Ferah Zeydan : Bir insan sanat anlamında icraat yapamayınca ne yapar? Cevap sizde.

RÖPORTAJ: SEDAT SARIKAYA

Sizi biraz tanıyalım bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Müzik Dünyasına nasıl girdiniz Çevrenizden tepkiler size nasıl oldu ?

Merhaba ben ferah Zeydan 20.02.1994 Suriye Tartous doğumlu olup Hatay/İskenderunluyum. Müzik hayatıma 6 7 yaşlarında başladım kendimi ilk keşfettiğim anlardan birisi ise annemin yatak odasında ki büyük aynanın karşısına geçmiş ağlayarak şarkı söyleyen bir ferah düşünün acı çekiyor küçücük çocuk ‘şarkı ruh’ kavramı o an dikkatimi oldukça yoğunlaştırmıştı. İşte bu dedim ve 6 yaşında ki gerçek kimliğimle o an tanıştım. Çok geçmeden 10 yaşında gitar eğitimi aldım hızlı bir sürede şarkı söyleyip çalabilecek duruma geldim. Sesim komşular arkadaşlar aile büyükleri hatta a dan z ye herkesin dikkatini çekiyordu. Herkes beni bu girdiğim yola yönlendirmeye çalışıyordu .Lise çağına gelene kadar her gün her köşe de hatta sokakta yürürken bile elimde gitar arkamda okul arkadaşlarım söyleye söyleye ilerliyorduk. Nevit Kodallı Anadolu Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünü 2.lik ile kazandım. 5 sene yoğun bir şekilde müzik eğitimi aldım lise 1 e gittiğim dönemde ailemin geçim sıkıntısı olduğu için sokak müzisyenliğine başladım. Kendimi ruhumu çok daha iyi bulabildiğim bir andı. Sonrasında katıldığım bir ses yarışmasında adımı Türkiye’ye duyurmayı başardım. Sonrasında sanat dünyasının en güçlü isimleriyle yaptığımız şarkılar yüz milyonlarca dinlenmeye ulaştı.

Son dönemde popüler olan video yükleme sitesi olan Youtube’den güzel gelir geliyor mu size ?

Evet youtube ile çok uzun zamandır ilgileniyorum. 13 14 yaşlarında paylaştığımız videolar var hatta. Kimi gerçek sanatçılar kimi kendini sanatçı diye gösteren şaklabanlarla dolu bir platform. İnsanların da bu farkı anladığına eminim. Bir içeriğin çok konuşulmuş olması günümüzde o kişiyi ünlü bir yıldıza dönüştürebilecek güce ve hıza sahip maalesef bu durum biz sanatçıları derinden üzüyor. Tırnaklarıyla mücadele vermiş ter dökmüş okullara gitmiş olmamız bu durumu değiştirmiyor. Ama zaten halk o kişileri parlattığı gibi minicik bir kusurları olduğunda söndürmesini de biliyor.

Youtuber’lerin Müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz ? Ve Youtuberlerden beğendiniz isimler var mı?

Kimi youtuber’lar işten anlıyor. Sesi müsait görüntüsü de iddialı olunca büyük kitlelere ulaşmak kolay oluyor onlar için. Kaliteli işlerin her zaman arkasındayım. Ama efektler vokaller kendisiymiş gibi gösterdiği şarkıların arkada ki kahramanları bile düşündüğümde canım sıkılıyor. Beğendiğimiz o kişi sandığımız vokalistler oluyor oysa. Ticari bir oluşum içinde herkes şarkı söyleyip, mikrofon tutayım da ünlü olayım derdinde. Bu kaosun ve kabusun bitmesini istiyorum. Herkes işini yapsa böyle bir sorunumuz olmayacak zaten. Ne bileyim şartlar zorlaştırılmalı bence bu kadar basit olmamalı bir tik tok videosu ile video çeken bir insanın yıllarını harcamış bir sanatçıya çok büyük haksızlık yaptığını düşünüyorum.

Son Çalışmanızdan bize bahseder misiniz?

Orhan ölmezin Dön desem şarkısını farklı bir tarzda Kaan Beyru ile yorumladık. Geri dönüşümler çok güzeldi. Şu an kıymetli prodüktörüm Emre Aydın ile kışa çok güzel projeler hazırlıyoruz.

Hayatınızdaki en ilginç anınızdan bize biraz bahseder misiniz?

Bir yarışma programının hayatımı baştan aşağı değiştireceği düşüncesi bana ilginç geliyor.

Leyla Gencer yıllar sonra aynaya baktığında kendini tanıyabilmelisin diyor. Siz aynaya baktığınızda ne hissediyorsunuz?

Aynaya baktığımda hala ilk aynaya baktığım yıllarda ki Ferah’ı görüyorum muhtemelen kendime ilk dikkatli baktığım an 6 yaşındaykendi.

Son dönemde çok sık sorduğum bir soru. Pop müzik nereye gidiyor?

Teknoloji ilerledikçe bilişim destekli müziğe daha fazla yöneliyoruz ve özeniyoruz. Çok başarılı pop şarkılar hala üretilmekte olsa da büyük bir kesim sadece saçmalayıp aynı ritimlere devam ediyor. Türkiye aranjman konusunda kendisini çok geliştirmeli. Hatta bu işin okulları açılmalı.

Adını bile bilmediğimiz isimlerin Youtube’de izlenme oranları milyonları buluyor ve bir süre sonra ortalıktan kayboluyor bu isimler sizce bunun sebebi nedir?

Bir önceki sorularınızda hepsini yanıtladım. Kısaca çok konuşulan işler olduğu için dikkatini çekmeyen kişiler için bile merak haline geliyor.

Tabii bu işleri seven ciddi ciddi sanat sanan yeni bir nesil de var. Bu konuda endişeliyim.

Dinleyicileri ile Konserlerde Uçsuz Bucaksız aralarına barikat koyduran sanatçılar hakkında neler söylemek istersiniz?

Bazı sanatçılar için bir çok şey şov. Gösterinin bir parçası. Ya öyle bir noktadayız ki ne yapsam dikkat çekerim de gündeme düşerim peşinde sanatçılar bu da çok üzücü. Eskiden yoktu böyle şeyler o kadar çok rakip var ki. Ha bir de keşke rakip olsalar gerçekte..

Tabii o sanatçının delice sevenlerinin olduğunu düşündüğümüzde barikat önlem amaçlı kötü bir şey değildir diye de düşünüyorum

Son Dönemde popüler olan Sosyal Medya konserleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Bir sanatçıyı en fazla ne kadar susturabilirsiniz ? Kendimden örnek bereyim 2 gün şarkı söylemesem 3. Gün krize girerim :) bu zorlu pandemi sürecinde yapılan bu tarz etkinlikler bence mükemmel bir motive moral oldu hem sanatçı hem de dinleyici için. Hem de bunu bir ücret karşılığında değilde gönlünden yaptıysak ne mutlu bize.

Sanatçılardan İdolünüz var mı?

Türkiye’de Sezen Aksu, Şebnem Ferah gibi isimler...

Yabancılarda ise yaşıtım olan ve hayatını hayatıma çok benzettiğim doğum tarihinden burcuna kadar ve hatta karakterini de karakterime benzettiğim şarkı konusunda aynı zevke sahip olduğum. Sokak müzisyenliği yaptığım dönemlerde sokakta aynı işi yapmış bir sanatçı ve başarılarının her birini alnının akıyla kazanmış bir dünya starı. O benim idolüm diyebilirim.

Justin Bieber, sonrasında Akon, Nelly, Beyonce, Billie Elish, Weeknd, Shakira, Christiana Aguilera gibi.

Son dönemde Bir şarkıyla çok kısa sürede çok popüler olabiliyorsun ama çoğu isim devamını getiremediği için kaybolup gidiyor. Sende kaybolma endişesi var mı? Kalıcı olacağına inanıyor musun?

12 yaşından beri sahnelerdeyim sağlığım elverdiği müddetçe sahnede olmaya devam edeceğim. Bu kimi zaman 200 kişi kimi zaman 200.000 bin kişilik sahne olabilir. Demem o ki birden bire tanımadınız beni. Yok olup gidecek olsaydım şu an sizlere cevap veremiyor olurdum. Ben hep inandım ve hep de inanmaya devam edeceğim.

Müzik ülkemizde sizce neden magazinleştiriliyor?

Gerçek sanatçıların önünü açıp şu şaklabanlar bir kenara çekilse magazin diye bir şey kalmayacak. Bir insan sanat anlamında icraat yapamayınca ne yapar? Cevap sizde.

Sende bir starlık görüyorum, sende bir star ışığı var diye sözler çok duyuyoruz size göre starlık nedir?

Star’ın kelime anlamı Yıldızdır.

Bu insanlar hep parlar.

Ne konuşsalar dinlenilir

Yaptığı işler merakla takip edilir

Bu mükemmel bir enerjidir bu enerjiye herkes sahip olamaz.

Doğuştan var olan Allah’ın bir lütfudur diye düşünüyorum.

Ülkemizde veya dünyada müzik alanında Kadınlar mı Erkekler mi daha hızlı yol alıyorlar yada daha şanslılar?

Bence ülkemizde yapımcılara kim daha çok kazandırırsa o ilerliyor. Bunun bir cinsiyeti yok.

Tabii dünyaya baktığımızda kadınların şarkı söylemesinin yasak olduğu veya baskıcı ülkeler de var. Umarım bir gün gelişebilirler.

Müzik Ödülleri ve Müzik yarışmaları birer PR çalışması mı bu konu hakkında siz neler

düşünüyorsunuz ?

Ben Sinan Akçıl ile yaptığım Şarttır şarttır düeti sayesinde Dijital Altın plak ödülü aldım şarkımız 180 milyon kez izlenip dinlendi.

Ve şarkıya ilk en büyük tepki Instagram takipçilerimden gelmişti Arapça versiyonunu gitar eşliğinde söyleyip 1 dakikalık bir video paylaşmıştım.

Zaten sosyal medyada da tutulan bir videoydu. Sadece PR çalışması olsa benim attığım bir video bu kadar ses getirmezdi. Kabul ediyorum PR çalışmalarıyla şarkısını tutturan müthiş paralar ödeyen sanatçılar var.

Ama asıl başarı O şarkının kendisinin yürüyebilmesi.

Sosyal Aktiviteleriniz neler?

Keşfetmek. Geçmişi geleceği araştırmak. Müzik dinlemek dans etmek yemek yapmak film izlemek gezmek dolaşmak basketbol oynamak. Lunaparka girmek.

Sosyal Medya ile aranız nasıl?

Instagram da dolaşmayı bir şeyler izlemeyi severim. Youtube için videolar hazırlayıp atıyorum bazen. Genellikle youtube de kendimi geliştirmek adına videolar izliyorum veya google da araştırmalar yapıyorum. Çok fazla Bilgi kirliliği var ama işe yarar şeyler kesinlikle var.

Bir Albüm Bir Single’nin bedeli ne kadar yaptığınız emeklere değiyor mu?

Bu konuları yapımcılara danışmanız gerekir. Ama şunu söyleyebilirim “5 Bin TL’ye de single yapılır 5 milyon TL ye de yapabileceğiniz işler var. Ucu bucağı yok bu işin.

Giyim danışmanınız var mı ? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Yarışma programında ve bazı Tv kanallarına katılacağım zaman Stil danışmanına ihtiyaç duyabiliyorum tabii bazı büyük konserlerde de tavsiyeler alıyorum. Onun dışında kendi kafama göre takılıyorum.

Aşk Hayatınız nasıl gidiyor ? Hayatınızın aşkı için müziği bırakır mısınız?

Özel yaşantımı konuşmayı sevmiyorum.

Ama sağlık dışında hiç bir şey bana müziği bıraktıramaz.

Bir Şarkıcının en büyük getirisi sizce ses mi yakışıklılık-güzellik mi yada zekamı olmalı? Sizin getiriniz nedir? Hangisinde ilerlerse başarılı olur?

Hiç biri en büyük getiri Ruh’tur.

O da her sanatçıda mevcut değil..

Gerisi tamamlayıcı etkenler görsellik vs.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

İnanın ve kim ne derse desin kulaklarınızı kapatıp ilerlemeye devam edin. İç sesinize kulak verin başaracaksınız.

Çoklu soru köşemiz :

En sevdiğiniz renk : Füme, açık mavi, koyu kırmızı, saks mavisi, koyu yeşil

En sevdiğiniz yemek: Maklube kuru dolma mumbar

En sevdiğiniz şehir: Memleketim İskenderun... Kaş’a gittim harikaydı bir de İstanbul büyüleyici Amerika Harlem de favorilerimde.

En sevdiğiniz film: Titanic

En sevdiğiniz dizi: Black Mirror, Breaking Bad

La case de papel. Türklerde Arka sokak çocuklar duymasın gibi :)

En sevdiğiniz spor : Basketbol

En son gittiğiniz konser: Edis konseri

En son gittiğiniz film: Gökdelen filmi

En sık kullandığınız kelime: Bay

En nefret ettiğiniz şey: Dedikodu

En sevdiğiniz hayvan: Köpek

Hangi Mesleği yapmak istemezsiniz: Müzisyen olmasam aşçı olurdum.