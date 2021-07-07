Aslan Sayım Soruyor? Ramazan Dursun Cevaplıyor!

Merhaba nasılsın? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsun?

Ramazan Dursun: İyiyim teşekkür ederim umarım sizlerde iyisinizdir.. pandemi sürecini tüm dünyada olduğu gibi akışına bırakıp elimden geldiği kadar ailemle birlikte olmaya çaba gösteriyorum ve en kısa zamanda herşeyin tekrar normaleşmesini ümit ediyorum.

Öncelikle Ramazan Dursun kimdir? Bizlere kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ramazan Dursun: Ben doğma büyüme almanya düsseldorf eyaletinde yaşıyorum. Aslen tokatlıyımdır ilk ve orta öğrenimi almanyada tamamladım. Küçük yaşta müzikle tanıştım aileden gelen birşey diyebilirim:) 2000 yıllarında birçok sanatçıya vokallik yapmışlığımda var. 10 sene ara verdikten sonra 2017 yılında ilk tekli çalışmamı sözü müziği bana ait olan zaman zaman eserimi ardından ünlü fas sanatcısı HATİM ammor’un hasdouna isimli eserini türkceye çevirerek dinleyicilerimin beğenisine sunmuştum. Ve şuanda bildiğiniz üzere bozuluyor dengem adlı tekli çalışmamı grand müzik etiketiyle yine sevenlerime sunmaktan çok mutluyum.

Yeni single çalışmanız ‘Bozuluyor Dengem’ çok beğenildi. Bu projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Ramazan Dursun: Zaten yeni bi single çalışması başlatmak üzereydim o esnada istanbuldan sözü müziği kendisine ait olan sertan güçlü arkadaşımız bana bu şarkıyı yolladı hiç düşünmeden bu şarkı için hemen start verdim.

Klip çalışmanız nerede çekildi? Klibiniz hakkında bilgi verir misiniz?

Ramazan Dursun: Klibim Almanya Duisburg şehrinde tarihi bir villada çekildi. Bu projede Ana sponsorluğunu üstlenen Quwet Security sayesinde villanın sahibiyle iletişime geçme fırsatımız oldu. Klip çekimlerimiz bir günde tamamlandı.

Pandemi de şarkı çıkarmak sizce riskli değil mi?

Ramazan Dursun: Evet ama bu pandemin ne zaman biteceği meçhul olduğu için daha fazla sevenlerimi bekletmek istemedim:)

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz

Ramazan Dursun: Ülkemizde birbirinden çok değerli sanatçı var kulağa hoş gelen bütün sanatcıları şarkıları dinlerim.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Ramazan Dursun: Hatasız kul olmaz elbette hatalarımız var ama kontrolsüz bir adım atmayı sevmem genelde attığım adımlardan emin olurum.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde Kıskanç mısınız? Hiç aldatıldınız mı?

Ramazan Dursun: Aşk hayatım gayet güzel gidiyor seven kıskanır elbette ama ölçüyü kaybetmemek şartıyla güven bir ilişkide en önemli şeydir. Aldatılma gibi bir söz konusu çok şükür hiç olmadı hayatımda.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Ramazan Dursun: Affedemiceğim tek şey ihanettir gerek ailede gerek dostlukta hiç farketmez.