Aslan Sayım Soruyor?  PAU cevaplıyor! 

Merhaba nasılsınız? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz?

Pau: Oldukça iyiyim. Bu dönem ülkemiz için oldukça kritik bir dönem umarım en kısa zamanda tamamen normalleşmiş oluruz. Müzik camiası ve eğlence mekanları tamamen durmuş vaziyette. İş olmaması ve iş olanaklarının sağlanılamaması müzisyen arkadaşlarım için oldukça kötü bir durum hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz umarım en kısa zamanda hayat normale dönmüş olur.

İlk olarak röportajıma Müzik kariyerinizle başlamak istiyorum. Kaç yaşında başladı müziğe ilginiz? Aileden gelen bir meslek mi?

Pau: 13 Yaşımda müzik ile tanıştım. Babamın Türk halk müziği sanatçısı olması ve ailemin desteğiyle besteler ve müzik aletleri ile ilgilenmeye başladım. Hayallerimin peşinden koşarak konservatuvar bölümünde okuyarak kendi bestelerim ile sevenlerimin karşısındayım.

Ayhan Ulu asıl isminiz ama Pau ismini kullanarak fenomen oldunuz. Öncelikle isim neden değişti? Ve neden Pau?

Pau: Sahneye çıkmadan önce Ayhan Ulu ismini kullandığım oldu fakat Üniversite zamanında öncülük gösteren değerli hocam sahne adı kullanmamı önerdi. Bu konuşmanın yaşandığı esnada Piyano dersine girecektik ve senin adın Piyanist Ayhan Ulu (PAU) olsun demişti. 18 Yıldır bu isim ile sahne aldım. Sevenlerim beni PAU olarak tanıyor.

Müzisyenliğinin yanı sıra sosyal medya’da ki yardımların, paylaşımların milyonlarca kişi tarafından büyük beğeni topluyor. Bu yardımları reklam için yaptığını düşünenler de var. Bu konu hakkında söylemek istediklerini merak ediyorum.?

Pau: Sosyal medyada ciddi takipçi kitlesine sahip olan kişiler bunu bir gelir modeline dönüştürüyor ve sponsorlu reklam anlaşmaları yapıyor. Sadece sponsorlu reklam anlaşması yapıp bunu iş haline getirip geçimini sağlayan insanlar var. Ben bu zamana kadar hiçbir sponsorlu reklam almadım, yaptığım yardımları tamamen kendi sahne gelirlerimden karşıladım. Günde 100’den fazla sponsorlu reklam için teklif geliyor ve hiçbirini kabul etmiyorum. Bunların hepsi de sizler tarafından görünüyor zaten. Reklam almadığım açıkça ortada. Aynı zamanda ben sanatçıyım ve Z kuşağına örnek olunabilmesi için yaptığım yardımları paylaşıyorum. Onlar diğer sosyal mecralarda gördüklerini örnek almak yerine yardım paylaşımlarını görmelerini ve örnek almalarını istiyorum.

Şarkılarınız milyonlarca kişi tarafından beğeniyle dinleniyor. Söz yazmaya ne zaman başladınız?

Pau: Söz yazmaya 17-18 yaşlarımda başladım. İlk bestem “özlenir mi?” oldu. Bestelerime karşı duyulan ilgiler her geçen gün benim motivasyonumu daha çok arttırdı ve mevcut besteleri okuyarak bir yerlere gelmek yerine kendi bestelerimi yazarak üretmeye başladım. Bu durumdan oldukça memnunum ve örnek olunmasını istiyorum.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Pau: Hatasız Kul olmaz diye bir söz vardır ya hani. Elbet yaptığımız hatalar bizlere ders olmuştur. Hayat tecrübeyle sahiptir. Genellikle otokontrollü olmaya dikkat ediyorum ama tabi hatalarımda yok diyemem ama bu hatalardan da ders çıkarmaya çalışıyorum.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde Kıskanç mısınız? Hiç aldatıldınız mı?

Pau: Aşk hayatımda şu an bir sorun yok. Evet aldatıldığım oldu bu hayatta birisine güvenmek gerçekten çok zor bu nedenle hayat arkadaşınızı çok iyi seçmeniz gerekiyor. Sezgilerim ve yaşadıklarımdan çıkardıklarım sonucunda bu konuyu iyi tecrübe ettiğimi düşünüyorum.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Pau: Bir önceki soruda cevapladığım gibi aldatılmak ve yalan söylenmesi benim kesinlikle kırmızı çizgimdir.

Yeni projeleriniz var mı? Sevenlerinizi neler bekliyor?

Pau:Pandemi sürecinde beste yazmak için oldukça fazla zamanım oldu. Son zamanlarda var bir hayalimiz, sensin doktorum ve uyku gibi projelerim sevenlerim tarafından çok beğenildi. Yeni bestelerimden bazı kesitleri instagram üzerinden siz değerli takipçilerime duyurmuştum. Yakında kayıt ve klip için hazırlıklara başlayacağımızı sevenlerime buradan duyurabilirim.

Yeni jenerasyon müzik adamı olarak Pau kimleri dinliyor? Son zamanlarda en iyi bulduğunuz isimler kimler?

Pau: Başta Yıldız Tilbe ve Hakan Altun olmak üzere diğer değerli sanatçılarımızı oldukça sık zaman aralıklarında dinliyorum.

Yıldız Tilbe’nin başlattığı müzisyenler için Medyan Okumaya (farkındalık) Tarkan gibi dünyaca ünlü starımız dönüş yapmadı. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi merak ediyorum?

Pau: Yıldız Tilbe kesinlikle bir halk sanatçısıdır. Tarkan’ın yaptığını asla doğru bulmuyorum. Yıldız Tilbe’nin orada değindiği konu müzisyenler ve bu sektörde yer alan müzik emekçileri kardeşlerimiz içindi. Tüm sanatçıları halk bir yerlere taşır ve bir yerlere getirir. Tarkan’ın yaptığı bana göre halka sırt dönmektedir. Projeyi destekliyorum.