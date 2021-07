CAN UYAN: GÜLBEN ERGEN’İN BANA KATTIKLARI ÇOK ÖZEL

RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU



Çıkardığı şarkılarla müzik piyasasında adından söz ettiren Can Uyan ile hazırlık aşamasında olduğu yeni şarkısını konuştuk. YouTube kanalında Seni Kırmışlar şarkısına yaptığı cover çalışmasıyla büyük beğeni toplayan Can Uyan, Gülben Ergen’den övgüler aldığını dile getirdi.





Son olarak Kopamıyorum şarkısıyla karşımıza çıktınız. Yaklaşık 7 aydır sessizliğinizi koruyorsunuz sebebi nedir?

Aslında bir single çalışmasının üzerinde çalışıyorum. Ayrıca akustik şarkılar vardı. Çıkış tarihini belirlemiştik fakat talihsiz bir olay yaşadım. Kız kardeşim ağır bir trafik kazası geçirdi ve 2 ay yoğun bakımda yattı. Sonrasında birçok ameliyat geçirdi ve beni bayağı etkiledi. Koronavirüs salgını dünyayı etkisi altına aldığı içinde sessizleştim.

Can Uyan yeni bir şarkıyı ne zaman müzikseverlerle buluşturacak?

Şu an çalışmalara yeniden başladım ve önce akustikleri ardından da Eylül ayında single çalışmamı dinleyiciyle buluşturacağım.

Yeni şarkınız nasıl olacak?

Yeni şarkımın çok güzel olacağını söyleyebilirim. Yazar mı? ve Kopamıyorum şarkılarımın karışımı olacak.



‘’GÜLBEN ERGEN BİR SANATÇIDAN ÇOK DAHA FAZLASI’’

YouTube kanalınızda cover çalışmalar yapıyorsunuz. Gülben Ergen’in Seni Kırmışlar şarkısına yaptığınız cover çok sevildi. Gülben hanımdan bir dönüş aldınız mı?

Evet. Gülben hanımın albümünde çok sevdiğim bir şarkı olduğu için Seni Kırmışlar şarkısını söyledim ve söylerken çok keyif aldım. Hele ki üstüne kendisinin beğenisini ve övgülerini de alınca tadından yenmedi benim için.

Gülben Ergen’in uğuruyla ilk şarkınızı dinleyiciyle buluşturmuştunuz. Kendisini çok seviyorsunuz galiba? Düet yapmak ister miydiniz? Ya da Gülben Ergen’in hangi şarkısını ileride profesyonel olarak cover yapmak istersiniz?

Gülben Ergen benim için bir sanatçıdan çok daha fazlası… Bana kattıkları benim için çok özeldir. İleride bir düet yapmak çok isterim birkaç kere bunun lafı geçti ama tabi ki her şeyin bir zamanı var.

Müzik sizin için ne demek?



Müzik benim için ilaçtır. İyileştirici bir güçtür.

Aynı zamanda sağlıkçı olduğunuzu biliyorum. Kendi mesleğinizi yapıyor musunuz?

Evet, sağlıkçıyım. Bu mesleği çok da isteyerek seçmiştim fakat şu an yapamıyorum.

Hem sağlıkçı hem müzisyen olmak nasıl bir duygu?

Bir yerlerde bazı insanların hem ruhuna hem bedenine ulaşabilmiş olmak, onlar için faydalı olmak çok başka bir duygu.







‘’MÜZİK SEKTÖRÜ SAĞLIK AMA UMUTSUZ VAKA DEĞİL’’

Pandemi döneminde müzik piyasası çok etkilendi. Siz neler yaptınız bu süreçte?

Maalesef, özellikle intihar haberleri beni çok etkiledi. Keşke elimden bir şey gelseydi… Benim için de bu süreç herkes kadar zor geçti.

Müzik sektörünün sağlığını nasıl buluyorsunuz?

Sağlıksız buluyorum ama umutsuz vaka da değil.

Beğendiğiniz ve örnek aldığınız isimler kimlerdir?

Beğendiğim, dinlediğim, takdir ettiğim isimler var. Ama örnek aldığım bir isim yok.

Son olarak eklemek istedikleriniz…

Öncelikle bu röportaj için sana teşekkür ediyorum. Her şeyin herkes için iyi olacağına inanmak istiyorum. Hayat mucizelerle dolu…



Can Uyan instagram

https://www.instagram.com/canuyanofficial/

Can Uyan YouTube



https://www.youtube.com/channel/UCQgSKkB2uN964CuXp-mo5Ww



Can Uyan Twitter

https://twitter.com/canuyanofficial