısın?

Fatih Şahin: Kendi kendimi zor anlarda kontrol edebilme, öfke ve stres yönetimi hayatımdaki en önemli becerilerdendir. Annemden gördüğüm sabır ve hayata pozitif bakma yetisi , yetişme tarzımı, karakterimi yıllar içerisinde şekillendirdi. Bu sayede olaylara karşı bakış açım ; daima herşeyin bir çözümü vardır ve her insan hata yapar ,önemli olan her yapılan hatadan ders çırakabilmektir. Genellikle otokontrol gerektirecek olaylara vermiş olduğum tepkilerde pratik zeka cümleleriyle işin içinden kolaylıkla sıyrılabiliyorum ve olumsuz gibi görünen durumları pozitife rahatlıkla çevirebiliyorum. Herkese tavsiyemdir ki dünyaya geldiğimizde bize tek bir şans sunuluyor, bu yüzden bu şansı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsin?

Fatih Şahin: Her insan ikinci bir şansı haketmeyebilir. Bazı konularda kesin ve net çizgilerim vardır. Haksızlığa, aldatılmaya ve nankörlüğe asla tahammülüm yoktur. Kendim, hayatım boyunca ne düşünürsem açıkca dile getirdiğim ve lafımı esirgemediğim için karşı taraftan da bu şeffaflığı bekliyorum. Şunu şöylemem gerekir; riyakarlık asla ama asla affedemeyeceğim bir yanlıştır, diyebilirim.

Sevenlerinizi ne gibi yeni projeler bekliyor?

Fatih Şahin: Yeniden güzel markalarla işbirliği anlaşmaları yapmaya başladık. Pandemi sürecini atlatmaya çalışıp yeni normallerimize geri dönmeye başladığımız bu günlerde yüzyüze makyaj workshopları , kaş event'leri ile çok yakında sizlerle olacağım. Bunun yanında kendi kozmetik markam içerisindeki ürün çeşitliliğini arttırma projelerimiz de hayata geçmeye başladı. Belli olmaz belki de bir bakmışsınız bir tv programında beni görebilirsiniz, minik bir spoiler da benden sizlere.