Aslan Sayım Soruyor?  Şebnem Tacigut Cevaplıyor! 

Öncelikle Google sorduk, Şebnem Tacigut Kimdir?

Google: 28.11.1974 İstanbul doğumlu olan Şebnem Tacigut yay burcudur. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Şebnem Tacigut, iş yaşamına finans müdürü olarak başladı ve uzun yıllar kurumsal şirketlerde çalıştı. 2004 yılında, ilahi işaretlerinde yardım alarak, hayatında bir dönüşüm yaşama ihtiyacı hissetti. Bedensel, ruhsal, duygusal ve fiziksel iyileşmenin arayışıyla Mikai Usi Reiki Kök Ağacı’nda bulunan Sn. Master Hoca Türkan Güleç ile tanıştı. Türkan Güleç’ten enerji şifacılığı eğitimi de almaya başladı. “Reiki Evrensel Yaşam Enerjisi” ile başlayan dersler, “Çakra Dengeleme”, “Kişisel Gelişim” ve “Pozitif Düşünce” eğitimleri ile devam etti. Tacigut, 2007 yılında “Reiki Master Hocalık’’ unvanını almaya hak kazandı. Kişisel dönüşümünde Kuantum Düşünce Tekniği Eğitimi, Bilinçaltı Uzmanlığı, bununla ilgili kamplar ve diğer eğitimler alarak kurumsal olarak 2014 yılında aktif olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

2014-2019 yılları arasında 5,5 yıllık ortaklığını sevgi ile ayırdı. 2019 yılı itibari ile Şebnem Tacigut Yaşam Akademisi’ni açarak eğitimlerini ve seanslarını bu çatı altında sürdürmeye başlamıştır.

Sizdeki bu enerjiyi ne zaman keşfettiniz?

Şebnem Tacigut: Esasında ben çocuk yaşlarımdan beri farklı hislerimin olduğunu farkında idim. Ancak tabi çocuk olduğunuz için adını koyamıyorsunuz. Benim Bu yoldaki serüvenim Çocuk yaşlarımda etrafımdaki insanları rüya kanalı ile aldığım bilgiler ile uyararak başladı. Şimdide kişilere rehberlik ve yaşamlarında mucize yaratmalarına yardımcı olmaktayım.

Kuantum nedir? İlk olarak bilmeyen kalmadı ama halk dilinde anlatmak isterseniz neler söylemek istersiniz?

Şebnem Tacigut: Bir mekanik olan Kuantum madde ve ışığın atom altı seviyelerinde meydana gelen davranışları inceleyen bilim dalıdır. Fiziğin ulaştığı en üst seviyedir. Atom içinde bulunan nötron, proton,,quarklar kuantum mekaniğinin alanına girer. Kuantum düşünce tekniği üç boyutlu düşünce sistemidir ve buna göre bizler hepimiz birer gözlemciyiz. Nasıl ve nereye baktığımız ve gözlemlediğimize göre alan ve nesne şekil değiştiriyor. Suyun bulunduğu kabın şeklini alması gibi gözlemlediğimiz her şey bize göre şekil alıyor. Kuantum dünyası olasılıklar dünyasıdır. Gözlemlediğimiz her şey gerçektir. Gördüğümüz her şeyi gerçekliğe alırız. Gerçekliği biz yaratırız ve istediğimiz zaman istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Bilincimizde meydana gelen en ufak bir farkındalık , tıpkı domino taşları etkisi gibi birbirini etkileyerek büyük değişimler yaşamamıza sebep olacaktır

Bilinçaltı nedir? Çalışmalarınızda bilinçaltı oyunlarınını nasıl çözümlüyorsunuz?

Şebnem Tacigut: Bilinçaltı kişinin kendi yazdığı ama farkında olmadığı özel yazılımıdır. Amacı kendini korumaktır. Asla ölmemeliyim kodu ile ilerleyip, kendini bugüne getirip , geleceği planlar. Bir buzdağına benzetebiliriz. Buzdağının görünmeyen yüzü bilinçaltıdır. Tüm inançlar burada saklıdır. Kişi bize geldiğinde çalışma alanımız bilinçaltıdır. Tüm yaptığımız şifalandırma , değiştirme, dönüştürme, nötrleştirme bilinçaltında yapılır. Bilinç , bilinçaltının patronudur. Her birey mutlaka bilinçaltını öğrenmeli ve yönetmelidir.

Astroloji ve Kuantum biliminin ortak özellikleri var mı?

Şebnem Tacigut: Astroloji kainat üzerine istatistikler yaparak insanın gökyüzünden alacağı etkileri kişinin ruhuna etkisini, etki alacağı dönemleri inceler. Gökyüzünden istatistikler ile alınan cevaplar an da gerçekleşir. Bu gerçekliği biz kendimiz yaratırız. Gözlemleyerek , ve istediğimizi anda yaratarak. Ağzımızdan çıkan her şeyin tüm evreni dolaşarak geri dönmesi kuantum gerçeğidir. Astroloji ve Kuantum aslında geniş anlamda ortak çalışır. Her şey an’ da gerçekleşir. Astroloji eğitimi alan çok kişi aynı zamanda benden de eğitim alarak kendi yollarına ve etrafına yardımcı oluyorlar.

Akademinizde Kuantum Eğitimleri ile çok güzel kamplar oluşturuyorsunuz. Peki herkes bu eğitimleri görebilir mi?

Şebnem Tacigut: Akademim de Kuantum Drama ve Uygulayacılık Eğitimi Veriyorum. Bu eğitimi kendini tanımak, keşfetmek, bilmek isteyen 18 yaşını geçen herkes katılabilir. Eğitimiz 3 Seviyedir. Level 1 Kendimiz içindir. Eğitimimiz için ön koşul yoktur. Kendine yatırım yapmak isteyen, hayatını değiştirmek isteyen herkes katılabilir. Level 2 ve Level 3 Hocalık seviyesindedir. Ayrıca seminerler , aktivasyon çalışmaları , şifa kampları düzenlemekteyim.

Üç adet kitabınız var. Üçünü de okudum. Çok güzellikler kattı bana. Uyanış Zamanı, Tevekkül, Kalbin Kıblesi peki yeni kitap için hazırlıklara başlandı mı? Bir kitap çıkarmak ne kadar zamanda oluyor?

Şebnem Tacigut: Bir kitap yazmak için tabi ön bir hazırlık aşaması sözkonusu. 1 yıllık bir süreç bu. Yazacağınız kitabı oluşturmak ve en önemlisi içinize sindirmek ve sonrasında okuyucu ile buluşturmak bir süreç gerektiriyor. Yaşam deneyimlerimle , bugüne kadar öğrendiklerim ve aldığım kanallık bilgilerini pekiştirerek yaklaşık 15 bin adet seans tecrübesi ile yazdığım ve yazacak olduğum bir sürü kitap benim için dünyaya ışık olma yolunda bir deneyimdir. Yakın zamanda dördüncü kitabım sizlerle buluşacaktır.

Otokontrollü müsünüz , yoksa hatalar yapar mısınız?

Şebnem Tacigut: Yaşam yolculuğunda yapmışlığım vardır koşulsuz sevgi olanı olduğu gibi kabul etmektir.Akışa güvenerek hep ileri içgüdüsü ile hayata devam etmektir. En büyük rakibim kendimdir inancıyla yürümek bana öz beni verdi. Otokontrol de neymiş :)

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Şebnem Tacigut: Kuantum dünyasında yanlış yoktur deneyim vardır. Herkezin kendine ait enerjisi ve tekamül yolu mevcuttur. Seanslarda negatiflikdeki pozitifliği gösteriyorum. Aslına bakarsanız bana yapılan her yanlışa teşekkür ederek öğretisine alıyorum. Affetmemek bizim lügatımızda yoktur. Rabbim herkese eşit bakarken bizim haddimize değildir.

2022 Yılında Türkiye’yi neler bekliyor? şanslı bir yılına olacak yoksa yine negatifler yaşayacak mıyız?

Şebnem Tacigut: Bankalarda sistemsel çöküşler , ekonomide şaşırtıcı iniş ve çıkışlar, büyük şirketlerde kapanış ,küçük şirketlerde yükseliş ,üniversitelerde yüksek sesler ve şok olaylar. Kıtlık bilincinin artması ve buna bağlantılı olarak ölümler.

Büyük bir otoritenin hastalığı ve ölümü İsyanlar, Tüm yıl boyunca corona varyantının yeni şekilleri.

Hayatımızda ne yaşıyorsak seçimlerimiz üzerinedir.

Kollektif toplumsal ve kendi bilinç düzeyimizde yaşadığımızı fark ettiğimizde kendi enerjimizi ve bilinçaltı negatif kayıtlarımızı değiştirdiğimiz de tüm koşullarımız yeniden şekillenecektir.

2022 yılına girerken sizce ne gibi olumlamalar yapmalıyız?

Şebnem Tacigut: Kişi kendine rehber olmalıdır mutlaka inançlarını keşke’lerini amalarını ertelediklerini değerlerini bir kitap yazar gibi her gün bir ay boyunca yazarak kendi yolculuğunda adım atmalıdır. Her birey ben kimim sorusuna kendine sorarak bu ilk adımı atmış olacaktır.

Hiçbirimiz bu dünyaya öylesine geçmemekteyizdir.

Ruhum ruhunuzu onaylıyor.