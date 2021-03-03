Aslan Sayım Soruyor? Cüneyt Yalmaz Cevaplıyor! 

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum işin mutfağından gelen bir Aranjör ve şarkıcı Cüneyt Yalmaz oldu. Samimi açıklamarıyla müzik dolu sohbet ve söyleşi gerçekleştirdik. Yeni projelerini ilk kez bize anlatan işte o samimi röportaj sizlerle!

Sizi biraz tanımak isteriz. Resmi olmadan kendinizi özetleseniz?

Cüneyt Yalmaz: Tabi ben Cüneyt Yalmaz İstanbul doğumluyum müzik dolu bir ailede dünyaya geldim terazi Burcuyum 1 günümün çoğu stüdyomda müzik yaparak geçiyor :) boş zamanlarımda tatile çıkmak vazgeçilmezim aynı zamanda deniz aşığıyım serbest dalış yapıyorum uzaktan soğuk durduğumu söylerler ama tanıdıkça aşık olunan bir karakterim var :) sinema tiyatro diğer sevdiğim aktivitelerdir aynı zamanda uzun bir süre kayak sporları ile ile ilgilendim taaaki kaburgamı çatlatana dek :) genelde sakin mülayim birisiyim ama tersim çok ters bazen kendimi tanımamıyorum.

Yeni Single çalışmanız ‘’Git’’ hayırlı olsun bu projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Cüneyt Yalmaz: Tabi açıkçası pek Single yapma isteğim yoktu yaklaşık 1 senedir YouTube ta akustik cover şarkılar düzenliyordum kendime sonra şarkımın bestecisi Emre Saltık bana bir şarkı dinletti önce çok beğendim vallah dedim bunu okurum oda abi çok sevinirim dedi şarkıyla baş başa kaldım çöl dinledim ama bir türlü istediğim hazı alamamıştım bir yandan da müziği çok hoşuma gidiyordu ben aranjesine başladım canlıları herseyi çalındı bitti fakat okuma yok :) bir kaç cümlenin değişmesini hissediyordum ve sevgili Sudenur çakmak ile bir araya gelerek bazı sözleri kendisi yazdı editledi ve tam istediğim şekle geldi şarkı çünkü özünde beni çok tatmin eden bir şarkıydı ama birşey eksikti onuda Sude ile doldurmuş oldum 6 ay bekledi şarkı okumamı ve sonunda okudum mix mastering derken şarkı bitmişti kendi adıma dinleye doyamıyorum ????

Klip çekiminizden bahsedelim kimlerle çalıştınız? Nerede çekildi?

Cüneyt Yalmaz: Klipimizi Buğra karaçam ile çektik görüntü yönetmenimiz Alpaslan topal müthiş soğuk bir günde pandemi yasaklarından faydalanarak bir gece klibi çekmek istedik Nişantaşı Karaköy Levent cadde ve sokaklarında donduran soğuk eşliğinde klibimizi bitirdik _2 idi hava sıcaklığı ???? yaklaşık 7 saate klibi bitirdik gerçi 2 inci Single çalışmam yalan da üşüdüğümüz kadar hiç bir yerde üşümemiştim

Erkekler Ağlamaz derlerdi ama klipte gözünüzden yaşlar süzülüyor. Duygusal erkek misiniz?

Cüneyt Yalmaz: Evet o göz yaşları çok konuşuldu nasıl ağladın neden ağladın diye klip günü dediğim gibi hava soğuktu birde ben renkli gözlü biri olarak malum gözlerimiz hassas oluyor soğuk havaya ve ışığa çok duyarlı o nedenle çok ağladım çok ???? Duygusalmıyım evet çok duygusal bir yapım var etrafımdaki herkes bunu der

Birçok önemli isme Aranjörlük yaptınız bu işin mutfağından geliyorsunuz. Şarkı söylemek mi ? Aranje yapmak mı? Sizi en çok ne mutlu ediyor?

Cüneyt Yalmaz: Evet güzel bir soru her ikisi de çok keyif veriyor bana ama aranje yapmak bambaşka bir durum sıfırdan bir şarkıyı şekillendirmek süslemek giyidirmek çok ayrı bir keyif aranje yapmak beni daha mutlu

Pandemi olmasına rağmen şarkı çıkarmak sizce mantıklı mı?

Cüneyt Yalmaz: Yine güzel bir soru pandemi gerçekten müzik sektörünü derinden yıkan bir süreç oldu sahne den geçimini sağlayan bir çok müzisyen zor zamanlar geçirmekteler bizler Stdyo mutfak tarafında olduğumuz için biraz daha şanslıyız sahne müzisyenine göre ama tabiki hepimiz zor zamanlar geçiriyoruz bence pandemi döneminde sosyal medyada da daha çok zaman geçirmeye başladık yani bu çıkacak olan işlere bir artı katabilir tabi bide işin reklam boyutu var bu Başka bir handikap ama Yinede biz müzisyenler her zaman üretmeliyiz

Yeni jenerasyonda kimleri dinliyorsunuz? Rakip bulduğunuz isimler var mı?

Cüneyt Yalmaz: Açıkçası yeni jenerasyonda kimseyi hayranlıkla dinlemiyorum beğendiğim isimler tabiki var ve işlerini gerçekten çok güzel şekilde yapıyorlar ama müzik değişti bana kalırsa müzik 90 lı yıllarda kaldı şimdi müziğe benzer şeyler var daha basit daha gürültülü daha kötü sesli ve daha çok şarkıcı adaylı ????

Otokontrollü müsün, yoksa hata yapar mısın?

Cüneyt Yalmaz: Otokontrolüme aşığım diyebilirim bir anda sinirliyken sanki bir

Düğmem varmış gibi Cüneyt sakin dediğimde otomatikten duruyorum tabiki hata yapıyorum her insan gibi ama önemli olan bile bile hata yapmamak :)

Sana yapılan ne gibi yanlışı affetmezsin?

Cüneyt Yalmaz: Affetmek Allah’a mahsustur :) dargın olduğum bana yanlış yapan her hangi birinin gelip özür dilemesi yeterlidir telafisi olan her hataya yanlışa kapım açıktır

En başarılı bulduğunuz söz yazarı ve Aranjör kimler desem?

Cüneyt Yalmaz: Söz yazarı beste olarak bir Sezen Aksu, Onno Tunç, Şehrazat benim için önceliktir zamanımızda ise Ersay Üner, Gülşen ve Yıldız Tilbe

Aranjör olarak ise ülkemizde çok iyi abilerim var hepsini severek dinliyor ve takip ediyorum.