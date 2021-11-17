Aslan Sayım Soruyor? Reyhan Karaca Cevaplıyor!

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Değerli okurlarımıza merhaba, bu hafta röportaj konuğum türk pop müziğinin 90lı yıllara damga vurmuş şarkılarıyla adından söz ettiren ve günümüze kadar yaptığı şarkılarıyla adından söz ettiren başarılı bir müzik kadını Reyhan Karaca ile gerçekleştirdiğimiz söyleşimiz yayında! Samimi ve içten açıklamalarıyla kalitesinden ödün vermeyen müzik kariyerini ve bilinmeyenlerini sizler için anlattı!

İşte o Röportaj!

Yeni single çalışmanız hayır olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Reyhan Karaca: Teşekkür ederim. Ben 2014 yılında farklı bir değişime giderek tarzımı yenilemiştim 2014 yılından bu yana çalıştığım bir ekibim arkadaşlarım var. Kıyafetlerde tasarımlar da birlikte çalıştığımız fikirler aldığımız kişiler var. Şarkının sözlerini saadettin dayıoğlu yazdı. Şarkının aranjesini Emre göre yapacağım klip ve benim ise gökhan Özdemir tarafından çekildi styling Murat Aytulum üstlendi.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Reyhan Karaca: Benden çok tabii ki ailem keşfetti bu durumu ben zaten sanatçı bir aileden geliyorum babam sinema sanatçısıydı kulağı çok iyiydi. Enstrüman çalardı oradan gelen zaten genetik bir yatkınlık vardı ailemizde bir tek annemin kulağı iyi değildi sonra herkes çok iyi kulağa sahipti. Ben 2.03 yaşındayken bir Ermeni tarafından yetiştirildim Ermeni müzikleri ile operalar öyle başladım. Daha sonra okullarda çocuk korosu ile bu yolculuğuma başlamış oldum.

Magazin hayatınızda olduğu sürece mi popülerliğiz devam eder? Yeni şarkı yapınca mı?

Reyhan Karaca: Ben aslında bunu size sormam lazım çok fazla magazinin içinde olan birisi değilim. Arada bir söylemlerime manşetlere girsede ben hep müzik üzerinde ilerledim. Magazin hayatımızda ara ara yer alıyor. Ama benim için tabii ki önemli olan müzik

Peki magazinle mi ya da müzikle mi daha popüler olunur?

Reyhan Karaca: Şartlara göre değişir aslında tam bu soruya doğru cevap vermek mümkün değil kimileri mankenken şarkıcılığa geçiş yapıyor kimileri fenomenken şarkıcılar geçiş yapıyor ama benim gibiler işin okulundan gelenler müziği gerçek mesleği olarak seçenlerin önceliği müzik

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Reyhan Karaca: Aslında Otokontrollü insan daha fazla hata yapar. Bizler ekran önünde olduğumuz için tanınan kişiler olduğumuz için daha çok dikkat etmemiz lazım otokontrolü olmamız lazım hatalar aracılık yapıyorum ama küçük hatalar yapmaya çalışıyorum

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Reyhan Karaca: Aptal yerine konulduğum zaman affetmem. Arkamdan bir şey aptal çevirdiğini anlayabiliyorum kıvrak bir zekan var arkamdan oynanıyorsa yalan dönüyorsa anlarım. Onlar beni çok kırdı içinde affetmek tabii ki zor oluyor. Ama bunu bana yirmili yaşlarda sorsaydınız bu soruyu bir çok şey söylerdim. Zamanla kişilikte oturduğu için olgunlaştığımız için o yüzden çok şeye takılmıyorum hayatta hayat zaten çok kısa anı yaşamaya. Affedemeyeceğim bir şey şu an için sadece aptal yerine konulmayı affetmem

Peki en son kim tarafından aptal yerine konuldunuz?

Reyhan Karaca: dediğim gibi olayları hemen algılıyabildiğim için çok fazla aptal yerine konulmam ama en son bir darbeyi arkadaşımdan yemiştim.

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Reyhan Karaca: Ben Georgeun Michael hayranıyım. Türkiye’de ise Ajda Pekkanı çok beğenirim Kalbini çok beğeniyorum o tarz müziği çok beğeniyorum

Tiktok fenomenlerinin şarkıcı olmasına yorumunuz nedir?

Reyhan Karaca: Şarkı söylemek insanları tabii ki pozitifleştirir Şarkı herkes söyleyebilir müzik evrenseldir. ama o insanlar konser sanatçısı değillerdir hiçbir zaman tabii ki tek şarkı ile piyasaya çıkıp konserdeyiz konser veriyoruz demek bana ayıp geliyor yanlış tabirler bence bunlar normal şarkılarını tanıtma turnesi diyebilirler sanatçı olamazlar

Türkiye’de konser için gittiğiniz ve en beğendiğiniz şehir hangisi oldu?

Reyhan Karaca: Eskişehir’i çok beğendim geçen aylarda konser için gitmiştim Büyülendim diyebilirim. Karadenizi ayrı severim bir de

Yeni projeleriniz neler? Sevenlerinizi neler bekliyor?

Reyhan Karaca: Yeni şarkı hazırlığı içerisindeyiz yeni yıldan sonra yine güzel şarkılarımla sizlerle olmaya devam edeceğim Hakan küfündür ile 90’lar partilerine devam ediyoruz. Götürdü için çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için yeni yılda herkese sağlık mutluluk başarı kazanç dilerim inşallah kısa günler geride kalsın