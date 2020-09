Aslan Sayım Soruyor? Zerrin Özer Cevaplıyor!

Zerrin Özer: Canım benim sevgili Aslan çok teşekkür ederim. Çok iyiyim enerjin ile daha mutlu oldum. Yeni single çalışmanız hayırlı olsun. Bu proje nasıl gelişti? Zerrin Özer: Tabii ki Aslan’cım anlatırım zevkle çok sevdiğim bir dostum var benim gerçekten benim için çok önemli ve kıymetli Doktor Selehattin Erhan onun ben çok şarkılarını okudum. Ben seni değil seni sevmeyi sevdim, Ah İstanbul, Acımıda Çekerim Kahrolurum, Yalvarma ve onun gibi birçok Zerrin Özer Şarkısı ona aittir. Böyle güzel bir şarkı yapmış ve yolladı bana bende çok beğendim. Sevgili Erhan şarkının hem vokalliğini hem aranjesini yapmış keyifle dinledim birlikte okuma kararı aldık. Bu şekilde bu projeyi kabul ettim. Ben aslında slow şarkıları söylemeyi daha çok seviyorum ama bu şarkı bana çok neşeli, şeker geldi ve heyecan kattı bana Uzun zamandır Pandemiden dolayı hepimiz evlerimizdeyiz sıkıldık bunaldık böyle enerjik ve neşeli bir şarkı ile sevenlerimle olmak istedim. Klip Nasıl gerçekleşti? Zerrin Özer: Klip içime çok sindi. Yani şarkının önüne geçen bir klip istemedim. Sevgili klip yönetmenim Erkan Nas samimi sahici Bir klip ortaya çıkardı. Tüm duygularımızın yansıtan çok şeker bir klip oldu. Ben çok memnunum Türk pop müziğinin en önemli kadın seslerinden birisisiniz. Sesiniz tarzınız çok taklit edildi. Bu sizi rahatsız ediyor mu? Zerrin Özer: Hiç rahatsız etmedi. Taklitler aslını yaşatır. Zaten bu anlamda yıllarımızı verdik. Çekinerek söylüyorum şu an ama aslında göğsümü gere gere söylemem gerek Genç nesil sanatçıların idolü olduğumu biliyorum. Bu olay tabii ki benim için çok gurur verici yani bir sanatçının en çok mutlu olduğum durum bu olsa gerek. TRT Müzik’te programlarınızı keyifle izledik. Yeni projeler var mı? Ekranda sizi görecek miyiz? Zerrin Özer: Evet görüşmeler oluyor toplantı halindeyiz. Eylül ve ekim ayından sonra belli olacak. Hayatım boyunca yaptığım programlar da Özellikle TRT müzikte 7 - 8 sezon program sundum hep buna dikkat ettim Ünlü isimleri bir yere gelmiş kendini ispatlamış isimleri programlarında çok ağırlamıyorum. YouTube kanalında yeni Işıl Işıl parlamaya hazırlanan alt yapısı olan değerli müzisyenleri tek tek arıyorum ve programlarıma konuk alıyorum. benim için yorum çok önemli ticari düşünmeden bu mesleğe gönül vermiş isimlere yer vermeye çalışıyorum. Çünkü kimse bize yardım etmedi. Tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu” haberleri çıktı hakkınızda. Bir daha ayağa kalkamayacağınızı sandı sevenleriniz. Ne kadar süre tekerlekli sandalye kullandınız? Zerrin Özer: 7-8 ay kullandım. Çok ağrılarım vardı, platinler takıldı, fazla kiloların da etkisiyle hareket edemez hale gelmiştim. Kilolarınız ile hiç bu sektörde zorlandığınız oldu mu? Zerrin Özer: Aslancım size bir anımı anlatayım plak şirketine gittim daha mesleğe ilk adım atacağım zaman o zaman plak ve kasetler vardı tabi bana dediler ki aa sen dediler televizyona çıksan bu kilonla televizyonu kapatırlar ki o kadar kilolu değildim o zaman Çok acılar çektim o zaman hatta annem gün yapardı evinde poğaçalar börekler saklanırdı ben yemeyeyim diye Ben müzik şirketine dedim ki ben güzellik yarışmasına gelmedim sesim ile kendime güveniyorum sonra oradan çıktığımda çok ağladım kendine gel Zerrin dedim ve diyet yapmaya karar verdim. 25 kilo verdim. Daha sonra ilk plağımı yaptım. Yeditepe konserlerinde sahne aldınız. Yine muhteşemdiniz. Korona sürecinde sizde sahnelerden uzak kaldınız. Bu konserde heyecanlandınız mı? Atmosfer nasıldı? Zerrin Özer: Biliyorsun aslancım coronadan dolayı seyirci olmadan konserlerimizi YouTube üzerinden yayınladık. Atmosfer Televizyon programı gibiydi çünkü seyirci olmadığı için daha rahat az heyecanlı güzel bir program oldu. tabi ben şarkı söylerken çok tiyatral şarkı söyledigim için karşımda seyircim varmışçasına yorumumu yaptım. Çünkü seyirciniz ile Sevenleriniz ile şarkı söylerken gözgöze geldikinizden bakışcağınızdan daha hissederek şarkı söylüyorsunuz. Bir dönem Muazzez Abacı’yla muhteşem ikiliydiniz. Zerrin Özer: O da akrep burcudur. O benim solistimdi. Hep dizinin dibindeydim. Onu ve Bülent’i (Ersoy) çok seviyorum. İbrahim Tatlıses’in de en büyük hayranı benim. Zaman zaman dinleyip, ağlıyorum. Türk Popu’nun dört yıldızı; siz, Nilüfer, Nükhet Duru ve Sezen Aksu… Hâlâ görüşüyor musunuz? Zerrin Özer: Gördüğüm yerde içten sarılırım. En son Nilüş’ü gördüm. Yıllar önce onda kalmıştım. Yatak odasını bana vermişti. Beni abla gibi kollar. Hepsi çok iyi olsun. Herkes iyi ve sağlıklı olsun. Gençken annemin arkadaşları vefat ettiğinde üzülürdük. Şimdi abi, abla dediğimiz insanlar ve yaşıtlarımız öteki aleme gidiyor. Bu yüzden herkesi affettim. Kırılgan, hassas ve narin bir yapıya sahipsiniz bunu biliyoruz. Peki sizi en çok üzebilecek şey ne? Hem dostluklanızda hem aşk hayatınızda en çok ne üzer sizi? Zerrin Özer: Yani şu var bir insan bir insanı seçiyorsa eş yada dost olarak Her türlü yanında olması gerekir. Şöyleki en mutsuz zamanında en mutlu zamanında olması gerekir. Birde bana söylenen bir sır bende kalır o konuda ketumumdur bu ölene kadar bende kalır. Benim dostlukta aradığım şey birlikte sır tutabilmek ikincisi arkadan asla dedikodu yapmamak bu tarz insanlar maalesef türedi. Bu yüzden benin dostluklarım çok azdır. Arkadaşlık önemli değildir ama dostluk denilince akan sular durur. Ben hem eşime de hem dostumada güvenmek isterim. Güven bence sevgiden daha önemli! Zerrin Özer Aşk kadınımıdır? Kıskanç mısınız? Zerrin Özer: Aslında çok enterasan ben akrebe akrebim Ama benim öyle kıskanmalarım yok nedense bazı bayanlar şiddetli şekilde krizi geçirirler çok kıskanırlar ama benim öyle durumlarım yok Ben mesela bir sevdiğimin bir arkadaşımın güzel haberlerini aldığımda çok mutlu olurum tebrik ederim. Birlikte olduğum insana güvenmiyorsam kendimde bir eksiklik olduğunu düşünürüm güvensizliktir. Yani şöyle hepimizin tabii ki sevdiğini kıskanması gerekir ama şöyle ona kötü bir şey olmasın diye üzerine titreyebilirim. Bir de durumlar çok vahim yanınızdaki sevgilinize bile baka biliyorlar Buda ürkütücü gerçi ben uzun süredir sokağa da çıkmıyorum gece hayatımda yok ama bunlar hep böyle oluyor. Çok kıskanç bir kadın olmadım işin aslı aptal kadın değilim. Yeni nesil müzisyenleri nasıl buluyorsunuz? Var mı dinlediğiniz isimler? Zerrin Özer: Tabii ki çok seviyorum yeni nesili Çok başarılılılar. Duman’nı , Emre Aydın’ı Ece Ata’yı çok beğenirim italya’da opera okudu. Zeynep Bastık çok şeker, Pamela çok severim. Ben çok Şaşırdım Zerrin hanım ne güzel isimler verdiniz. Bu soruyu başkalarına sorduğumda kimse isim vermez ya da Sezen Aksu severim derler! Pop müziği sadece Minik Serçe’den mi ibaret? Zerrin Özer: Tabii ki söyleyeceğim. Tabiki Sezen Aksu çok ayrı bir yerde onu pamuklara sarmalıyız ama yeni gelen bir nesil var buda görmezden gelinemez. Benim anlamadığım bişey var insanlar neden güzel bulduğu bişeyleri kelimeye dökmezler çok tuhaf sen mesela bir şarkı yaptın ben çok beğendim telefonunu bulurum ve yüreğinden teşekkür ederim. Lütfen bu komplekslerimizi yenelim. Bir kere her şeyden önce insanları sevelim. Sıla’yı nasıl buluyorsunuz? Zerrin Özer: Çok iyi bir müzisyen ama yorumcu olarak bana hitap eden bir tarzı yok. Benim içime işleyen, yüreğime dokunan bir sesi yok Sıla’nın. Onun tarzı benim tarzım değil. Sizin efsane olan ilk albüm şarkılarınızın günümüzdeki yeni şarkılara göre çok duygulu ve içten olduğu kesin peki neden böyle? Zerrin Özer: Canım aslanım ne kadar doğru söylüyorsun genç yaşta olmana rağmen bunu anlaman beni mutlu etti. Gerçekten o zaman her şeyin bir emeği vardı. Biz duygusal insanlarız söz yazarları besteciler müzisyenler onun için o şarkılar o dönemde daha içten daha duygusal daha samimi çıktı ortaya. Ve çok rahat zamanlar yaşıyorduk hayatımızda dijital anlamında bir şey yoktu. Şimdi ise ekonomik kriz hayat mücadelesi Bir çok zorluklar var. Zamanında tanıtım işlerinde biz sanatçılar hiç maddi bütçeler harcamazdık. Yapımcımız bizlere afiş için yerler söyleyip boy boy fotoğraflarımızı astırdırdı. Şimdi bunlar tabii ki sanatçının görevi ve bununla da kalmıyor bir çok iş Ben bu sektör için çok korkuyorum yakında da daha da kötüye gideceğini düşünüyorum. Yeni nesil sanatçıların işleri çok zor Eskiden ne güzeldi plaklarımız CDlerimiz kasetlerimiz çıkardı onları elledik bakardık dinlerdik şimdi ise dijital platformlar ile hiçbir şey göremiyoruz. Ve ben çok fazla Natural yaşantı seviyorum Buda bana natural gelmiyor. Yeni çıkan şarkılar artık hemen tükeniyor. Cover şarkılar çok tercih ediliyor. Eskiye gidiş var sizce neden? Zerrin Özer: Ben doksanlı yıllarda Zerrin Özer arşivi yaptım. İnanılmaz derecede ilgi görmüştü neden derseniz çünkü şarkıların çok iyi aranjörleri olması gerek. Ben ikinci arşivimide çıkarıcam çok güzel arabesk, pop şarkılar var. İnsanlar kaliteli müzik seviyor. Son olarak Röportaj için teşekkür ederim. Zerrin Özer: Ben teşekkür ederim Aslancığım seninle tanıştığıma çok memnun oldum okurlarınıza ve Gazete ekibinize tüm çalışanlarına sonsuz sevgiler...