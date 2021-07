Aslan Sayım Soruyor? Tarık Mengüç Cevaplıyor! 

Merhaba nasılsın? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsun?

Tarık Mengüç: Pandemi sürecini nasıl anlatabilirimki yada nereden başlasam filmlerde seyrettiğimiz olayları sanki birebir yaşıyor ve hala bunun etkisinden kalkamıyoruz rabbim resmen bizi sınıyor ve sanki imtihan ediyor gibi ben kendi adıma konuşuyorum bunuda kimse yanlış yere çekmesin çünkü hassas konular bunlar fakat bu süreçte tüm dünyada yaşanan sıkıntılar hastalıklar ölümler ve herkesin derdi tabiki bu süreci sağlıklı bi şekilde vede önlem alarak geçirmekti bende kendi ve ailemin sağlığını tüm sağlık kurallarına uyarak sorunsuz koronosuz atlattık şükürler olsun fakat biz sanatçılar kenarımızdaki ne varsa tükettik fakat bu zorlu süreci sosyal medyada tiktokta programlar yaparak insanların morelini en yüksek derecede tutmaktı sohbet ederek ve eğlenerek onları motive ederek paramı kazandım ve konserlerimin yüzde 2 si bile gelmiş olsada bundan hiç mutsuz değildim nedenini sorarsanız ayaklarımızı yorgana kadar uzatmaz isek biteriz ne şan kalır ne şöhret

Yeni single çalışmanız ‘’Deliler’’ hayırlı olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Tarık Mengüç: Pandemi süresince gözlemledim herkesin ruh hali berbat idi fakat biz insanoğlunda bi didişme bi kavga bu yıllar yılı hep böyle sürere gider yani hepimiz deliriyoruz fakat hepimizin hayatında tatlı deliler vardır onlar huzuru sağlarlar birde içten içe haset olan insanlar vardır hepimizi allah onlardan korusun onlar başarıyı kıskanan iylikten anlamayan içi haset delilerdir bende böyle bi şarkıyı eğlenerek yazdım yani herkesin dili oldum çok güçlü bi kadro ile çalıştım 400 450 kişi ekip ile pandemi süresince herkese para kazandırdım meleodi yapım yapımcım Azad Üzüm aranjör Caner Tepecik klip yönetmeni Ferih Çetinkaya stayling Tarık Mengüç makyöz Şükran Tokuş süper vizör oğlum Baran Mengüç fotoğraf Şenel Aldı fakat bize destek olan güzel yürekli hacıoğulları restaurant Mert Duman’a sevgiler gönderiyorum

Giderli şarkılar denilince Akıllara Demet Akalın ve Tarık Mengüç geliyor. Şarkılarınız neden hep giderli?

Tarık Mengüç: ahhhhh evet atarlı şarkılar bi demet akalın yapıyor birde ben vallahi inan bende bilmiyorum aslında hiç kavga etmeyen kimse ile düşman olmak istemeyen birisiyim survivör yarışmasında bile kavga etmedim fakat bende melek değilim doğrusu benimde damarıma basan birileri vardır elbet kalemim çok kuvetli benim şükürler olsun atarı adabınla yaparım yani eğlenerek yazıyorum gideceği yere hemen ulaşıyor ben donanımlı sanatçıyım bu herkeste yoktur ben şakşuyayı yazdığımda yer yerinden oynadı hakkım olan o yıllar en iyi çıkış şarkısını bana vermediler o ödülü yalına verdiler eğer hak ise o ödül benim hakkımdı şimdi düşünüyorumda ne kadar çocuk aklım varmış röpörtaj yapıldığında benle yine gülerek cevap verdim şimdi olsa kükrerim çünkü şakşuka 100 yılın şarkısı benim ardımda bana sahip çıkan birisi olsaydı şimdi dünya starı bendim neden mi ? ben bir markayım beste yapan şarkı söyleyen dans eden karizması dünya çapında iyi bir ailesi olupta 25 senesini bizim camiada kimseye sataşmadan kendi yağıyla kavrulan albümlerini kendi imkanları ile yapan hiç bir firmanın desteğini almayan Tarık Mengüçtür ve o çam ağacıdır nokta işte bu yüzden kimseye eyvallahım yok gelsin atarlı şarkılar şakşukalar trışkalar naş naşlar yılanlar iki yüzlüler daha neler neler şimdide deliler

Roman müziği ve popüler müzik denilinde akıllardaki tek star sizsiniz. Başarınızın sırrı ne?

Tarık Mengüç: Roman müziği denilince star akıllara ben geliyorsam ne mutlu bana roman müziğinde çığır açtığıma inanıyorum bunun nedeni ise işimin hakkını vermeye çalışıyorum yıllar önce saçımı sarıya boyadığımda ne kadar radikal kararlar almışım dünya çapında bi şey yapıp roman müziğimi yurtdışındada tanıtmak gerek kliplerim ile gerek imajım ile roman müziğinde halen o güçlü mengücü güçsüz konuma getirmek istemiyorum ben kendi müziğimle gitmediğim ülke kalmadı beni seyreden yabancı insanlar ilk önce karşılarında modern yakışıklı bi okadar dans eden Bi adam görüyorlar nerelisin diyorlar Türküm deyince şaşırıyorlar işte benim yapmak istediğim şey bu şaşırtmak fakat Türkiyede bu yok başarılı isen çomak sokarlar şimdi z kuşağı denilen bi olay var onlar çok zeki ve ben bu günleri düşünerek imajımı şarkılarımı hazırlamışım şimdide saygıyı sevgiyi onlardan görüyorum ve starlığımı sahnede ve sokakta yaşıyorum güç demek mengüç demek işte okadar

Sanatçıdan dost olunur mu? Sanatçı dostlarınız kimler desem?

Tarık Mengüç: Sanatçı halka örnek olmalı duruşu ile yediden 70 in gönlünü feth etmeli kendi içinde kavgalarıda var ise bunu basına malzeme yapmamalı tabiki sanatçıdan dost olunur benim 20 senelik müzik hayatımda kimse ile kavgalı değilim hepsinin mesleğine saygı duyuyorum

Müziğe olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Tarık Mengüç: Müziğe ilgim çok küçük yaşlarda başladı fakat çalışmak zorunda idim mobilya mesleğimin arta kalan zamanında müzik dersleri alarak başladım ve geceleri sahne alarak gündüzleride mesleğim mobilyada çalışarak geçiriyordum fakat müzik ağır basınca yönetmen asistanlığına başladım sayısız ünlü kişilere beste vererek adımı bi şekilde duyurdum bunlardan bi kaçı Sibel Can hey adamım .Seda Sayan ben sana . Kibariye bir gülüm . Ayça Tekindor buraları yıkılıyor. Davut Güloğlu katula katula .vs ve tabiki 100 yılın şarkısı şakşuka ve reklam sektöründede aranılan yüz oldum ve bunlardan bi kaçı nesine . Com . Vodofone .rock.n coke ye viral reklamlarında 16 tane kristal ödülü alarak türkiyede bi ilke imza attım Rock müzik severlerin gönlünüde sahne alarak feth ettim fakat şimdi deliler klibimdeki imajım ile ortadoğuyu feth ettim ve dubaide çok önemli bi giyim firmasının katalok mankeni olarak 49 yaşında mesleğimin başarı zirvesine çıkmaya hazırlanıyorım ve türkiyeyi en iyi şekilde temsil edeceğimi garanti ediyorum

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Tarık Mengüç: En sevdiğim sesler kulağıma hoş gelen tüm müzikleri dinliyorum müzik evrenseldir

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Tarık Mengüç: Oto kontrol hep bendedir şarkımın aranjesinde klip çekiminde montajında fotoğraflarda kyafetimin dikimine kadar hep yanındayım buda beni bazen yoruyor fakat tam bi iş kolliğim işime aşığım benimle çalışan ekibim benim huyumu biliyor ve onlarında işime olan bu aşkta onlara şefk veriyor hatalar yaparmıyım hatasız kul olmaz ???? fakat en aza indirgemeye çalışıyorum

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Tarık Mengüç: Bana yapılan okadar hatalar olduki fakat ufak tefek kırgınlıkları affederimde fakat öylesi varki ahiret gününü bekliyorum kabeye gittiğimde o kişiyi Allahın huzurunda şikayet ettim benim canımı yakanın sen cezasını ver diye ahiret gününde iki elim yakasında olacak çoluk çocuğumun kim hakkını yediyde iki yakası bi araya gelmesin inşallah aaaa nasıl affederim o kişiyi helalliğimi alır benden alanı bana geri verirse işte o zaman hakkım helaldir bi söz vardır alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste

Uzun yıllardır mutlu giden bir evliliğiniz var. Bu evliliğin sırrı ne? Aşk belli bir zaman sonra bitip yerini sevgi ve saygıya bırakıyor mu?

Tarık Mengüç: Uzun süren bi sevginin tabiki bi öyküsü var yıllar önce eşimi ilk tanıdığımda onun sakinliği onun hanımefendiliği ve onun Türkan Şoray gözleri beni mecnun etti ve ben onunla sözlü iken yani nişanlıyken şöhret değildim mobilyada çalışan işçiydim ve ekmeğim için mücade eden birisiydim buna rağmen bana evet dedi ben eşimle ruh ikiziyim ben biraz marjinal o biraz sakin fakat 23 sene dile kolay her yiğidin harcı değil hem şöhret hayatı hem aileyi koruma altına almak hem çocukları büyütmek çok şöhret ekranlarda kavga ederken biz evlatlarımız için mücadele verdik tabiki ev hali kavga tartışma olmadı değil fakat şimdi evliliğin kitabını yazarım birinci kural saygı 2 ci merhamet 3 kural her ne olursa olsun dağ gibi birbirinize sahip çıkmak eşim benim zor günlerimde yanımda ise şimdi kraliçe prenses olmayı o hak ediyor kimse kusra bakmasın oda yıllarca benim gibi manyak birisiyle mücadele ediyor hangi bir kadın böyle bi adamı çeker saçlar sarı bi anda örülüyor bi anda adam survivöre gidiyor bi anda süpermengüç oluyor adam durmuyor bu adamıda funda mengüç çeker o benim cennettim ❤️