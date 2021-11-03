Aslan Sayım Soruyor?  Halil Vergin Cevaplıyor! 

Değerli okurlarımıza merhaba bu hafta röportaj konuğum ünlü DJ Halil Vergin oluyor! Samimi cevapları için kendisine teşekkür ederim. Yurtdışında yaşayan ünlü DJ ile müzik hakkında samimi bir söyleşi gerçekleştirdik. İyi okumalar dilerim.

Öncelikle Halil Vergin kimdir kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Halil Vergin: Merhabalar... İsmim Halil Vergin. Doğma büyüme Izmir Karşıyakayalıyım. Yaklaşık 20 yıldır yurtdışında yaşıyorum. 19 yıldır profesyonel DJ ve 12 yıldır prodüktör olarak çalışıyorum. Bir yandan da ortağım ile Avrupa’nın en büyük türk organizasyonlarını yapıyoruz.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Halil Vergin: Müzik bizim ailemizde babadan oğula geçen bir gelenek gibidir. Babam daha ben anne karnındayken bana keman calarmış. Kendisi türk sanat müzigi hastası, ud, keman, gitar, klavye ve darbuka çalar. Bana da klavye ve darbuka çalmayı ögretti. Çok erken yaşta radyoculuğa başladım. Daha 16 yaşımda okul için gittiğim fethiye'de yerli bir radyoda 'Gece Dostları' ismi altında bir müzik ve sohbet programı sundum. O yaz büyük bir tatil köyünde çocuk animatörü olarak işe başladım ve aldım mikrofonu elime. O zamanlar yatılı okulda kalırdık ve her gece yatakhaneden kaçar, sabahlara kadar diskolarda dans eder, ertesi gün hiç uyumadan okula giderdik. O dönemlerde DJ abilerimize gıpta ile bakar, cok özenirdik. Bir gün geldi dedim ki, şimdi DJ olmak vakti geldi ve gittim kendime bir Setup satın aldım. Gece gündüz kendi kendime ögrendim ve bugunkü Halil Vergin oldu.

Remix çalışmalarınız ve Aranjelerinizle adınızı duyurdunuz. En rahat hangi sanatçılar ile çalıştınız?

Halil Vergin: Piyasada hali hazirda 100'ün üzerinde remixim ve aranjem bulunuyor. İçlerinde en özeli Derya Uluğ ile yaptığımız şarkılar. Kendisi ve sevgili Asil Gök ile aramızda başka bir bağ var. Ne zaman ortak bir iş yapsak, o proje cok başarılı oluyor. Sanırım 'Kanunlar Gibi' yine bunun en büyük örneği oldu. Ayrıca bu aranje ise bu yaz clublerde en cok çalınan sarkıların başında geliyor. Ben yaptığım calismalarima cok güveniyorum. Bir DJ'yin bir mekanda her çaldığı sette en azından 7-8 Halil Vergin çalışması var. Bu, herkesin bir remix çıkardığı şu dönemde çok yüksek bir ortalama. Çünkü benim yaptığım calışmalar hep DJ arkadaslarimizin çalmasına yatkın bir şekilde projelendiriliyor.

Türkiye’de hangi Dj leri beğeniyorsunuz?

Halil Vergin: Bu soru ne yazik ki ağır pandemi döneminden sonra cevaplandırılması çok zor bir soru. Çünkü çoğu başarılı DJ konumunu kaybetti, yada piyasadan koptu. Ama her zaman derim. Beyefendiliği, duruşu ve çalışkanlığı ile her zaman Serdar Ayyıldız’ı cok beğenmişimdir.

Kerimcan Durmaz, Hakan Kakız, Öykü Serter ve Samet Liçina gibi bir çok isim Dj olarak lanse ediliyor. Bu durum sizi rahatsız ediyor mu?

Halil Vergin: Ben her zaman şunu derim. Çalışan herkese saygım büyük. Bunların başında da Kerimcan Durmaz gelir. Sadece konuşması yada görünümü dışında çok çalışkandır da. Onlar benim gözümde esasında birer MC. En severek yaptıkları şey mikrofona konusmak yada şarkı söylemek. Halbuki herkes yanında bir DJ alıp, ona canlı çaldırıp, mikrofondan müziğe eşlik etse, hiç kimse bişey demiyecek. Üzücü olan mekan sahipleri yada organizatörler tarafından biraz daha fazla para kazabilmek icin onların DJ ünvani altında servis edilmesi. Esasında bunun en güzel örnegi Pascal Nouma'dir. Yaninda bir DJ arkadaş ile gelir, sahneye çıkar programını yapar, iner. Ama 'fenomen' kimligi altında, bir kaç yüz lira karşılığı hazırlanmış bir seti cikip sahnede çalıyor gibi yapmak, bizim yıllar icinde yaptigimiz yollara, edindiğimiz tecribelere, döktügümüz tere, çektiğimiz zorluklara büyük saygısızlık oluyor.

Müzik dışında ekran önünde olmak istediniz mi? Oyunculuk içinde uygun bir görüntünüz var.

Halil Vergin: Gerçekten de daha önceden oyunculuk tecrübem oldu. Ama müzik ve sahne sevgisi daha ağır bastığı için pek fazla ilgilenemedim. Ama eğer bir teklif gelirse tabii ki ciddi bir şekilde degerlendirebilirim. Bunun altından kalkabileceğimi düşünüyorum.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Halil Vergin: Evet! Herşey benim kontrolüm altında olmalı. Herkes benim dediğim şekilde hareket etmeli! Tabii ki bu bir şakaydı. 5-6 sene önceye kadar mükemmeliyetçi bir anlayışla, herkesi mutlu etmek icin herseyi yaptım. Ama bir süre sonra şunun farkına vardım. Bunu yaparken hem kendimi hemde en yakınımdakini çok yoruyorum. Ne kadar çabalarsam çabalayayım, asla herkesi aynı anda mutlu edemiyorum. Bir an geldi ve dedim ki arkadaşlar, elimden gelen sadece bu kadar... Bununla mutlu olun! Biliyor musunuz ne oldu? Şimdi o dönemden çok daha rahatım ve daha başarılıyım. Ha stres hayatımın en büyük parçası. Sahnelere son anda yetişmek, uçakları son saniyede yakalamak, günlerce haftalarca açnve uykusuz dolaşmak günlük yasantimin kacinilmazlari. En büyük zaafım gelen işlere asla hayir diyememem.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Halil Vergin: Beni taniyanlar bilir çünkü hep söylediğim bir laf vardır. Bana küfür et, hatta tokat at ama asla bana nankörlük yapma! Sana ekmek verene sen taş atma. Ama ne yazık ki bunu kimseye anlatamıyoruz. Ne bileyim, nankör insanlara karşı aşırı mesafeliyim.

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Halil Vergin: Herhalde Derya Uluğ dememe gerek kalmadi. Ne yazik ki işim gereği gece gündüz hep sahnelerde oldugumuz için başka bir sanatçı yada DJ'yi dinlemek imkansız. Olsa bile belki senede bir gün. Benim icin Türkiye'nin en güclü erkek vokallerinden birisi Tan Taşçı’dır. Oturup sabaha kadar kendisini dinleyebilirim.

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor?

Halil Vergin: Daha stüdyomda onlarca yeni aranje yolda. Her an kendinizi bir mekanda bir Halil Vergin şarkisi ile dans ederken bulabilirsiniz.

Aslan bey size ve asistanınız Leyla hanım’a ve tüm okuyuclara zaman ayırdıkları için çok teşekkür ederim. Insallah bir gün bir sahnemde görüsmek üzere.