Aslan Sayım Soruyor? Kerim Araz Cevaplıyor!

Kerim Araz kimdir? Kendinden kısaca bahseder misin?

Kerim Araz: 1996 Ordu doğumluyum. Yaşamıma şuan için Ordu'da devam ediyorum. Hayatımın neredeyse tamamı müzikle geçiyor. Genellikle söz yazmak, beat yapmak veya yeni şeyler üretmeye zaman harcıyorum. Daha önce birçok sektörde çalıştım, çalışmak zorunda kaldım fakat zamanla kendimi o sektörlerde değil de müzik sektöründe geliştirme kararı aldım. Yani özetleyecek olursak Kerim Araz hayatını müziğe adamış müzikle yaşayan biri.

Müziğe ilgin ne zaman ve nasıl başladı?

Kerim Araz: Müziğe ilgim çok küçük yaşta başladı. Henüz 10 yaşındayken bile radyolardan televizyonlardan sevdiğim şarkıları dinleyip söylemeye çalışıyordum. 14 yaşıma geldiğimde bilgisayarda kendi kendime ses kayıtları almaya başladım. İlk olarak rap müzikle başladım o zamanlar gerçek anlamda şarkılar yapamasam da kendimi geliştirebilmem için bana motive ve tecrübe oldu. Daha sonra kendimi doğru tarza yani yeteneğimi kullanabileceğim tarza RnB müziğe adadım. Birçok demo çalışmalar yaptım her defasında üstüne kata kata üretmeye devam ettim zamanla profesyonel bir hal almaya başladı. Sonrasında 11 Haziranda yayınladığımız 'Toparlanmam Lazım' parçasını hazırladım. Müziğe gerçek anlamda profesyonel adımım o oldu.

Biz seni ‘Toparlanmam Lazım’ şarkısıyla tanıdık ve sevdik. Bu şarkı nasıl ortaya çıktı? Projenin oluşumunu anlatır mısın?

Kerim Araz: 'Toparlanmam Lazım' şarkısı aslında anlık bunalım yaşadığım bir esnada oluştu. İçime kapanık bir insan olduğum için genelde bir şeylere üzüldüğümde, kafama taktığımda ya da bana dokunan bir durum olduğunda bunu dile getirmek yerine söze dökmeyi tercih ediyorum. Yine böyle bir esnada kağıt kalemi elime alıp karalamaya başladım. Açıkçası o parçada süslü kelimeler kullanmak yerine tam olarak hissettiğim kelimelerle yazdım ve insanlara dokunanda bu oldu. Toplamda yarım saat gibi bir sürede yazıldı sözleri. Bir saat geçtiğinde hem sözler hem de müziğini çoktan bitirmiştim bile çünkü gerçekten hissederek yaptığım bir parça ve resmen dökülüyordu dilimden. Parçayı bitirdiğimde kendi kendime dedim ki hayatımın en anlamlı ve hisli parçası bu olacak. Dinleyenler ve sevenler içinde öyle olmuş çok fazla güzel tepki aldım.

Yeni single çalışmanız hayırlı olsun. Yener Çevik ile gerçekleştirdiğiniz düet çalışmanız ‘Uçurumlar’ şimdiden çok sevildi. Bu iş birliği nasıl meydana geldi?

Kerim Araz: Uçurumlar parçası aslında benim önceden hazırladığım ama beklettiğim bir parçaydı. Ama hep parçayı dinlerken bir eksik olduğunu düşünüyordum yapımcılarım ve dinlettiğim herkes bu fikirdeydi. Ne katabiliriz diye düşünürken sevdiğimiz bir abimiz Yener Çevik'e demoyu dinletmiş ve Yener abi parçayı çok beğendiğini söylemiş. O parçadaki eksikliği bir tek Yener Çevik kapatabilirdi. Çünkü tarzımız bir nebze bile olsa benzer ve herkeste bilir ki çok hisli ve yetenekli bir sanatçı. Kendisine sundum üzerine konuştuk ve beraber parçayı tamamladık. Çalışırken çok keyif aldık çokta sağlam bir iş oldu çünkü çalıştığımız ekip bu işe yüreğini duygularını koydu. Sonuç olarak biz içimize sinen bir parça çıkardık umarım her zaman sevilerek dinlenir.

Bir şarkı ile Türkiye’nin gündemine oturdun. Bu şarkı hayatında başlıca neleri değiştirdi?

Kerim Araz: 'Toparlanmam Lazım' şarkısı gündem olduktan sonra her şey çok hızlı gelişti. Öncelikle şunu söylemeliyim ki yeni bir çevreye daha sahip oldum. Bu camiadan çok büyük ve başarılı insanlarla tanıştım çok büyük değerlere sahip oldum hepsinin bende çok özel yeri var. Yaşantımın çok değiştiğini söyleyemem çünkü dediğim gibi sakin ve içine kapanık bir insanım yine aynı şeyleri yapıyorum fakat artık daha yoğun ve yorucu bir hayatım var. Çünkü insanların benden bir beklentisi var ve ben bu beklentiyi boşa çıkaramam. Bunu kendime yük bilip insanların duygularına dokunan işler yapmaya her zaman devam edeceğim. 'Toparlanmam Lazım' benim için müzik dünyasına girebileceğim bir kapı oldu. Ve artık yürüyeceğimiz çok uzun bir yol var karşımızda.

Türkiye’de başarılı bulduğun müzisyenler kimler?

Kerim Araz: Türkiye de başarılı bulduğum birçok sanatçı var ama Müslüm GÜRSES, Sezen AKSU, Murat GÖĞEBAKAN gibi isimler benim için başarının adını taşıyan en önemli isimlerdir. Az öncede söylediğim gibi önemli olan bence şarkı yapmak değil insanların duygularına gerçek anlamda dokunabilmek. Bu isimlerinde bunu fazla fazla başardığını zaten hepimiz biliyoruz. Hedeflerimin en başında onların yolundan gidip gerçek anlamda şarkılar yapıp gerçekten hisli parçalar üretmek var.

Otokontrollü müsün, yoksa hatalar yapar mısın?

Kerim Araz: Genelde hata yaparım. Özellikle tez canlı olduğum için ani kararlar alıp hata olan birçok şey yapmışlığım var. Kontrollü olmaya çalışıyorum fakat her zaman öyle olmayabiliyor. Bu yüzden genelde bir karar almadan önce veya bir şey yapmadan önce biraz bekleyip ani karar vermemeye özen gösteriyorum.

Sana yapılan ne gibi yanlışı affetmezsin?

Kerim Araz: Aslında bunu affetmek olarak düşünmeyin yanlış bir tabir olur fakat iki yüzlülüğe, bana karşı yalan konuşulmasına asla tahammül edemiyorum. Diğer bütün hataları görmezden gelebilirim ama bu iki konuda çok hassasım. Karşımdaki insanın, muhatap olduğum insanın dobra ve dürüst olmasını isterim her zaman. Aksi olduğunu sezdiğim zaman uzaklaşırım. Bunun dışında asla affetmem diyebileceğim bir hata yok sanırım.

TikTok fenomenlerinin şarkıcı olmasına yorumun nedir?

Kerim Araz: Birkaç tane istisna dışında hepsine saygım var. Müzik müziktir, başarı başarıdır. Bir müziği tiktokçu yaptı diye yanlış sayılmamalı bence bu. Bu konuda yeteneği varsa tabi ki değerlendirecek. Tabiki yapma amacıda önemli burda eğer başka bir amaç uğruna müziği kullanırsa oda yanlış olur. Buda zaten istisna dediğim gurubu kapsıyor. Tiktok fenomeni olup şarkı yapan birkaç arkadaşım var ve yaptığı işleri gerçekten beğeniyorum başarılı buluyorum. Takdir edilmesi gereken bir işi sadece üstündeki Tiktokçu yaftası yüzünden karalamak çok yanlış olur. Yeteneği olan herkes müzik yapabilir.

Kendi jenerasyonunuzda hangi yorumcuları beğeniyorsun?

Kerim Araz: Beğendiğim birçok isim var ama Sancak, Bedo, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut gibi isimleri çok beğeniyorum. Bunlar sadece beğendiğim isimlerden birkaç tanesi. Eğer bir işi getirisi veya başka bir çıkarı uğruna yapmayıp gerçekten başarı elde etmek için yaparsan duygu dolu ve hisli bir sonuç olur. Bu isimlerde bunu başaran bu yolda ilerleyen değerli isimlerden birkaçı. Bu isimler arasına eminim yeni birçok isim eklenecek sürekli yeni yetenek ve başarılar doğuyor ama ben inanıyorum ki bu isimler hiç değişmeyecek ve eksilmeyecek. Hepsinin kariyerlerinde başarılarının devamını diliyorum.

Aşk hayatında kıskançlık seviyen ne derecede?

Kerim Araz: Her ne kadar belli etmesem de çok kıskanç bir yapım var. Ama sonuç olarak her şey yine güvende bitiyor. Ne kadar çok kıskansam da karşımdaki insana güveniyorsam o kıskançlık benim için o ilişkinin tadı ve tuzundan başka birşey değildir. Kıskançlığı bu arada takıntı ile karıştırmayalım. Kıskanıyorum deyip bir insanı eve tıkamazsın, giyimine tarzına müdahale edemezsin, insanlardan uzaklaştıramazsın ve bunun gibi şeyler... Bu kıskançlık değil bana göre korkunç bir takıntıdır.

Toparlanmam Lazım şarkısını yazdıran unutulmamış bir aşk hikayesi mi?

Kerim Araz: Sayılır aslında. 'Toparlanmam Lazım' dediğim gibi anlık bir bunalım anında ortaya çıktı. Tabi ki o bunalımı yaşamamda bir aşk hikayesinin payı var. Bazı şeyleri hissetmek gerekir ve ben bu şarkıyı yazarken birçok şeyi hissettim... Sevdiğim kadına olan sitemim, ona kırgınlığım ve söylemek isteyip söyleyemediğim her şey o şarkıda kalemimden dökülüyor. Dilerim ki hiç kimse 'Toparlanmam Lazım' gibi bir şarkı yazacak kadar zor şeyler yaşamaz. Zira kolay değildi. Ama şu da var ki ben bir insanı kaybedip binlerce hatta yüzbinlerce insan kazandım. Buda o an yaşadığım bunalımın bana verdiği tek pozitif yanı oldu.