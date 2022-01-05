Aslan Sayım Soruyor? Oya Ulucan Cevaplıyor!

Oya Ulucan Kimdir? Öncelikle sizi tanıyalım mı?

Oya Ulucan: Tekstilci bir ailenin kızıyım. İstanbul’da doğup büyüdüm. İstanbul Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunuyum. Mezun olmadan önce bir acenta da satış bölümünde çalıştım, insanların tatillerini planladım. Daha sonrasında otellerde ziyafet satış bölümünde çalışmaya başladım. Çalıştığım kurumlara katkı sağlayarak kısa zamanda bulunduğum bölümün şefi oldum. Firmamı kurmadan önce 5 yıldızlı bir otelin ziyafet satış müdürü görevindeydim. İşimle bağlantılı olduğu ve eğlenceli bulduğum için organizasyon işlerine doğru yöneldim. 2014 yılında kendi firmamı kurdum ve şimdi de sektörün önemli oyuncuları arasında yer alıyorum.

Kuruluşumuzdan bu yana mekana ve amaca özel tasarımlarıyla hizmet vermekteyiz.Yaratıcılığımız ile dikkat çekmekteyiz.Şirket, düğün, davet, kokteyl organizasyonlar, şirketlerin ürün/lansman toplantıları, kongreler ve gala gecelerinde müşteri tarafından belirlenmiş mekana ruh katmaktayız.

Güne özel konsept hazırlayarak yola çıkan Oya Ulucan Event, her organizasyonu ayrı bir proje bazında değerlendirmektedir. Etkinliğin niteliğine göre hazırlanan tasarımlarıyla hayal gücünü zorlayan Oya Ulucan Event; profesyonel bakış açısı ve deneyimi sayesinde katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı hedeflemektedir.

Bu güne kadar kalitesine ve detaylara önem vererek tutumuyla, iş bitiriciliği ile yüzlerce organizasyona imza atmıştır. Oya Ulucan Event; eğitimli olmasının yanı sıra sorumluluk sahibi ve titiz ekibiyle başarılı olmanın gururunu taşımaktayız.

Önemli ödül törenlerine imza attınız. Bu özel geceler için titizlikle çalışıyorsunuz. Türkiye’nin en ünlü kişilerini bir araya getiriyorsunuz. Bu durum çokta kolay olmasa gerek. Bu gecelerin hazırlığı kaç gün sürüyor? Nasıl hazırlanıyorsunuz?

Oya Ulucan: Yurt içi ve yurt dışında düzenlediğimiz ödül törenlerimizde ;

Yıl içerisinde yapılan tüm çalışmaların mekan , şirket ve şahıs olarak ilk başta motivasyonu sağlayarak reklam ve pr çalışmalarını güçlendirerek marka değerlerini arttırmak sosyal medyada daha çok öne çıkarak başarılarına daha fazla başarı eklenmesini amaçlanmaktayız.

Böylelikle düzenlediğimiz organizasyonu üstlendiğimiz bu gecede yep yeni bir konseptte klasik ödül töreni anlayışından daha farklı eğlence dolu bir ödül töreni gecemiz de ; ödüllerimiz gerçek sahiplerini buluyor. Geceye ait mekan seçimi,tarih seçimi,katılım durumlarının analizi, sanat,iş dünyası yazılı ve görsel basının daveti, geceye ait akış planlaması vb… detayların oluşması en az iç ayı bulmaktadır.

Basında Oya Ulucan dünyaya açıldı gibi bir çok haber okuduk. Bu yurtdışı projelerinizi anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz?

Oya Ulucan: Sizlerin de bildiği gibi Turizm ve otel işletmeciliği mezunuyum. Düğün sektörüne hakimim

Ziyafet satış müdürlüğünden organizasyon sektörüne yöneldim. Yurtdışı düğünleri (Almanya,Fransa,Hindistan,Orta Doğu ) başta olmak üzere bir çok düğün &davetlere imzamızı atmaya devam edeceğiz. Yakın zamanda Hindistan’daki evilik fuarına katılım sağlayacağız.

Ödül törenleri,şirketlerin tanıtım ve reklamı için teklifler vermeye devam ediyoruz. Sanatçılı veya sanatçısız bir çok projeleri gerçekleştirdik.

Artık herkes ödül töreni yapıyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz sizce?

Oya Ulucan: Bu işi iyi yapan bir elin beş parmağını geçmeyecek kadardır.????

Zamanızı rakiplerinizin işlerinin ne kadar kötü olduğunu anlatmakla geçirirsek sadece iş dünyasını zarara uğratırız.

Farklı kararlı ve korkusuzca yaşamaya gayret gösteriyoruz. Rekabet içinde olabilmenin ve elimizden gelen en iyisini ortaya koyabilmenin zevkini tadıyoruz.

Türkiye’de sizce en güvenilir sanatçılar kimler?

Oya Ulucan: İşim gereği bir çok sanatçı ile görüşmekteyim. Her birinin kendine has tarzı ve tavrı var. İsim vererek diğer sanatçıların hakkını yemek istemem. Güvenmediklerimle zaten çalışma ortamına girmemekteyim.

2022 yılında ne tarz düğün konseptleri revaçta olacak?

Oya Ulucan: Tüm renkler sizin! Küresel salgın ailemize ve dostlarımıza her zamankinden daha çok zaman ayırmamız gerektiğini öğretti. 2022 yılının baskın düğün organizasyon mottosu ise “Kişiselleştirme” düğün trendlerinde kişiselleştirme sıklıkla karşımıza çıkacak, renk seçiminde uyumlu konsept detaylar…

Yani düğün organizasyonunun tamamında çiftlere özel renk ve detaylara yer verilecek. Karşılama panosu, menü, masa numaratörü, teşekkür kartı, anı kartı, nikah hediyelikleri vb. Detaylar ile düğüne katılan her davetlinin kendini özel hissetmesi ön planda tutulacak.

Artık sonbahar ve kış aylarında da çok düğün oluyor. Genelde beyaz ve tonları ile yeşil rengini kullanılmaktadır. Sonbaharda ise turuncu ve sarıların yoğun olduğu konseptler düzenliyoruz. 2022 yılında teknoloji kullanılarak masa üzerine mapping görselleri ekleniyor. Objeler ve çiçekler kullanılmayan bu tarz masalarda gelin ve damadın tanışma hikayeleri başta olmak üzere bir çok temalar ön plana çıkarılıyor.

Halkın merak ettiği bir soruyu sormak isterim. Boğazda herhangi bir yalıda herkesin hayali olan düğün organizasyonu hersey içinde aşağı yukarı fiyat nedir ?

Oya Ulucan: İçeriğine ve dekorasyon detaylarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Ortalama bir düğüne minimum 300 kişi katıldığını var sayarsak minimum 200 bin TL ‘’den başlıyor diyebiliriz.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Oya Ulucan: Yapım ve burcumun özelliği kontrolcü bir insanım. İşi şansa bırakmayı asla sevmem.

Herkes gibi hatalar yaptığımda oldu hata yapmadan tecrübe kazanılmaz hatalardan ders almayıda ayrıca bilmek gerekir.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Oya Ulucan: Yanlışa ve kişisine göre değişir ????