Aslan Sayım Soruyor? Yılmaz Taner Cevaplıyor! 

Değerli okurlarımıza merhaba...

Bu hafta röportaj konuğum pop müziğinin başarılı isimlerinden Yılmaz Taner oldu. Samimi açıklamalarıyla sorularıma içtenlikle cevap veren başarılı popçu ile gündeme dair ve kariyer planlaması hakkında konuştuk birazda aşk hayatından bahseden Taner evlilik tarihini İlk kez bize söyledi! İşte keyifli söyleşi sizlerle.

Merhaba nasılsın? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsun?

Yılmaz Taner: Teşekkür ederim.İyiyim Sen nasılsın ? Pandemi süreci nasıl geçsin,mücadele içinde geçiyor.Bi yandan yeni şarkılar,prodüksiyon ve stüdyo hazırlıklar diğer yandan da diğer işlerimiz devam ediyor.Dünya ne yaşıyorsa aynı sıkıntılar içerisindeyiz.Umarım bir an önce biter.

İlk olarak son single çalışman ‘Yalnız Uyuma’ hayırlı olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısın bizlere?

Yılmaz Taner: Çok teşekkür ederim.Şarkı bana 2019 yazında gelmişti daha önce çıkaracaktım ama kısmet 25 Eylül tarihineymiş.Azeri Müzisyenler Zülfi Badalov ve Alvin Mursayev le çalıştık.Türkiye’den ise şarkının sözlerini Tekrar Türkçe yazan Murat Güneş noktayı koydu.Garaj Dance Enes Abdulla hocalığında harika bir ekiple çalıştım.Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

‘’Yalnız Uyuma’’ isimli şarkın çok dinamik çok beğendim. Klibinde çok eğlenceli olmuş. Klibini ve fotoğraf çekimlerini kim üstlendi?

Yılmaz Taner: Yönetmenimiz sevgili dostum Murat Joker herzaman ki gibi yapılması gerekeni yaptı.Ne zamandır çalışalım artık diyip çalışamadığımız sevgili Halil Güzel ise fotoğraflarımı çekti.Klip ve Fotoğraflarda ise bu sefer tüm styling i ben yaptım.

Pandemi sürecinde en çok etkilenen sektör siz müzisyenler oldu her zaman ki gibi peki bu konuda ne gibi önemler alınmalı sizce?

Yılmaz Taner: Valla ne söylesek değişen birşey olmuyor.Allah herkese yardımcı olsun inşallah.Evine ekmek götüren tüm insanlar mağduriyet içinde.Devletimiz en kısa zamanda gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum.Tüm müzisyenlere ve sektörün içinde çalışanlara selam olsun.Allah hepimize kolaylıklar versin diyorum.

İşin mutfağındasınız yıllardır. Sizi bir çok kez radyo programımada konuk oldığımda sohbet ettik bu konuyu peki sizce Pop müziği nereye gidiyor?

Yılmaz Taner: Jenerasyon değiştikçe müzikte değişecektir. Ama ölümsüz eserler daima olacaktır.Trap arabesk diye bi oluşum var mesela son zamanlarda açık söyliym hiç sevmiyorum.Duymaya bile tahammülüm yok.Türkçe müziği de mümkün oldugunca dinlemiyorum.Çünkü,Söz yazarı ve besteci oldugum içinde şarkılarımın birbirlerine benzememesi adına Türkçe müzikten uzak durmak bana iyi geliyor.Pop müzik hiçbir zaman ölmez çünkü sürekli üretim var mutlaka en iyileri gelmeye devam edecektir.

Yılmaz Taner ne tarz müzik dinler? Kimleri beğeniyorsunuz?

Yılmaz Taner: En çok kendimi dinliyorum:)Sıla’yı çok seviyorum Tarkan, Kenan,Sezen kim dinlemek istemez ki.Kulağa hoş gelen herşeyi herkesi dinliyorum.Rock,Türkü,Arabesk,Rap R&B hiç farketmez beğeniyosam dinlerim.Alanis Morrisette hayranıyım.Lady Gaga,Bruno Mars çok sevdiğim müzisyenler.

Sosyal medya ile aran nasıl? Takipçilerinizin mesajlarına yanıt veriyor musun?

Yılmaz Taner: Mümkün olduğunca ilgiliyim.Her mesaja cevap vermeye çalışıyorum.Empati yapıyorum ve kimseyi üzmek istemiyorum.Benden bir selam beklentisi olana selam vermemek olmaz.Sosyal sorumluluk projelerini,sağlık anlamında desteğe ihtiyacı olan kişilerin paylaşımlarını yapmak ayrıca mutlu ediyor.Elimden ne geliyosa varım.

Sektörde bir rekabet ortamı var mı senin için?

Yılmaz Taner: Ben 2001 yılından beri sektördeyim. Şu an star dediklerinizin dününü biliyorum. Çoğu aynı jenerasyon arkadaşlarım.Tek rakibim benim.Kendimle savaşıyorum,yarışıyorum.Başkalarını kıskanarak hırs yapıp,onu da geçmeliyim,şuna buna nasip olmasın mantığı kendini mahvetmekten başka bi işe yaramaz.Allah kalbi temiz atan herkesin gönlüne göre versin

Kendinizi eleştirecek olsan En çok neyini eleştirirdin?

Yılmaz Taner: Fazla - amaan boşver demek bence en büyük hatalarımdan.Spor yapamıyorum üşeniyorum nedense en sevmediğim yanım.

Yeni nesil müzisyenleri nasıl buluyorsun? Başarılı bulduğun kimler var?

Yılmaz Taner: Çok başarılı kardeşlerimiz var.Mesela Zeyno (Zeynep Bastık)canımdır gayretini bilirim.Başarıyı istedi ve haketti.Rap camiasından "Tepki" kardeşimi,Burak’ı (Burak King) çok başarılı buluyorum selam olsun hepsine çok seviyorum kardeşlerimin.

Otokontrollü müsün, yoksa hata yapar mısın?

Yılmaz Taner: Her insan hata yapar.Fazla otokontrollü oldugum söylenemez :))

Müzisyen Gökçe Kırgız ile Geçtiğimiz haftalarda nişanlandın mutluluklar dilerim. Nasıl tanıştınız?

Yılmaz Taner: Çok teşekkür ediyorum.Karnaval medyanın gecesinde karşılaşmıştık ilk kez.Daha sonra sevgili Murat Güneş’in doğum gününde sohbetimiz daha da arttı.İnstagramdan eklermisin diye sordum.Eklemedi tabi :)) Ama aklında kalmışım ki bugünlere kadar geldik :)) Mutluyuz.Herşey yolunda maşallah.Darısı herkesin başına.

Evlilik ne zaman desem?

Yılmaz Taner: Kısmetse 6 şubat Nikah tarihimiz olacak.pandeminin ülkesel şartlarına göre devletimizin verdiği izin çerçevesinde.Davetli olup olmayacağını henüz bilemiyoruz.Sadece ailelerimizin olacağı sade bir nikahta olabilir.Kısmet diyorum.Allah nazarlardan korusun.Sana da bu keyifli röportaj ve güzel sorular için ayrıca teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.Sevgiler.