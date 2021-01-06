Aslan Sayım Soruyor? Billur Kalkavan Cevaplıyor! 

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum başarılı oyuncu, sunucu ve yapımcı Billur Kalkavan oldu. Samimi ve dobra açıklamalarıyla röportaj sorularımı keyifle cevaplayan Billur hanım yine iddalı söylemleri ile dikkatleri çekecek! Kariyer, aşk ve sağlıklı yaşamını sizler için anlattı. Yeni yılın ilk röportajı sizlerle. Keyifli okumalar dilerim.

Merhaba nasılsınız? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz? İzole olabildiğinizi düşünüyor musunuz

Billur Kalkavan: Bizim internet tv’miz olduğundan pek birşey değişmedi hayatımda. Hala çalışıyoruz, programlarımızı çekiyoruz ve yayınlıyoruz.

Evde vakit geçirmeyi çok sevdiğimden evde kalmak bana batmıyor hatta arada covid-19’a teşekkür de ediyorum. Dünya temizlendi, evde kalıp eşimizi çocuğumuzu daha iyi tanıdık, kendimizle hesaplaşacak vaktimiz oldu. Başımıza gelen şeyleri iyice düşünüp sorumluluk almamız lazım. Sistem herşeyi bizim daha iyi olmamız için ayarlar. Eğer allaha inanıyorsak buna da o gözle bakmamız ve kendimizden başka şeyleri de önemsememiz gerektiğini anlamamız lazım.

Pandemi en çok eğlence sektörünü etkiledi. Müzisyenler siz Oyuncular fazla etkilendi. Müzik aletini satmak zorunda kalanlar bile oldu. Bunun durum için sizce neler yapılmalı? Müzisyenlere ve Tiyatroculara nasıl destek olabiliriz?

Billur Kalkavan: Bu durumu devletler düşünmeli, vatandaşlar değil.

Kendinizi eleştirecek olsanız? En çok neyini eleştirirdiniz?

Billur Kalkavan: Fevri olmamı, sonda söylenecek şeyleri başta söylememi ve patavatsız olmam beni rahatsız ediyor. Üzerinde çalışıyorum ama hala başaramıyorum hala.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Billur Kalkavan: Bazı konularda inanılmaz otokontrolllüyümdür. Akrep olduğumdan sabırlı ve kontrolluyumdur. Disiplin severim, hayatımı da baya disiplinli yaşıyorum, karakterime daha iyi hizmet ediyor.

Hayatınızda en nefret ettiğiniz 3 şey ne desem?

Billur Kalkavan: Nefret ağır bir duygu, karaciğeri bozar. Taşımamaya gayret ederim, başaramazsam dönüştürürüm. Duyguları dönüştürmek kendi elimizde neticede. Duygularımız sadece bize aittir, karşı tarafı ilgilendirmez.

Sevmediğim sevgisiz insanlar, kıroluk, cehalet, merhametsizlik. Dünyaya zarar verilmesi, şuursuzluk beni çok üzüyor.

Yeni Projeleriniz var mı? Sevenlerinizi neler bekliyor?

Billur Kalkavan: Var tabii. Kanalımız billur.tv için yeni program planları, bir de bir tv kanalında başlayacak bir program var. Onu henüz açıklayamam.

Basketbolcu Buğra Bahadırlı ile güzel giden ilişkiniz çok konuşuldu. Yaş problemleri çok abartıldı ama siz herşeyin üstesinden geldiniz. Maşallah demek istiyorum. Nasıl gidiyor ilişkiniz?

Billur Kalkavan: Buğra bir endüstri mühendisi, eski prof basketbolcu, aktör, billur.tv’nin kurucusu ve bir sürü şey daha ama en önemlisi dünyanın en şahane insanı. Hayatta iyi o, bu, şu olmak değil iyi insan olmaktır esas. Biz 11 yılı bitirdik ve kimse kusura bakmasın çok mutluyuz. Hala altında bişeyler aramaya çalışan insanlar var. Herhalde uğraşacak işleri güçleri yok, yazık. Ben hayatımı hep kendi doğrularımla yaşadım ve çok mutluyum. Biz kolay anlaşılmayacak bir ilişki yaşıyoruz, süper gidiyor allaha şükür ????????

İddalı söylemleriniz ile zaman zaman gündeme geliyorsunuz. Spontane mi geliyor söyleyecekleriniz aklınıza yoksa sizde Hülya Avşar gibi önemli açıklamaları yayında söylemek için not alıyorsunuz?

Billur Kalkavan: O anda fırlayıveriyor ağzımdan. Hiç plan yapamam ben, hatta Buğra’yla ilk tanıştığımızda “yarına planın ne?” diye sorardı ben de “ne bileyim oğlum sabah karar veririm” diyordum. Bana “ bu kadar da ancılık olmaz ki” der devamlı. Bir işim varsa çok disiplinliyim, yoksa kalbim ne isterse o. Yani hareketlerim, söylemlerim anlıktır, ben çok zeki ve bilgili biriyim, bişeyleri planlayıp çalışmama gerek olmaz genelde.

Klişe olacak ama Fiziğinizi neye borçlusunuz?

Billur Kalkavan: Az yemek çok harekete. Yediğim yemeği görseniz acırsınız bana ama bedenin çok fazla yemeğe ihtiyacı yoktur, kaliteli besine ihtiyacı vardır. Mutlu insan boşlukları yemekle doldurmaya çalışmaz. Sporu eskisi kadar yapmıyorum artık sadece hiperaktifim hiç durmam.

Eğitim sizce oyunculuk ta müzisyenlik te önemli mi? Alaylı sanatçılar bu ülkede daha çok iş yapıyor neden?

Billur Kalkavan: Ben de alaylıyım. Bu ayırım komik çünkü bu işler önce yeteneğe bakar. Eğitim bazı konularda tabii ki gerekli. Ben de gerek gördüğümde eğitim alırım. Ben biliyorumla olmaz bu işler. Hatta şöyle beni zolayacak bir rol gelse kendime kesinlikle oyuncu koçu tutarım. Öğrenme konusunda kompleks olmamalı, ister alaylı ister okullu olsun hep öğrenmeye açık olmalıyız.

Hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?

Billur Kalkavan: Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Şükrü Özyıldız ve şimdi aklıma gelmeyen bir sürü genç insanı beğeniyorum. Engin Günaydın ve Binnur Kaya’nın hastasıyım.

Sizce Bir oyuncu her alanda komedi, dram iyi oyunculuk yapa bilir mi?

Billur Kalkavan: Yapar tabii ama tipinin uyması çok önemli bence. Bazı roller bazı insanların üzerine oturmuyor ama bizim ülkemizde hala yok duayenmiş yok ustaymış yok çok popülermiş diye yanlışlar yapılıyor kast yapılırken.