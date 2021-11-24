Aslan Sayım Soruyor? Seher Teyfur Cevaplıyor! 

Değerli okurlarımıza merhaba!

Her hafta birbirinden ünlü, hünerli ve yeni isimler ile röportaj yapmaya devam ediyorum. Bu hafta Yeni Çağrı gazetesindeki röportaj konuğum genç, yeni ve dinamik bir isim sevgili Seher Teyfur röportaj konuğum oldu. Sanatın bir çok alanında yer almış olan başarılı yorumcu ile samimi bir söyleşi gerçekleştirdik.

İşte O Röportaj Sizlerle!

Seher Teyfur kimdir? Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?

Seher Teyfur: 25 yaşındayım.

Aydın Nazilli doğumluyum..

ADÜ de çocuk gelişimi ve eğitimi bitirdim.

Dizi setlerinde yönetmen ekibinde çalışıyorum..

Onun dışında realist biriyim..üüüüüü

Detaycıyım , zor pes eden bir yapım var...

Badminton ile ilgileniyorum..

Aforizmalar üzerine kurulu bir edebi dünyam var ..Kitap aşığıyım..

Yemek yapmayı seven yani hamaratım demek megolamanlik olmazsa hamarat , arkadaş ilişkileri kuvvetli sosyal ,arada bir yazan çizen kendi dünyasında yaşayan,insanlık vasıflarını tamamlamaya çalışan herhangi bir bireyim.

Yeni single çalışmanız hayır olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Seher Teyfur: Bu işler her zaman nasip ve vesileyle gerçekleşiyor.

Siz evrene o enerjiyi verdiğinizde her zaman evren sizi biriyleriyle kesistiriyor..

Ben buna tesadüf değil Tevafuk diyorum..

Sonrasi sarkının oluşum aşaması klasik ama zevkli süreçler alt yapı çalışmaları,okumalar klip çekimi vs derken bu şekilde devam etti

Sonrasında böyle bir eser çıkmış oldu ortaya.

Müziğe ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?

Seher Teyfur: Son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle bir çok şey değişti bunu hepimiz biliyoruz..

Bu müzik piyasasında da değişikliklere sebep oldu.

Eskiden insanlar albümler plaklar kasetlerle meşhur olurdu..

tek şarkı kültürü single bu çağa özel birazda ..

Küçüklüğümde babam çok kaset dinlerdi .

O zaman da İbrahim Tatlıses çılgınlığı vardı ..

Babamın kasetlerini dinleye dinleye tüm kasetleri ezberlemistim neredeyse 6 yaşında..

İlk okula başladığımda öğretmenim müzik dersinde şarkı söylemizi istedi..

İlk ben çıktım tahtaya ve 7 yaşında bir çocuk İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı söyleyince öğretmenimin hoşuna gitti bu ve bütün kasedi okuttu bana ve çok büyük alkış ve taktir aldım o gün.

O günden sonra kendimi keşfettim diyebilirim..

Magazin hayatınızda olduğu sürece mi popülerliğiz devam eder? Yeni şarkı yapınca mı?

Seher Teyfur: Aslında popüler olmakla bitmiyor iş..

Bir bir videoyla bir şarkıyla yada çok alakasız herhangi bir şey ile popüler olabiliyorsunuz..

Artık sosyal platformlarda olan herkesin böyle bir şansı var..

Ayda 40 bin TL kazanan bir ördek bile var hatta..

Popüler olmaktan ziyade kalıcı olabilmek ve bunu devam ettirebilmek için aktif olmak zorundayız..

O yüzden sürekli üretmek gerekiyor..

Her anlamda kendini geliştirmek ve yaptığin iş ne olursa olsun üzerine bir şey katmak lazım..

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Seher Teyfur: Kontrollü biriyim..

Çok dakik çok prensipli bir tarafım var ..

Sınırımı çizgimi bilirim.

Fakat şarkısı bile var hatasız kul olmaz. Elbette hatalar yaparım Hata yapmam demek hata olur..

Ama önemli olan aynı hataları sürdurmemek ve onlardan ders almak ...

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Seher Teyfur: Aslında asla kinci biri diilim affetmem dediğim belki çok çok az şey olmuştur..

Bu hayatta insanı en ayakta tutan şey umuttur..

Bu her konuda olabilir..

İş aşk arkadaşlik.

Umudumla oynayan insanı affetmem ..

En beğendiğiniz sesler kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Seher Teyfur: Aslında o kadar çok isim söyleyebilirim ki kulağa hoş gelen her şarkı ve şarkıcı dönem dönem benim en sevdiğim oluyor..

Kadın seslerden Melike şahini çok severek dinliyorum..

Mabel Matiz, , Sezen Aksu , nessi Gomez vs diye gidiyor listem..

Tiktok fenomenlerinin şarkıcı olmasına yorumunuz nedir?

Seher Teyfur: Popüler kimlik kazanan herkes herşeyi deniyor aslında..

Çağla sikel bu konuda güzel bir örnek modellik. , oyunculuk zaman zman sunuculuk vs ..yani bir isim olduktan sonra ortaya çıkardığın ürünün bir alıcı varsa

Herkes herşeyi yapmakta özgür..

Hakiki şarkıcı sanatçı olmak başka bir şey

Fakat bazı fenomenler çok ciddi anlamda dinleniyor izleniyor yaptığı iş iyidir kötüdür kalitelidir değildir bunu hesaba katmiyorum elbette ..

Fakat

Bu işin show kısmını alıp satabilen bundan

kazanç sağlayan herkese saygı duyuyorum..