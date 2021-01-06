Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1503
ALTIN
454.940
DOLAR
7.3317
STERLİN
9.9996
EURO
9.0462
22 sözleşmeli personel alınacak
22 sözleşmeli personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı 55 personel alacak
Millî Savunma Bakanlığı 55...
Kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edilecek
Kat karşılığı inşaat yapım...
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da arsa satışı yapacak
TOKİ, İzmir ve İstanbul'da...

Aslan Sayım Soruyor? Billur Kalkavan Cevaplıyor! 

Aslan Sayım röportajı için tıklayınız...

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
06 Ocak 2021 Çarşamba 16:13
0 Okunma
Aslan Sayım Soruyor? Billur Kalkavan Cevaplıyor! 

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum başarılı oyuncu, sunucu ve yapımcı Billur Kalkavan oldu. Samimi ve dobra açıklamalarıyla röportaj sorularımı keyifle cevaplayan Billur hanım yine iddalı söylemleri ile dikkatleri çekecek! Kariyer, aşk ve sağlıklı yaşamını sizler için anlattı. Yeni yılın ilk röportajı sizlerle. Keyifli okumalar dilerim. 

Merhaba nasılsınız? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz? İzole olabildiğinizi düşünüyor musunuz

Billur Kalkavan: Bizim internet tv’miz olduğundan pek birşey değişmedi hayatımda. Hala çalışıyoruz, programlarımızı çekiyoruz ve yayınlıyoruz.

Evde vakit geçirmeyi çok sevdiğimden evde kalmak bana batmıyor hatta arada covid-19’a teşekkür de ediyorum. Dünya temizlendi, evde kalıp eşimizi çocuğumuzu daha iyi tanıdık, kendimizle hesaplaşacak vaktimiz oldu. Başımıza gelen şeyleri iyice düşünüp sorumluluk almamız lazım. Sistem herşeyi bizim daha iyi olmamız için ayarlar. Eğer allaha inanıyorsak buna da o gözle bakmamız ve kendimizden başka şeyleri de önemsememiz gerektiğini anlamamız lazım.

Pandemi en çok eğlence sektörünü etkiledi. Müzisyenler siz Oyuncular fazla etkilendi. Müzik aletini satmak zorunda kalanlar bile oldu. Bunun durum için sizce neler yapılmalı? Müzisyenlere ve Tiyatroculara nasıl destek olabiliriz? 

Billur Kalkavan: Bu durumu devletler düşünmeli, vatandaşlar değil. 

Kendinizi eleştirecek olsanız? En çok neyini eleştirirdiniz? 

Billur Kalkavan: Fevri olmamı, sonda söylenecek şeyleri başta söylememi ve patavatsız olmam beni rahatsız ediyor. Üzerinde çalışıyorum ama hala başaramıyorum hala.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız? 

Billur Kalkavan: Bazı konularda inanılmaz otokontrolllüyümdür. Akrep olduğumdan sabırlı ve kontrolluyumdur. Disiplin severim, hayatımı da baya disiplinli yaşıyorum, karakterime daha iyi hizmet ediyor. 

Hayatınızda en nefret ettiğiniz 3 şey ne desem? 

Billur Kalkavan: Nefret ağır bir duygu, karaciğeri bozar. Taşımamaya gayret ederim, başaramazsam dönüştürürüm. Duyguları dönüştürmek kendi elimizde neticede. Duygularımız sadece bize aittir, karşı tarafı ilgilendirmez.

Sevmediğim sevgisiz insanlar, kıroluk, cehalet, merhametsizlik. Dünyaya zarar verilmesi, şuursuzluk beni çok üzüyor.

Yeni Projeleriniz var mı? Sevenlerinizi neler bekliyor? 

Billur Kalkavan: Var tabii. Kanalımız billur.tv için yeni program planları, bir de bir tv kanalında başlayacak bir program var. Onu henüz açıklayamam.

Basketbolcu Buğra Bahadırlı ile güzel giden ilişkiniz çok konuşuldu. Yaş problemleri çok abartıldı ama siz herşeyin üstesinden geldiniz. Maşallah demek istiyorum. Nasıl gidiyor ilişkiniz? 

Billur Kalkavan: Buğra bir endüstri mühendisi, eski prof basketbolcu, aktör, billur.tv’nin kurucusu ve bir sürü şey daha ama en önemlisi dünyanın en şahane insanı. Hayatta iyi o, bu, şu olmak değil iyi insan olmaktır esas. Biz 11 yılı bitirdik ve kimse kusura bakmasın çok mutluyuz. Hala altında bişeyler aramaya çalışan insanlar var. Herhalde uğraşacak işleri güçleri yok, yazık. Ben hayatımı hep kendi doğrularımla yaşadım ve çok mutluyum. Biz kolay anlaşılmayacak bir ilişki yaşıyoruz, süper gidiyor allaha şükür ???????? 

İddalı söylemleriniz ile zaman zaman gündeme geliyorsunuz. Spontane mi geliyor söyleyecekleriniz aklınıza  yoksa sizde Hülya Avşar gibi önemli açıklamaları yayında söylemek için not alıyorsunuz?

Billur Kalkavan: O anda fırlayıveriyor ağzımdan. Hiç plan yapamam ben, hatta Buğra’yla ilk tanıştığımızda “yarına planın ne?” diye sorardı ben de “ne bileyim oğlum sabah karar veririm” diyordum. Bana “ bu kadar da ancılık olmaz ki” der devamlı. Bir işim varsa çok disiplinliyim, yoksa kalbim ne isterse o. Yani hareketlerim, söylemlerim anlıktır, ben çok zeki ve bilgili biriyim, bişeyleri planlayıp çalışmama gerek olmaz genelde.

Klişe olacak ama Fiziğinizi neye borçlusunuz? 

Billur Kalkavan: Az yemek çok harekete. Yediğim yemeği görseniz acırsınız bana ama bedenin çok fazla yemeğe ihtiyacı yoktur, kaliteli besine ihtiyacı vardır. Mutlu insan boşlukları yemekle doldurmaya çalışmaz. Sporu eskisi kadar yapmıyorum artık sadece hiperaktifim hiç durmam.

Eğitim sizce oyunculuk ta müzisyenlik te önemli mi? Alaylı sanatçılar bu ülkede daha çok iş yapıyor neden? 

Billur Kalkavan: Ben de alaylıyım. Bu ayırım komik çünkü bu işler önce yeteneğe bakar. Eğitim bazı konularda tabii ki gerekli. Ben de gerek gördüğümde eğitim alırım. Ben biliyorumla olmaz bu işler. Hatta şöyle beni zolayacak bir rol gelse kendime kesinlikle oyuncu koçu tutarım. Öğrenme konusunda kompleks olmamalı, ister alaylı ister okullu olsun hep öğrenmeye açık olmalıyız.

Hangi oyuncuları beğeniyorsunuz? 

Billur Kalkavan: Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Şükrü Özyıldız ve şimdi aklıma gelmeyen bir sürü genç insanı beğeniyorum. Engin Günaydın ve Binnur Kaya’nın hastasıyım.

Sizce Bir oyuncu her alanda komedi, dram iyi oyunculuk yapa bilir mi? 

Billur Kalkavan: Yapar tabii ama tipinin uyması çok önemli bence. Bazı roller bazı insanların üzerine oturmuyor ama bizim ülkemizde hala yok duayenmiş yok ustaymış yok çok popülermiş diye yanlışlar yapılıyor kast yapılırken.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 06.01.2021 16:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“ŞU ANDA TÜRKİYE’NİN EN GENÇ YAPIMCISI ÜNVANINI TAŞIYORUM”
“ŞU ANDA TÜRKİYE’NİN EN GENÇ YAPIMCISI ÜNVANINI TAŞIYORUM”
Aslan Sayım Soruyor  Melike Aydın Cevaplıyor 
Aslan Sayım Soruyor  Melike Aydın Cevaplıyor 
MEHMET ÇELİK “DİZİ DÜNYASININ EN KÖTÜ KARAKTERİNİ OYNAMAK İSTİYORUM”
MEHMET ÇELİK “DİZİ DÜNYASININ EN KÖTÜ KARAKTERİNİ OYNAMAK İSTİYORUM”
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans