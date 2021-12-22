Aslan Sayım Soruyor? Samy Ertan Cevaplıyor! 

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum genç nesilden başarılı yorumcu Samy Ertan oldu. Samimi açıklamalarıyla müzikseverlere bilinmeyenlerini anlatan Samy Ertan Aslan Sayım’ın sorularını yanıtladı!

İşte o röportaj sizlerle...

Samy Ertan kimdir? Kendinden kısaca bahseder misin?

Samy Ertan: tabi ki nacizane Samy Ertan kimdir biraz bahsedeyim. 19 yıldır pes etmeden sahne ve yorumcu mücedalesine devam eden , kendine ait güzel bir kitleyi yöneten başarılı bir solist olduğuma inanıyorum. Yıllardır bunu yakalayabilmek için çok çalıştım çabaladım ve aktif olarak sürekli dinleyicilerimle buluşarak şuan bulunduğum aşamaya geldim. Şimdi ise yılların birikimi ve deneyimi ile dinleyicilerime ve eriştiğim kitleye en iyi işi sunabilmek adına her yeni çalışmada daha çok çalışarak ve daha fazla üstüne ekleyerek dinleyicilerimin benden beklentisini karşıladığıma inanıyorum.

Müziğe ilgin ne zaman ve nasıl başladı?

Samy Ertan: Aslında müziğe ilgimden ziyade müziğin bendeki varlığını doğduğum andan beri var olan birşey olarak görüyor ve hissediyorum . İçimde var olan bu aşkı ne zaman farkettin dersen bunun cevabı konuşmaya başladığım ilk andan itibaren bile olabilir . ???? Profesyonel anlamda Sahne yaşantıma tiyatro ile başladım. Daha sonra bulunmak istediğim sahnenin o olmadığına karar verdim ve müzikle yoluma devam ettim. 19 yıldır profesyonel anlamda devam ettiriyorum ve nice daha 19 yıllar boyunca sahnede olmayı planlıyorum.

Son albüm çalışman Cesaret hayırlı olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısın?

Samy Ertan: Öncelikle Teşekkür ederim. Aslında herşey birbirine bağlı bir şekilde gelişti ki. Evren enerjisi ile istediğim tüm enerjiyi bir arada sundu bana. Şöyle ki;

Asi şarkısı bir Sait Ağdaş Bestesidir ben Sait beyi şarkıyı istemek için aradım ve biz bir araya geldik. Ardından Şarkının ruhunu yansıtacak Aranjörümüz Hatem ile bir demo çalışması yaptık derken bir baktık ki yolu yarılamışız bile. Şarkıya benim kadar inanan Sait bey yorumumu beğendi ve kendi şirketinden çıkarmak istedi bende bu güç birleşimine elbette itiraz etmedim. Muhteşem bir ekip olduk. Bu vesile ile bir cesaret örneği göstererek Cesaret albümü'nü ortaya çıkardık. Albüm 3 güzel Eserden oluşuyor. İlki bahsetmiş olduğum Sait Ağdaş'a ait olan' Asi ', sonrasında Sezen Aksu'ya ait olan 'Tükeneceğiz' ve son olarak 'Kolay Gelsin' ile albümü tamamladık.

Asi isimli şarkını kliplendirdin. Klip çalışmasını kim yönetti? Nerede çekildi? Klip çalışması içine sindi mi?

Samy: Ertan: Klibimiz İstanbul'un ikonik mekanlarından olan Beykoz Kundura fabrikasında çekildi. Klibimizin yönetmenliğini Mustafa Özen üstlendi. Klip çekimi süresinde çok keyifli vakit geçirdik ve gerçekten tüm ekip birbirine o kadar güzel uyum sağladı ki gerçekten içime çok fazla sinen başarılı bir klip çalışması oldu. Burdan emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum.

Sahne performanslarınızda hangi tarz şarkıları repertuarınıza alıyorsunuz?

Samy Ertan: Genellikle herhangi bir tarza bağımlı kalmadan söylemekten keyif aldığım ve duygusunu hissettirebileceğime inandığım tüm sarkıları repertuarıma alıyorum. Kendimi sınırlamıyorum bu konuda çünkü müzik belli bir repertuara bağlı kalınamayacak kadar geniş bir eser havuza sahip . Bende bu durumun kendime düşen kısmını yeterince değerlendiriyorum. Sahnede keyif aldığım şarkı hangisiyse özgürce ve keyifle yer veriyorum.

Türkiye’de başarılı bulduğun müzisyenler kimler?

Samy Ertan: Türkiye bu konuda çok geniş bir yelpazeye sahip .Gerçekten başarılı bulduğum ve taktir ettiğim sanatçılar elbette var fakat tek tek isim vermek istemem. Sadece şunu söyleyebilirim ki , beğendiğim isimler starlar zaten ????

Otokontrollü müsün, yoksa hatalar yapar mısın?

Samy Ertan: Ben hataların insanları olgunlaştırdığını ve güçlendirdiğine inanıyorum. Hatalar olacak illaki insanız nihayetinde. Bende hatalar yaparım ama hatalarımdan ders alarak daha büyük hatalar yapmamak için kendimi kontrol edebilirim. Her hata benim için bir sınavdır. Amacım bu sınavları en az etki ve en yüksek başarıyla tamamlayabilmek .

Sana yapılan ne gibi yanlışı affetmezsin?

Samy Ertan: Bazı yanlışlar vardır bunları affedebiliriz ama bazıları da vardır affedilmesi mümkün olmayan. Benim bu konuda affedemeyeceğim en büyük yanlışlar ihanet ve yalan hem arkadaşlıklarımda hemde özel hayatımda affı olmayan en önemli 2 şeydir.

Tiktok fenomenlerinin şarkıcı olmasına yorumun nedir?

Samy Ertan: Yıllarını müziğe ve sanata adamış bir sanatçı olarak şunu söyleyebilirim ki , Herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum. Lütfen herkes kendi başarılı olduğu işte devam etsin . Fenomenler sosyal medyada kendi kulvarlarında başarılarını katlamak için çabalasınlar çünkü sahne bambaşka bir iş emek ister, bilgi ister, deneyim ister ve sanatçı olmayı gerektirir. Müzik sadece ticari veya kitlesel olarak yapılmamalı. Bu nedenle sosyal medya fenomenlerinin şarkıcı olmasına ne yazık ki olumlu bakamıyorum.

Kendi jenerasyonunuzda hangi yorumcuları beğeniyorsun?

Samy Ertan: Aslında jenerasyon diye birşeyin varlığına inanmıyorum. Mesela ben yaşımdan büyük şarkılarda söyleyebiliyorum. Bu konuda başarılı çok az arkadaşım var ve onlarda zaten bu sektörde isimlerini çokca duyduğumuz insanlar. Az önce de bahsettim sana ben sanatımı yaparken kendimi hiçbir yönden kısıtlamıyorum. Gerek repertuar olsun gerek jenerasyon farkı olsun bunlar benim için ön planda değil. Ben o sahnede ne kadar keyif aldığıma ve beni dinleyenlerle birlikte geçirdiğimiz o güzel dakikalara odaklanıyorum.

2022 yılı için yeni yıl mesajın ve kendin için dileğin nedir?

Samy Ertan: Öncelikle sana ve ekibine bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Her zaman dilek tutarken Allah herkesin gönlüne göre versin derim. Benim için en büyük dua budur. Hepimiz için gönlümüzden geçenlere sahip olduğumuz bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Gelecek olan yıl tüm güzelliklerini size getirsin. En kısa sürede tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.