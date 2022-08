Aslan Sayım Soruyor? Telli Davul Cevaplıyor!

Öncelikle bilinmeyenlerinizle bizlere kendinizden bahseder misiniz?

Telli Davul: Müzisyenliğin öncesinde Tv ve Sinema sektöründe çok çalıştım. Alanım kamera asistanlığıydı.Sonra sinema filmlerine altyazı yaptım özel kurulan bir ekiple aynı şirket de. O zamanlarda da müzikle amatör olarak ilgilniyordum. Ve daha sonra müziğe profesyonel olarak geçiş yaparak uzun yıllardır devam etmekdeyim...

Müziğe ilginiz nasıl başladı? Müzik yolculuğunuzu anlatır mısınız?

Telli Davul: Müziğe ilgim çok küçük yaşlarda (5 yaşları) başladı.Bizim sülale de müzisyen çoktur, dayılarım, eniştem vs. :) Onlar İstanbulun eski düğün salonlarında kalabalık orkestraların olduğu dönemlerde çalıştıklarından, çocukluğum hep yanlarında onları izleyerek geçti. Müziğe sevgim ta o zamanlardan:) Yolculuğum ise bizim evin altındaki beyaz eşya mağazasından babamın bana aldığı minik bir org'la başlamıştım:) Sonra gitar, sonra asıl enstrumanım olan bas gitarla devam ediyorum.

Yeni single çalışmanız hayırlı olsun projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Telli Davul: Çok teşekkürler. Projenin oluşumu öncelikle çocukluğumdan beri türk saykedelik Anadolu pop, rock müziklerini dinlemekten geliyor (Barış Manço, Cem Karaca, Moğollar, MFÖ, Erkin Koray, Aşık Veysel, Aşık Mahsuni Şerif, Neşet Ertaş ve adını hatırlayamadığım birçok önemli sanatçı ). O müziklerle, türkülerle büyüdüm, onları icra ettim ve deneme çalışmaları derken Telli Davul bu zamanların sonucu oldu:)

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Telli Davul: Genelde otokontrolü de yüksek bir insanım. Ama insan hata yapmadan doğruyu yanlışı da göremiyor. Hatalar da yaparım, hata yapmadan hayatın zevki çıkar mı?:) İnsanız, herşey bizim için:)

Zamanla geriye gidip hayatınızdaki bir şeyi değiştirebilseydiniz bu ne olurdu?

Telli Davul: Zamanla geriye gidip birşeyleri değiştirmek değil de, ben 68 kuşağındaki müzisyenlerle müzik yapmayı çok isterdim. O insanlarla, müzik paylaşmayı, müziğe olan yaklaşımlarını, yaşayışlarını, ne hissetiklerini, çok merak ederim hep. Daha da önemlisi bizler gibi herşeyin, her bilginin hemen, her an ulaşıldığı bir çağ gibi olmadığı zamanlarda nasıl zorluklarla ve büyük aşkla müzik yapmaya çalıştıklarını.Bu soruya böyle cevap vereyim:)

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Telli Davul: Bence sadece müzik için değil, sanatın her dalı içinde geçerli bu konu. Teknoloji çağında olduğumuzdan dolayı artık çok fazla içerik var, her şekilde birsürü yerden yaptığımız herhangi birşeyi yayınlama olanağına sahibiz. Daha da önemlisi, istediğimiz an istediğimiz herşeye ulaşabiliyoruz. Bunlar bana göre önemli etkenler...

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Telli Davul: Çok fazla var, saymakla bitmez, güzel olan yerli-yabancı herşeyi dinlerim:) Az öncede belirttiğim gibi 68 dönemi çok özeldir benim için. O kuşaktaki yerli yabancı birçok sanatçı ve yorumcuyu çok severim. İsim yazmaktan çok çekinirim çünkü adını mutlaka unuttuğum benim için çok önemli kişiler mutlaka olur:/ Sonradan bu yazıyı gördüğümde kesin bir "ahh" çekerim "nasıl bu kişiyi yazmayı unuttum" diye:)

Müzikal anlamda hedefleriniz neler?

Telli Davul: Hedefim; grubumuz Telli Davul ile önce Türkiye de çalmak.Özellikle birçok sahne, festival ve bu tarz müzik etkinliklere hasret olan şehirlerde. Buralarda doya doya müzik yapıp daha sonra başka ülkelere giderek oradaki insanlarla müziğimizi, bu toprakların müziğini paylaşmayı çok istiyoruz.

Aşk hayatınız nasıl gidiyor? İlişkilerinizde çok kıskanç mısınız?

Telli Davul: 12 yıldır evli biri olarak aşk hayatım mükemmel gidiyor :) Kıskanç biri hiç değilim. Eşim de hiç değildir. Kıskançlık konusu değişik bir konu:) Şöyle söyleyebilirim ki; çevremde gözlemlediğim ne kadar kıskanç arkadaşlarım varsa kendilerine zarar vermelerini hep görmüşümdür:)