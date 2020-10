Aslan Sayım Soruyor? Sefa Topsakal Cevaplıyor! 

Değerli okurlarımıza merhaba…

Röpörtaj konuğum ‘’doktor’’ isimli şarkısıyla kendisini Türkiye’ye sevdiren bir isim billur sesiyle gönüllerde taht kurmuş bir ses, bir ışık, bir Star sevgili Sefa topsakal ile röpörtajım sizlerle...

Merhabalar nasılsınız? Corona sürecini nasıl geçiriyorsunuz?

Sefa Topsakal: Teşekkür ederim aslan bey siz nasılsınız. Corona dönemi zor bir süreç malesef ama kendimizi ve çocuklarımızı korumak adına evde geçiriyoruz..

Yeni single çalışmanız ‘Çığlık Çığlığa’ olsun. Bu projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Sefa Topsakal: Evet single çalışmamız olan çığlık çığlığa projesi arkadaşım olan ezgi kitap yazarıda olmak üzere bu sözleri yazıyor ve sonrasında bana gönderiyor.. bu şarkının tam da bana ait olduğunu söylüyorum ve abim Selim Topsakal a gönderiyorum ve böylelikle şahane bir parça ortaya çıkartıyoruz.. umarım severek dinlenir çığlık çığlığa

Klip çalışmanıza bayıldım. Klip nerede çekildi ve kim çekti?

Sefa Topsakal: Teşekkür ederim gerçekten.. klip çalışmamız Ümraniye Platolarında çekildi ve yönetmenliğini de Ahmet Can Tekin üstlendi.. yaklaşık klibimiz de 6 saat sürdü

Klipte bir sürpriz var eşiniz de klipte size eşlik ediyor. Bunu siz mi istediniz nasıl karar verdiniz?

Sefa Topsakal: Tüm sevenlerime ve dinleyicilerime güzel bir süpriz yapmak istedim evet ben karar verdim teklif ettim kendisine ve o da beni kırmadı bu anlamda.. güzel bir anımız oldu çocuklarımıza ilerde izletebileceğimiz.

Doktor şarkısı ile gönüllerimize taht kurdun daha sonra uzun bir sessizlik oldu senin için bu zamanda evlilik gerçekleştirdin. Sence evliliğin kariyerin için dezavantaj oldu mu?

Sefa Topsakal: Aslında doktor albümü çıktıktan sonra tepkiler her şey çok güzel ilerledi sonrasında evlendim ama hiç bir zaman müziği bırakmadım devam ettim yalnız bazı şanssızlıklar da yaşadım doktor albümün den sonra 1 albüm daha çıkardık yalnız yapımcı kaçıp gidince tüm emekler çöp oldu ve sonrasında tekrar single çalışmamız oldu Ayla Çelik farkıyla Aşk Bizi Ziyan Etti ve şimdi de çığlık çığlığa ..

Doktor şarkısından sonra yine güzel bir şarkı yakalayabilirdin diye düşünüyorum doğru şarkıyı bulmak zor mu?

Sefa Topsakal: inanın dinleyi kitlemiz o kadar farklı şeylere yöneldi ki ne yapacağımızı da şaşırıyoruz ama doktor dan sonra doğru şarkıyı bulduğuma inanıyorum bu anlamda.

‘Çığlık çığlığa’ şarkın bu kış çok dinlenilceğe benziyor. Bu şarkıyı ilk duyduğumda ne hissettin?

Sefa Topsakal: kesinlikle katılıyorum size halen daha dinlenmekte doktor .. valla başarı pes etmemektir bence ki en büyük şansım ailem bu anlamda ..

Nedense sana hep slov solo şarkıları yakıştırıyorum naif bir sesim var. Sen bence hep slov şarkı oku.

Sefa Topsakal: Evet bu kış çok dinlenicez inanıyorum güzel şeyler hissediyprum tabiki de .. Biten ilişkiye her şeye rağmen geri dönmek için bir çağrı niteliğindeki “Çığlık Çığlığa”

Evlilik nasıl gidiyor? Eşin mesleğine çok karışır mı?

Sefa Topsakal: Şükürler olsun evliliğimiz gayet iyi ve düzenli bir hayatımız var 2 çocuğumuzla.. Eşim hiç bir zaman karışmamıştır aksine tam destek vermiştir her zaman yanımda olmuştur.

Anne olmak nasıl bir duygu? Prensipli misindir?

Sefa Topsakal: Anne olmak güzel bir duygu Allah ım olmak isteyen herkese bu duyguyu tadtırır inşallah.. prensipli ve disiplinli bir anneyimdir..

Pop müzik nereye gidiyor sizce?

Sefa Topsakal: pop müziği kitlemiz inanın şuanda çok karışık durumda insanların ne dinlediğini ve neye göre müzik yapmalıyız dediğimizde karar veremez hale geldiğimizi söylebilirim..

Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sefa Topsakal: Sosyal medya ile aram fena değil ama bilmediğim çok şey var.. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz

Şöhret olmanın bedelini ödediniz mi?

Sefa Topsakal: Hiç bir zaman ben benliğimden ödün vermedim ve hiç bir bedel ödemedim bu anlamda çünkü ben hiç değişmedim neysem oyum ..

Kimleri diniyorsunuz? Beğendiğiniz sesler var mı?

Sefa Topsakal: dinlediğim tabi ki de çok değerli sesler var ama aralarından bir kaç ını söylemem gerekirse bunlar ; Ebru Gündeş, Ayla Çelik, Niran ünsal, Sibel Can gibi çok var

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Sefa Topsakal: Otokontrolüme sahibim ve kendimi firenlemeyi her zaman bilmişimdir bunu her anlamda söylüyorum size.. ama tabiki de her insan gibi bizlerde hata yaparız hatasız kul olmaz diyelim ..