Aslan Sayım Soruyor? Grand Müzik Cevaplıyor!

Grand Müzik ne zaman ve nasıl Kuruldu?

2020 Ocak ayı itibari ile kuruldu . Mustafa Yılmaz’ın tek single çalışması ile yola çıktık , aslında şirket kurmak gibi bir düşüncemiz yoktu fakat Mustafa Yılmaz ‘a yaptığımız 5 şarkılık albümün yayınlanması hususunda içimize sinen bir yapımcı firma bulamadığımız için kendi yapım firmamızı kurmaya karar verdik. Ve daha sonra ağımızı genişleterek bu işe başladık madem o zaman en iyi şekilde icra etme ortaya bir duruş koymak gereği duyduk ve şuanda geldiğimiz noktada 3 yılda ciddi projeler ve atılımlar gerçekleştirdik.

Grand Müzik kurucuları kimlerdir?

Yönetim Kurulu Başkası Hayretin Güneş Başta Olmak üzere, Mehmet Güneş , Mustafa Yılmaz’ın ortak aldıkları Karar ile Grand Müzik Kuruldu.

Yapımcı Hayrettin Güneş ve Sanatçı Mustafa Yılmaz nasıl tanıştı? İş kariyeri için yolları nasıl kesişti?

Hayrettin Güneş , Mustafa Yılmaz’ın arabada çektiği videolardan tanıyor ve sıkı bir hayranıydı. Hayrettin Güneş’e ait Canlı Müzik Mekanında birgün Mustafa Yılmaz’a sahne daveti ile dostlukları ve kardeşlikleri başladı. Ve daha sonra Hayrettin Güneş Mustafa bir albüm yapma teklifi başlayan bir hikaye grand müzik hikayesi.

Grand Müzik Denilince akıllara ilk gelen sanatçı Mustafa Yılmaz büyük izlenmeli şarkılara imza attınız bu başarının sırrı nedir?

Evet öncelikle büyük bir hırs azim istek kararlılık. Yaptığı işte en iyi olma isteği işinde çok titiz müziği iyi bilen kabiliyeti yüksek ve sosyal medyayı aktif iyi kullanan birisi olduğu için zaten okuduğu şarkılar verdiği duygular ile birleşince ortaya böyle güzel bir tablo ve başarı çıkıyor biz onu çok daha iyi yerlerde görmeyi arzu ediyoruz.

Grand Müzik kurucusu Hayrettin Güneş Yönetmenlik alanında da başarısını sevenlerine gösterdi. Yönetmenlik yanını nasıl keşfetti?

Resim ve video çekmeye hep bir merak’ı olması ile alakalı ama daha önemlisi çok önceden ilk ticaret atıldıkları çocukluk döneminde kaset ve film dükkanları varmış. Ve tabi Yeşilçam Hollywood tüm filmlerine hakim olması ayrı bir teknik heyecanı ve kabiliyeti oluşturuyor. Çektiğimiz kliplere Türkiye’de daha iyisini çekebilen henüz olmadı. Tabi bununlada gurur duruyoruz.

Grand Müzik olarak en büyük transfer ünlü sanatçı Cengiz İmren ile oldu. Bu iş birliği devam edecek mi? Milyonlarca izlenen şarkılara imza attınız yeni şarkılar gelecek mi?

Cengiz İmren Türkiye’nin yetiştirdiği önemli ses ve usta beste yazarlarından. Tabi yolların kazandırdığı tecrübesi bizim içinde çok kıymetli. Bitanem , Ağlıyorum Kahrımdan gibi bir çok eserine hayat veren ibrahim Tatlıses, Ebru Gündeş gibi daha nicelerine verdiği ve herkesin diline plesenk olmuş şarkıları var. Böyle bir isim ile çalışıyor olmak bizim içinde kıymetli bir durum. Kader birliğimiz umarım heyecanlı ve uzun soluklu olacaktır.

Çok yakında arka arkaya Cengiz İmren şarkıları grand MÜZİK’de

Grand Müzik olarak yeni projelerini neler?Bünyenizden çıkacak olan yeni çalışmalar bahseder misini?

Şuan önemli görüşmelerimiz mevcut isim vererek heyecanını kaybetsin istemiyorum. Ama Türkiye’de önemli işler başarmış güzel isimleri şirketimize katmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum.

Mustafa Yılmaz sevenlerini neler bekliyor? Yeni şarkılar projeler hazırlanıyor mu? 2023 yılında yine iddalı şarkılar gelecek mi?

Mustafa Yılmaz’ın Hazırda çok güzel projeleri mevcut .sırası ve zamanı geldikçe yapmaya devam edeceğiz . Ve şuanda Avrupa konserleri ile büyük ses getirmeye devam ediyor. Hem konser hem albüm çalışmaları hız kesmeden devem edecektir. Burdan şu Süpriz’de vermiş olalım. Çok yakında Mustafa Yılmaz & Cengiz İmren Feat İle tüm müzik severlere muhteşem bir klip ile armağan edeceğimizi bilmenizi istiyorum.

Hayrettin Güneş 10 parmağında 10 marifet hangi sektörlerde yer alıyor?

Hayrettin Güneş Avrupa’nın sayılı büyük iş adamlarından ve iş verenlerinden birisi. Asıl işleri Avrupa aktif olarak , Gasino , inşaat , güvenlik , yatçılık , gayrimenkul, Kafebar , restaurant Grand şirketler grunbu gibi geniş bir kapasite ile iş hayatını yürütmekte. Müzik önce hobi olarak başladı şimdi grand şirketler grubunun bir parçası olarak devam ediyor.

Biz grand müzik olarak inandığımız bir projeye gözü kapalı inançlı bir şekilde gireceğimizide ayrıca bilmenizi isterim. Kendine inanan tüm sanatçılara kapımız her zaman açıktır.