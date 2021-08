Aslan Sayım Soruyor? Fatih Ünal Cevaplıyor! 

Merhaba nasılsın? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsun?

Fatih Ünal: Merhabalar , teşekkür ederim gayet iyiyim.Uzun süreden beri sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ve pandemi malesef devam etmektedir.Farklı bir dönemden geçiyoruz dünya olarak evet ama temennim kısa sürede eski günlerimize kavuşmak.Ben bu süreci biraz daha kendime ve yapmak istediklerimi düşünme noktasında geçirdim diyebilirim.Müzik adına çok fazla üretimde bulundum ve devam ediyorum.Bu süreç bir çok ilgi alanımda olan müzikleri dinlemek ve analiz etmekle geçti diyebilirim.Kendi adıma içe dönüş noktasında yaşadığım zamanlar oldu e bence de güzel oldu.:)

Fatih Ünal kimdir? Kısaca kendinden bahseder misin?

Fatih Ünal: 1985 Ankara doğumluyum.Ankara da yaşadım uzun yıllar ve oranın teneffüsünde müziği hayatıma iyice adapte ettim diyebilirim.Siyaset bilimi mezunuyum hatta yüksek lisansımı bile bu alanda yaptım.Ama çocukluğumdan beri müzik en başta ki amacım ve bütünlüğüm oldu diyebilirim.Uzun süre Parekende sektöründe yöneticilik yaptım , esnaf bir ailenin ferdi olup tipik bir Başak burcuyum :)

Müziğe olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Fatih Ünal: Müziğe olan ilgim aile meclisi üyelerinin karşısında şarkılar söyleyip hatta ilkokul öğretmenimin sınıfın ilk günü beni kendi sandalyesine çıkararak şarkı söyletip kendimi keşfetmemle başladı diyebilirim.Bütün parti ve okul törenlerinde kendimi müzikal anlamda hep buluyor olurdum.Daha sonra 2 yıl Mehmet Dolgunyürek hocamdan Türk Sanat Müziği ve şan eğitimi aldım ve performanslarda bulundum.Gitar eğitimi ile beraber Ankara’da çeşitli pop rock gruplarında solistlik yapmamla müzikte profesyonel başlangıçlar oluştu.Şuan da kendisini çok özlemekle beraber Hülya Kazan hocamla şan üzerine çalışmalarım sürüyor.Bu süreçte sesimin derinliklerini onunla keşfettim diyebilirim.

Yeni single çalışman Eyvah hayırlı olsun. Projenin oluşumunu bizlere anlatır mısın?

Fatih Ünal: Eyvah’ın söz-müzik ve düzenlemesi sevgili Ahmet Hatipoğlu’na ait.Birlikte hep bir şeyler yapmak istiyorduk ve bu şarkıda enerjimiz çok yükseldi.Bir gece bana şarkıyı dinlettiğinde şarkı ile ilgili her şey o an aklımda oluştu diyebilirim.İkili ilişkilerde önceden benim de yaşamış olduğum hayal kırıklıklarını barındırıyor.Gidenin yeri kolay kolay dolmuyor ;) .Beni anlatmalı ama her şeyiyle.Dolayısıyla şarkının düzenlemesini de şarkının sahibinden istedim.Onu en iyi biz biçimlendirebilirdik.Daha Retro bir duygusallığı olduğunu keşfettiğimiz de net bir düzenleme yapmak istedik.Ben çok karışıklığı her şey de sevmem.Bu şarkı da da vermek istediğimiz mesaj oydu , başka bir şeye gerek yoktu zaten şarkı güzel :)

Çok uzun yıllar öncesine dayanan dostluğumuz ile bu proje de buluştuğum sevgili Habil Ceyhan sayesinde Avrupa Müzikle tanıştım.Çok keyifli bir süreçte iletişimde olduk ve Avrupa Müzik etiketi ile Ehvah’ı dinleyicilerle paylaştık.

Eyvah isimli şarkının klip çekimi nasıl geçti? Kimlerle çalıştın?

Fatih Ünal: Şarkının klibinin yönetmenliğini Yiğit Zaffer üstlendi.Yiğit benim takip ettiğim bir fotoğrafçıydı.İletişimde olduğumuzda pande emi döneminden dolayı digital noktalarda toplantılar yaptık.Yiğitle hep aynı düşüncedeydik ve beraber görsel sanatlar noktasında çok uyuşuyoruz.1990’lar benim hayatımda müzikal anlamda temelleri oluşturuyor diyebilirim.Bu şarkının Retro tarafı da aslında o zamanlara bir göndermeydi.Yiğit de beni bu noktalarda anladı ve geri kalan her şeyi ona bıraktım ve o da bu efsane kareleri ortaya çıkardı.Bu ikiliden önümüzde ki günlerde çok farklı şeyler izleyebilirsiniz.:)

Klipte bana daha önce Perakende sektöründe de beraber çalıştığım arkadaşım Sevde eşlik etti.Sevde klipte hem makyaj sanatçılığı hem de oyuncu olarak güzel enerjisi ile yer aldı.

Otokontrollü müsün, yoksa hatalar yapar mısın?

Fatih Ünal: Çok hata yapmamaya gayret ederim.Kendimi üzecek ve her defasında kahretsin diyeceğim şeylerden uzak durmaya çalışırım.Ama insanız ve biz hata tabiki yapacağız ya da o durumlarda bulunacağız.Böyle zaman dilimlerinde de bardağın dolu tarafından bakmaya çalışırım.Bundan ne kazandığımı , hangi tecrübeler edindiğimi gözlemlerim.Ama genel anlamda soruyorsanız evet otokontrollü bir yapım var.

En beğendiğin sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsun?

Fatih Ünal: Ben müziğimi yüksek enerjiye sahip şehirli olarak adlandırıyorum.Çok fazla alternatif işler dinlerim ve kendimi o noktalarda da çok bulurum ama onları kendi müziğimle harmanlamakta sanırım benim işim.Dünya müziği sürekli playlistimdedir ancak ben Türkçe Pop alanında ki işleri çok seviyorum ve bizim ülkede de bunu hakkıyla yapan çok iyi müzisyenler var.

Genel olarak kendime yakın bulduğum isimlerden Hande Yener ve Tarkan’ı çok beğenirim sürekli takip ederim.Edis ve Mabel Matiz ve Onurr bana son dönemlerde çok ilham veriyor.Charlie Puth ve Rosalia , Maluma da çok dinlediklerim arasında.

Kendine örnek alacağın müzisyenler var mı?

Fatih Ünal: Olmaz olur mu ? Çok fazla var diyebilirim.Ama hepsinin bende ayrı ayrı dokunuşları var.Hepsinin Fatih’in hayalini oluşturduğu müzikte katkıları ve ilhamları var.Tarkan , Madonna idolümüz.Onu söylemeden geçemem :) Bütün bu saydığım kişilerin müziği ve işlerini çok beğeniyorum.

Sana yapılan ne gibi yanlışı affetmezsin?

Fatih Ünal: Yalanı sevmem.Hangi durumda ne olursa olsun araya giren yalanlar bende ayrı bir negatiflik yaratıyor.Güven hepimizin aradığı ve saklamak istediği bir alandır diye düşünüyorum.O yüzden dürüst olarak net ifade her zaman bende daha takdir görmüştür.Şunu söyleyebilirim ki “ Ahde Vefa “ önemlidir sanırım bunu delen ya da görmezden gelen kişilere karşı da toleransım azalıyor.Çok yapıcı ve hiç bir şeyi kişiselleştirmeyen tarafım vardır ama yine de samimiyet ve dürüstlük benim için paha biçilemez alanlardır.

Yeni projelerin neler? Sevenlerini neler bekliyor?

Fatih Ünal: Çok sabırsızlanıyorum açıkçası onları tek tek üretim sürecinden geçirip ,müziğimi geniş kitlelerle buluşturmak İçin.Hep söylüyorum heybemde çok biriktirmişliklerim var.Bunları gerçekleştirmek keyifle yaptığım ödevimmiş gibi geliyor :) ve bu hakikaten çok yükseltiyor.Beni bazen çok depresif bir bas enstrümanın hakim olduğu alternatif şarkıda da bulabilirsiniz bazen de Ortadoğu darbuka ritimlerinde de, hepsi ben bunların.Önümüzde ki günlerde enerjisi çok yüksek Türkçe pop bir şarkı da buluşmak istiyorum.Uzun değil ama biraz zamana ihtiyacım var.

Bu güzel röportaj ve sorularınız İçin size ayrıca teşekkür ediyorum.Yeni projelerde görüşmek için de sabırsızlanıyorum.