Ferit Özkan : Diğer Sanatçı arkadaşlarıma yetecek kadar şarkım var

Röportaj Sedat Sarıkaya

1-Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz?

Aslında çocukluktan başlayan bir hikayem var. Yedi yaşında bağlamayla tanıştım ben ve sonrasında ortaokul ve lise yıllarında bağlama çalarak Türk Halk Müziği icra etmeye, çeşitli müzik eğitimleri alarak üniversitede Türk Müziği Konservatuarı okuyarak mezun oldum. O yıllarda klasik gitarla tanıştım ve kendi şarkılarıma kılavuz olan gitar vazgeçilmezim oldu. Üniversite yıllarında sözü müziği bana ait yaklaşık 200 şarkı besteledim. Eğitimimle harmanladığım yepyeni bir sayfa açıldı benim için o yıllarda. 25 yıldır bu işle uğraşıyorum bunun aşağı yukarı 15 senesi İstanbul’da çeşitli sanatçılarla farklı müzikal paylaşımlarım ve kendi kariyerimi iki maxi single ile taçlandırdım. Sözü ve müziği bana ait olan bazı şarkıları (Mustafa Sandal “Hepsi Aşktan”, İlyas Yalçıntaş “Gül Bence”, “Kalbindeyim”) çok değerli sanatçılar seslendirdi. Tabii bu arada hazinem diye tabir ettiğim 400’ den fazla şarkı besteledim.

2-Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?

Yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalışıyoruz. En iyisini yapmak için yoğun emek harcadık. Müzik prodüktörüm ve yapımcım Seçkin Özer ile çalıştım. Bu EP’de 4 şarkı var. Her biri birbirinden kıymetli. “Darbe” EP’ ye adını veren şarkı. Bu şarkıyı, bazı durumlarda kadınların erkeğe yönelik uyguladığı psikolojik şiddeti vurgulayan sürreel temalarla hazırlanan detaylar ile sevgili yönetmenimiz Vasso’ nun çektiği bir kliple taçlandırdık.

Diğer şarkılar ise “Boşver”, “Yok”, “Suskun Tokat”.

3- En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

En büyük hayalim elbette büyük kitlelerle hep bir ağızdan, kendi içinden, kendinden bir şeyler bulduğu ve katlanarak büyüyen, büyüdükçe paylaşılan, insanların gözündeki mutluluğu, yüzündeki tebessümü görerek tüm şarkılarımı haykırabilmek.

4-Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

İstanbul’a geleli daha çok yeni olmuştu. 2009 yılında FOX TV’ de yayınlanan “POPSTAR ALATURKA” yarışmasında dört hafta performans sergiledikten sonra yarışmaya veda ettim. Fakat bir sonraki hafta Gülben Ergen gecesi yapıldı. Bu geceye beni de davet ettiler. Ben de davet edildiğim gece Gülben Hanım’a “Gül Bence” adlı şarkıyı besteledim ve o gece programda canlı olarak söyledim. Çok büyük beğeni alan bu şarkı bana 1 yıl sonra “Gül Bence” isimli maxi single’ı yapmamı sağladı. Büyük ilgi gören şarkı radyolarda en çok dinlenenler arasındaydı. 2015 yılında ise TV 8’de “Rising Star Türkiye” isimli yarışmada finale kadar gelip birinci oldum. Tesadüf jüride Gülben Hanım vardı. Bu yarışmadan sonra sevgili Prodüktörüm Seçkin Özer ile tanışma fırsatım oldu. Şimdiye kadar yaptığımız tüm çalışmalarımı emanet ettiğim ikinci evim olan Fifth Floor Records benim halen yüzlerce şarkımı sevenlerimle buluşmaya hazırladığım tek yer.

5-Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Diğer sanatçıların ne düşündüğünü ben bilemem. Fakat! Biz şarkılarımızı dört dört yani EP yayınlamayı planlayan bir strateji ile hareket ediyoruz ve başarının bu şekilde yakalanacağını düşünüyoruz. Ben hala bir albüm olarak verme taraftarıyım çünkü çok fazla şarkım var. Hatta diğer sanatçı arkadaşlarıma da yetecek kadar şarkılarım var.

6-Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı tercih edersiniz?

Albüm tabii ki. Hatta bunun için şu an EP yayınlamayı tercih ediyoruz. En yakın zamanda tamamı yeni şarkılarımdan oluşan bir albüm yapacağız.

7-Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda olduğunuz şeyler oldu mu?

Pandemi en büyük etken. Pandemi olmasaydı devam edecektim. Zaten şu anda sahne ve tv programları teklifleri alıyorum yakında buluşacağız.

8-YouTuberların müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz?

Adı üstünde YouTuber. Onlar sadece orda ünlüler sosyal hayatta ünlü değiller. Aradığı şöhreti müzikle tamamlamak istiyorlar ama bu pek mümkün olmayacak çünkü alt yapıları yok. Herkes bildiği işi yapmalı, bizler nasıl YouTuber olmaya çalışmadığımız gibi. Biz müzik yapıyoruz onlar ünlü olmaya çalışıyor çünkü üreten ve emek veren gerçek müzisyenlerin tek kaygısı daha iyi müziktir.

9-Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu?

Durdurmaz! Neden durdursun? Evlilik başka bir şey, sanat başka bir şey. Sonuçta sanata bir iş gözüyle bakmadığım gibi evliliğe de aynı şekilde bakmıyorum.

10-Pop müziği sizce nereye doğru gidiyor?

Pop müziğin pek bir yere gittiğini düşünmüyorum sadece evriliyor. Değişime de devam edecek.





11-Bir albüm ya da Single çıkarmanın maliyeti nedir? Sizce verilen emeklere değiyor mu?

Bir kere müzik ve sanatın karşılığı hiçbir şekilde ölçülemez. Verilen emeklere değiyor mu noktasında bence ne kadar çok kitleye ulaşırsanız o kadar çok kalbe yaklaşmış oluyorsunuz. Bunu gördüğünüzde gerçeği görüyorsunuz, zaten hepimizin ortak arayışı da bu. Mutlaka her emek maddi karşılığını bulacaktır diye düşünüyorum.

12-Pandemi döneminin müzik sektörünü nasıl etkilediğini biliyoruz. Sizce bu dönemi en az zararla atlatmak için ne yapılmalı?

Üretmeli! Her zaman olduğu gibi biz bunu bir fırsata çevirdik zaten, en az 4 albümlük projemiz hazır.

13-Hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler var mı?

Müzikal anlamda her zaman değişim ve geliştirmek istediğim şeyler var. Her gün yeni bir şey öğrenmek, öğrendiğim şeyleri gerçekleştirmek ve her yeni öğrendiğim bilgiyi mesleğimle ilgili doğru yere doğru taşımak değiştirmek istediğim şeylerin başında geliyor. Kariyerimle ilgili değişimin her zaman şart olduğunu düşünüyorum.

14-Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı?

Elbette var. Sahne bambaşka bir yer ve o an yaşanmak istenilen bir an ve sizi izleyen dinleyen yüzlerce kişinin karşısındasınız ve onların mutluluğu için hazırlanan bir oyun var perde açılır ve kapanır. Sahne arkasında hayat herkes için olduğu gibi benim içinde devam eder.

15-Aşk hayatını sanat hayatının önüne geçiren sanatçılar için neler söylemek istersiniz?

Buna bir şarkımla cevap vermek istiyorum Mustafa Sandal’ın seslendirdiği “Hepsi Aşktan”ı dinlemek yeterli olacaktır.

16-Müzik dışında neler yapıyorsunuz?

Neredeyse hiçbir şey, hayatım müzik olduğu için genelde müzikle yatıp müzikle kalkıyorum.

17-Sizce ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

Çünkü müziğin her şeye olduğu gibi magazine olan etkisi de bariz bir gerçek. Tıpkı sözü olmayan bir müzik, müziği olmayan sözün şiir olduğu gibi. Müziği olmayan magazin artık ilgi çekmiyor. Benim ilgimi de çekiyor magazin ve müzik ilişkisi.

18-Tek Single ile bir patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?

Çok basit çünkü altı boş konuyla ilgili bir backgroundları yok müzikal bir birikimi olmayan birçoğu müzisyen bile olmayan kişilerin başına gelen bir tesadüf bu.

19-Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Var Begüm Palabıyık ve menajerim Mesut Uyanık. Daha çok onlar karar veriyor. Ben daha çok müziğimle ilgileniyorum.

20-Pandemi döneminde sahne alabiliyor musunuz? Sahne için ne gibi önlemler aldınız?

Alamıyorum tabii ki hiçbir sanatçı gibi bende. Ama yakında sevenlerim ile birlikte şarkılar söyleyeceğiz.

KISA KISA...

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?

Mühendislik yapmak istemezdim.

En nefret ettiğiniz şey nedir?

Yalan.

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Beşiktaş

Uğurlu sayınız?

5

En sevdiğiniz renk?

Siyah

Kıskanç mısınız? Egonuz yüksek midir?

Kıskancım

Egom kontrol edilebilir seviyede ve yüksek.

En son izlediğiniz film, dizi?

Pandemi döneminde müzik dışında kafamı boşaltmak için bende birçok film izledim. En çok etkilendiğim film “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?” daha önce tiyatroda da seyretmiştim.

Dizi olarak 7 Yüz’ ü izledim.

En son gittiğiniz konser?

Cem Adrian