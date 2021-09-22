Aslan Sayım Soruyor?  Ravi İncigöz Cevaplıyor!

Ravi İncigöz Kimdir?

Ölümsüz aşklar var da ölmeyen aşık var mı? Güvenme gençliğine ölen hep ihtiyar mı?'' mısralarıyla ilk kez bir Ebru Gündeş albümünde 'Ölümsüz Aşklar' şarkısıyla söz yazarı ve besteci imzası atıp müzik dünyasında dikkatleri üzerine çeken Ravi İncigöz 17 mart 1981 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. İlk müzik eğitimini,tamamı yetişkinlerden oluşan Şurkav Türk Sanat Müziği korosuna 11 yaşındayken seçilerek alan Ravi,küçük yaştan beri şiir ve hikaye denemeleri yazdı. İlkokuldayken Türkiye genelinde yapılan İlköğretimler Arası Komposizyon yarışmasında; yazarların ve şairlerin düşüncelerinden dolayı yargılanmalarını eleştirdiği 'Düşünce Özgürlüğü' başlıklı yazısıyla 1. oldu. 1996 yılında İstanbul'a yerleşti. Profesyonel yazarların katıldığı Roman yarışmasında 'Luca' adlı denemesiyle 'En İyi Edebiyat Geleceği' ödülünü 17 yaşında kazandı. 'Luca', 17 agustos depremi sonrası yazdığı 'Uğultu' ve 'Peçeli Kadın' ile edebiyat yeteneğini perçimledi. Diksiyon, Senaryo Yazım Teknikleri ve çok kısa bir süre tiyatro eğitimi alan Ravi,Muammer Karaca Tiyatrosu'nda 'İstanbul'un Fethi' adlı oyunda oynadı.İstanbul'da çeşitli yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı, 2006'da edebiyatmagazin'de aşk ve ayrılık üzerine yazdığı yazılarla hatırı sayılır bir edebiyat sever kitleyle buluştu. Askeriliğini yaptığı 14. Zırhlı Tugay' da düzenlenen 'Tugay Marşı' yarışmasında 1. oldu ve kalıcı bir esere imza attı. Şan eğitimini Ezgi Özbey'den alan Ravi

gitar çalmayı ögrenme metodu kitabından çözdü ve 400'ün üzerinde şarkı yaptı.

Ferhat Göçer'in 2010 yılı içersinde çıkan ''Biz Aşkımıza Bakalım''adlı albümünde ''Kalp Kırılsa da Sever'' şarkısı ile söz yazarı ve besteci olarak en iyiler ile çalıştığını ve geleceğin en önemli bestecilerinden olacağını kanıtladı. 2010 yılının Aralık ayında yayınlanan 'Enbe' albümünde söz ve müziğine imza attığı 'EKSİK' adlı şarkısı Mustafa Ceceli ve Elvan Günaydın düetiyle dinleyicilerine ulaştırdı, Yılın düeti ödülünü alan bu çalışmada RAVİ En İyi Şarkı Sözü 'ne aday oldu. RAVİ hazırlıklarını titizlikle sürdürdüğü kendi albüm projesini 2011 yılının mayıs ayında Avrupa Müzik markasıyla yayınladı. Çıkış şarkısı 'Yorgun Gemi' kısa zamanda büyük beğeni topladı. Klip çekimini DNA Film Production üstlendi. Emir Khalilzadeh yönetmenliğinde, tek plan halinde, dev fotograf panoları eşliğinde RAVİ 'nin oyunculuğunu ve şarkının ruhunu yansıtması açısından oldukça konuşulacak bir klibe imza atıldı. Klip video müzik kanallarında yayınlandı ve internet üzerinde milyonlarca kez izlendi. Albümde yer alan 11 şarkının söz ve müzikleri RAVİ'ye ait. Arajörlüğünü Selim Öztürk'ün üstlendiği albümde Ferhat Göçer'de back vokalde Ravi'ye eşlik eden isim oldu. Ravi'nin, kliplenmemesine rağmen 'Bugün' ve 'Acı Aşk' adlı şarkıları radyolarda yoğun ilgi gördü ve aylarca listelerde kaldı. 'Acı Aşk' adlı şarkısına akustik ve farklı bir versiyonla canlı performans stüdyo kaydı yapan Ravi bunu sanal dünyada paylaşıma sundu. Sadece Üniversite ve Festival sahnelerinde büyük konserler veren Ravi konserlerinde daima yoğun bir ilgiyle karşılandı. Televizyonlarda çokça görünmeden kendine iyi bir dinleyici kitlesi oluşturan Ravi başka sanatçı arkadaşlarıyla beste çalışmalarını sürdürdü. 2012 yılında Mustafa Ceceli'nin Es albümünün en sevilen şarkılarından biri olan 'Sevgilim' şarkısının söz ve müziğine imza atarak en çok dinlenen ve indirilen şarkılar kataloğuna bir şarkısını daha ekledi. Kliplenen şarkı youtube resmi muyap sayfasında 16.000.0000 dinlenme ve izlenmeyi aştı.

Türkiye'nin dijital platforma girmesinden bu yana tüm zamanlarda en çok indirilen ve dinlenenler listesinde ilk 10'da 3 şarkısı bulunan Ravi İncigöz. Dijital dünyanın da rekortmen besteci olarak manşetlere taşındı.

2014 yılında Türkiye'nin en büyük plak şirketi DMC'ye transfer olan Ravi ''ŞEKER'' isimli yeni single çalışmasını nisan ayında yayımlandı. Şarkının düzenlemesini yapan Mustafa Ceceli aynı zamanda şarkıda Ravi'ye eşlikte etti. Ravi İncigöz ft Mustafa Ceceli başlığıyla yayımlanacak ŞEKER şarkısının sözleri Ravi İncigöz ve Cüneyt Sözütek'e, müziği Ferdi Karameşe'ye ait.

Yeni single çalışmanız ‘Mutlu Son’ hayırlı olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Ravi İncigöz: Teşekkür ederim. Uzun zaman üzerinde çalıştığımız bir proje oldu Mutlu Son, geçen yıl şarkılar hazırdı fakat pandemi devreye girince planlar değişti. 2021 ilk albümünden bu yana 10. yılım olacaktı ve 10. yıla özel bir albüm yapmak için hazırlıklarım da vardı. Mutlu Son'u bu albüme ekleme fikrimiz oluştu. Albümün adı da hazır ; 10+1. Bütün yıl bunun için uğraştık ve çok güzel bir albüm hazırladık, fakat alışılagelmişin tersine albümü yayınlayıp klip çekmeyeceğiz. Şarkıları tekli olarak yayınlayıp sonunda şarkıları bir arada toplayıp albüm olarak yayınlayacağız.

Bir çok şarkıya hayat verdiniz. Şarkı sözü yazmak sizin için nasıl gelişti? Bu yönünüz ortaya nasıl çıktı?

Ravi İncigöz: Çocukluktan beri hatta henüz okul öncesinde, yazmayı bilmediğim dönemlerde bile içimden şiir yazardım. Tarifi imkansız bir olgu. Yazdıkça gelişti, ailemin de müziğe olan ilgisiyle beraber bütün bunlar küçük yaşlardan beri benim için oldukça doğal gelişimler gösterdi. Yılaar geçtikçe şahsına münhasır bir anlatım diliniz oluyor. Gelişim hep devam ediyor. Ve bu asla bitmeyecek.

Müziğe olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Ravi İncigöz: Dediğim gibi küçük yaşlarda aile içindeki müzisyen büyüklerimi dinleyerek ve onlardan enstrüman çalmasını öğrenerek başladı.

Kendi jenerasyonunuzda hangi şarkıcıları başarılı buluyorsunuz

Ravi İncigöz: Bir çok türden bir çok başarılı şarkıcı var. Başarıdan ziyade etkilendiğim sesler var. Mazhar Alanson ve Norah Jones bu seslere örnek olabilir.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Ravi İncigöz: Hatasız kul olmaz diyelim buna

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Ravi İncigöz: Ben her şeyi affederim. Bu beni özgür kılar. Ama yanlış yapan insanlarla tekrar görüşmem. Karakterim bu.

Kendinize örnek alacağınız müzisyenler var mı?

Ravi İncigöz: İlham aldığım müzisyenler var dünyada. Hepsini beğenerek dinliyorum, sadece müzikal olarak değil. Tavır ve sahne duruşunda da etkilendiğim insanlar bunlar

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Ravi İncigöz: Norah Jones en sevdiğim sestir.

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor?

Ravi İncigöz: Kendi YouTube kanalımı Mutlu Son şarkımız ile birlikte aktif hale getirdim. Şu anda 6 klip daha var yayınlanmayı bekleyen. Amacım burada dinleyici ile sık sık buluşmak ve uzun aralar vermeden onlara şarkılarımı sunmak. Şu an bitmiş bir albüm ve 6 klip var elimizde. 10+1 projem başalmış oldu ve bittiğinde ortaya güzel bir albüm çıkacak. Beni mutlaka YouTube kanalımdan takip etsinler,onlar için çok ama çok özel şarkılar hazırladım.