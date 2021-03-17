Aslan Sayım Soruyor? Hünkar Göksu Cevaplıyor! 

Sosyal Medyadaki kitlesini seneler evel ne zaman ve nasıl kazandınız? Kısaca Hünkar Göksu'nun tanınma hikayesi nasıl başladı?

Hünkar Göksu: 5 sene evel, okul dönemimde sınav hakkında bir şarkı videosu paylaştım ve çok kısa bir sürede herkese ulaşıp, dillerine dolandı.

İnsanların ilgisini toplayınca benden bir beklentilerinin olduğunu fark ettim ve karşılamak adına daha çok komedi videoları hazırladım çünkü yüzlerindeki tebessümün sebebi olmak beni çok mutlu ve motive etti. Insanların mutluluğundan mutlu olabilen birisiyim ve bu benim sosyal medya’ya daha çok sarılmama neden oldu.

Bize kısaca kendinden bahsetmek istesen? Hünkar Göksu'nun bilinmeyenleri ne desek?

Hünkar Göksu: Müzik aşığı bir insanım, olaylara her zaman bakacağım farklı bir pencerem var. Ailem ve arkadaşlarım ile zaman geçirmekten çok zevk alırım. Geldiğim yeri gideceğim yere ve yola çıktıklarımı yolda gördüklerime değişmem.

Artık Profesyonel olarak yürüdüğün bu yolda arkanda bir destek var mı ? yoksa tek başına mı yürüyorsun?

Hünkar Göksu: Arkadaşlarım olarak tanıdığınız ailemin dışında hiç bir güç yok arkamda. Çıktığım bu yolda onlara ve kendime yaslandım ve kendime her zaman dün ki beni rakip olarak gördüm.

Beni görmeden seven insanlara her zaman en iyisini suna bilmek adına savaş verdim.

Basamakları 5’er 5’er atlamak yerine teker teker sağlam çıkmak istiyorum.

Çünkü yavaş gelen başarının karakter, hızlı gelen başarının ise ego oluşturduğunu düşünüyorum.

Mesafelerin klibi olsun şarkıyı hazırlamak olsun bu pandemi süresinde gerçekten çok zor olmadı mı? 1 senedir Hollanda/Almanyada kurallar çok daha sıkı olduğu için engellerin karşısında herşeyi nasıl organize ettiniz?

Hünkar Göksu: Maalesef bu üzücü süreçte bir şarkıyı organize etmek bizleri zorladı. Kısıtlamalara rağmen ekibi toplayıp mekanları ayarlamak için elimizdeki tüm imkanları kullanarak en güzelini sunmaya çalıştık. Umarım en kısa zamanda bu süreci atlatır ve aramızdaki mesafeleri kaldırırız.

Pandemi olmasına rağmen şarkı çıkarmak sence mantıklı mı?

Hünkar Göksu: Bence mantıklı çünkü insanları bu dönemde yalnızlıklardan uzak diyarda tutabilmenin en güzel yanı kendilerini bulacakları bir şarkı sunmak. Umarım sözlerimiz ve şarkılarımız bu zorlu dönemde sizleri yalnız hisettirmez.

Youtube üzerinde birçok şarkın var izlenmeleride çok güzel gidiyor. Senin vazgeçilmez şarkıların hangisi desem? Top 3 yapacak olsan bizlere en sevdiğin 3 şarkını söyler misin?

Hünkar Göksu: Hepsinde ayrı duygu, ayrı tecrübe, ayrı yaşanmışlıklar yatıyor. Birini seçecek olsam diğerlerine çok ayıp ederim.

Kalemini ve müziğini örnek aldığın, ona çok şey katan erkek/kadın sanatçı kimler desek?

Hünkar Göksu: Bu dünyaya farklı bir nesne olarak gelecek olsam kesinlikle Şanışer’in kalemi olarak gelmek isterdim.

Sözlerini ve müziğini örnek aldığım ve dile getirilmeyen bir çok şeyi dile getirdiği için kendisine büyük hayranlık ve saygı duyuyorum.

Umarım bir gün müzik sayesinde tanışmak nasip olur.

Okuduğun Tüm şarkıların söz ve müziği sana ait olduğunu biliyoruz. Bu genç yaşta yeteneğini nasıl ve nezaman keşfettin bize anlatırmısın?

Hünkar Göksu: Kendi içimde çok farklı bir dünya kurdum ve oraya kapanık birisiyim. Duygularımın, yaşadıklarımın ve içime attıklarımın o kurduğum dünyaya fazla geldiğini gördüm ve taşanları beyaz kağıtlara dökmeyi tercih ettim. Bu bana bir nevi terapi gibi geldi. Sizlerinde denemenizi tavsiye ederim. Derdinizi kimselere anlatmayın, kağıtlara yazın. Hiç yapamazsanız bile gidin suya anlatın çünkü su alır götürür, insan alır dağıtır.

Hiç pes ettiğin oldumu yada hiç bu yürüdüğün yolda karşına zorluklar çıktımı?

Hünkar Göksu: Bazen hayatında planladığın gibi gitmez her şey. Hayatın seninle olan planlarına ayak uydurma mecburiyeti insanı biraz yorar.

Bu yolda yorulduğum günleri hatırlıyorum fakat pes ettiklerim yok dan daha az. çünkü ben, kendime bir söz verdim. Bir gün gerçeklerim hayallerimden daha güzel olacak.

Bu zamana kadar nerelerde sahne aldın ve sahne performansına nasıl hazırlıyorsun?

Hünkar Göksu: Almanya, Hollanda, Belçika ve Avusturyada sahnelerim oldu.

Diliyorum ki en yakın zamanda kapılarını bizlere açan farklı kalplerlede tanışırız.

Sahneme ise beni sizlerle buluşturan şarkılarım ile başlıyorum ve sonrasında elime gitarımı alıp üstadların bizlere bıraktığı türkülerle ve şarkılarla devam ediyorum.

Umarım bir gün karşılıklı bağırı çağıra şarkı söylerken buluruz kendimizi.

Otokontrollü müsün, yoksa hata yapar mısın?

Hünkar Göksu: Kendimi kontrol ettiğim zamanlarda oldu her insan gibi hatalar yaptığımda. Yaptığım hatalardan kendime bir çok ders çıkarta bildim.

Hata yapmaktan korkmayın hatalar arkada güzel tecrübeler bırakır, ta ki hatayı tekrarlamadığınız sürece.

Sana yapılan ne gibi yanlışı affetmezsin?

Hünkar Göksu: Kinci birisi değilim hayatım boyunca kıyamayan tarafım daha çok ağır bastı eğerki yapılan yanlışın ucu değerlerime dokunmadığı sürece yanlışları affedebilirim.

Sevenlerini ne gibi yeni projeler bekliyor?

Hünkar Göksu: Öncelikle bu yolda bana eşlik etiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Bana verdiğiniz destek sayesinde daha çok motive oluyorum. Bu üzücü süreci sağlıkla atlata bilirsek kalbinize dokunmaya devam edeceğim ama farklı bir proje ile de karşınızda olmaya hazırlanıyorum.