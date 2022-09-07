Aslan Sayım Soruyor? Gufran Korkmaz Cevaplıyor!

Öncelikle bilinmeyenlerinizle bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Gufran Korkmaz: Merhabalar Ben Gufran Korkmaz 26 yaşındayım Evliyim doğma büyüme Balıkesirliyim Balıkesirde ikamet etmekteyim.Profesyonel anlamda yaklaşık 7 seneden beri şarkıcılık yapıp hayatımı müzikle kazanıp müzikle yatıp müzikle kalkan biriyim. Bilinmeyenlere gelirsek Duygusal,özgüvenli,detaycı ve mükemmelliyetçi biriyimdir.Açık sözlüyümdür.Begenmediğim birşey veya içime sinmeyen birşey olursa hemen tepkimi koyar ve o an söylerim.Hep daha geniş acıdan düşünürüm.Daha ileri götürecek faydası olacak şeylerle meşgul olmayı severim Kalabalıkta gezmeyi sevmem mesela veya herkesin yaptığı şeyi herkesin sevdiğini ben sevmem herkesin sevmediğinide ben severim çünkü her zaman bir aykırı fikrim vardır ve olaylara işleyişlere geniş açıdan bakmayı sevmişimdir benimsemişimdir.Son olarak biraz inatçı ve kararlıyımdır Asla bi istediğim olmayınca dayanamam illa olması için elimden geleni yaparım.

Müziğe ilginiz nasıl başladı? Müzik yolculuğunuzu anlatır mısınız?

Gufran Korkmaz: O günü hiç unutmam belkide hayatımı müziğe yönleniceği ilk adımdı ilkokul 3.sınıfta yani 9 yaşındayken sınıfta kendi kendime şarkı söylerken birden sınıftaki tüm gözlerin bana döndüğünü bana şarkı söyletildiğini fark ettim ama yaptığım şeyin söylediğim sesimin hiç farkında değildim.Ardından yine 3 yada 4.sınıftayken 23 nisan kutlamaları öncesi öğretmenimde bunu fark edince 23 nisan kutlamalarında sen şarkı söyleyeceksin demişti bana.Benim tabi elim ayağım buz kesmişti ve o gün geldi 23 nisan günü elime bir mikrofon verildi çıplak sesle bayhanın öyle deli gibi parçasını söyleyip büyük alkış almıştım.Ardından yavaş yavaş kendimi keşfedip tanımaya başladım.Durdum demekki kendimde birşey olduğu için insanlar alkışlayıp şarkı söylettigini anladım tabi okuluma devam ediyorum.Derslerden hiç müzik dinlemeye şarkı söylemeye fırsatım olmuyodu en ufak boşlukta kendi kendime ritim tutup şarkı söylerdim.Ve yine ardından yıllar geçti ortaokul dönemindede sınıfta yine herkes şarkı söyletmeler falan Liseye geçince artık arkadaşlarımında destegiyle kendime bir hedefim koydum ben sahne yapmalıyım herkese sesimi duyurup bu işi yapmalıyım er yada geç.Ve tabi artık lise 3' e giderken ailem desteklemedigi tastiklemedigi için bu yolda beni,Gizli Kaçak küçük çaplı cafelerde yanıma bir gitarcı ve klarnetci bulup sahne yapmaya başladım.Tabi belli bir yerden sonra ailem durumun farkına vardı büyük çatışmalar yaşadım ailemle bu dönemlerde.Üniversite yıllarına geçince yine cafelerde barlarda sahne hayatımı giderek genişleterek Şan dersi ve gitar dersleri alıyodum.Orkestrayla birlikte barlarda,publarda çıkmaya başladım.Üniversite bitince artık hayatımı bununla şarkıcılıkla müzikle devam ettireceğimi o kadar karar kıldımki bir dönem çok düşük rakamlarda bile sahne yapmıştım benim için önemli değildi o dönem ben sevdiğim yerde sevdiğim işi yapayım gerisi önemli değildi ardından balıkesirdeki cafe barlardan sonra balıkesirin ilçelerindeki mekanlardan teklifler almaya başladım oralarda sahne aldım tabi sahne fiyatım artık artmıştı.Hatta bursadaki mekanlardan bile teklif gelip bursadada sahne almıştım.Ardından bu dönemde birkaç seneden beri düğün sahnelerine ağırlık verdim ve kendi sahne kazancımla hedefimi sözü müziği kendime ait single yapıp kliple taçlandırdım.

Yeni single çalışmanız hayırlı olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Gufran Korkmaz: Projenin oluşumu bundan 3 - 4 yıl önce gitarımla evimde kendi kendime çalıp söylerken aklıma sözler melodiler geldi birden ve yazmıştım.Bu senede beste ve melodisini değiştirip aranjörümle ortak çalışmamız sonucu böyle güzel bir proje çıktı.Tabi daha kendime ait bestelerimde bulunmakta.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Gufran Korkmaz: Daha çok otokontrollüyümdür.Ama hep olmasada bazen hatalarım oluyor tabi sonuçta insanız.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Gufran Korkmaz: Yalan söylenmesi, arkamdan iş çevrilmesi.

Zamanla geriye gidip hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Gufran Korkmaz: Zamanı geriye alabilseydik ailemi bir şekilde ikna edip istanbul,bursaya gidip liseden itibaren müzik hayatımı oralarda yapıp daha çabuk ses getirmek isterdim.

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Gufran Korkmaz: Bence artık uzun yıllar şarkıyı dinlettirmenin derdinde değil kimse.Meydan boş kalmasın sürekli yeni birşeyler yapayımda nasıl oluyorsa olsun kafasındalar biraz malesef.Çünkü yeni çıkan şarkılarla 80-90-2000 lerdeki şarkıları kıyaslamak saçmalık olur niye çünkü o dönemde şarkılar kısa melodilerle bitmiyor manasız uyumsuz sözlerle bitmiyor bir akıcılık,mana barındıran sözler melodiler var.Günümüzde ise malesef böyle şarkılar zor çıkıyor bu yüzden hızlı tüketim oluyor yeni birşey yapılamadığından eskiye dönüş bu yüzden.Tabi hâl böyle olunca dinleyicimizde böyle alıştığı için artık yeni şarkılara ön yargıyla yaklaşıp en fazla 1 ay dinleyip hemen tüketip birdaha dinlemiyor.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Gufran Korkmaz: En başarılı bulduğum sanatçıları sıralarsak Çocukluğumdan beri dinlerim Haktanı başarılı buluyorum.Ardından Tarkanı, Gökhan tepeyi,Tan taşçıyı, Berkayı, Merve özbeyi başarılı bulup severek dinlerim.

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Gufran Korkmaz: Hedeflerim birgün daha büyük sahnelerde, mekanlarda konser vermek açık havada konser verip şarkılarıma binlerce kişinin eşlik edip söyleyerek onların gönüllerine girmek.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde çok kıskanç mısınız?

Gufran Korkmaz: Çok güzel gidiyor. Karımı çok seviyorum o benim en güzel ilham kaynağım tabi böyle oluncada kıskançlık konusunda kıskancım.