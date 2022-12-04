Yaşam Koçu ve Yazar Yeşim Küçük: İnsanların hayatlarına dokunmak müthiş

"Ketum ve gelişime kapalı birisiydim"

"İnsanların hayatına dokunmak müthiş"



Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz?

** 1978 yılında Almanya’da doğdum. 8 yaşında bir erkek çocuk annesiyim. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İşletme Lisansını bitirdikten sonra İzmir’e yerleştim ve iş hayatına atıldım. İkinci üniversite olarak Sağlık Kurumları İşletmeciliğini bitirdim, Üçüncü üniversite olarak da özel bir üniversitede halen psikoloji okumaktayım. Uluslararası firmalarda satış ve ekip yöneticiliği yaptıktan sonra kendi işimin başına geçmek istedim ve hayvanları çok sevdiğim için onlarla ilgili bir şeyler yapmak istedim. 12 yıldır pet

sektöründe özel bir veteriner polikliniğinin hem ortağı hem yöneticisiyim. Bu süreçte gerek çalışma hayatının gerekse özel hayatın zorluklarıyla mücadele etmek için kendimi arayış yoluna girdim ve çeşitli eğitimler almaya başladım. Spritüel alanda ilerledikçe kendime uyguladığım şifa teknikleri ile tıbbın iyileşmez dediği Hashimato Tiroidi hastalığımı yendim ve kendimde bunu deneyimleyince insanın başaramayacağı hiçbir şey olmadığını kanıtlamak için ihtiyacı olan insanlara küçük de olsa dokunuşlar yapmak istedim. 7 yıldır kendi üzerimde çalışıyorum ve bir yandan insanlara koçluk ve danışmanlık yapıyorum. Aktif olarak Nefes Koçluğu, Yaşam Koçluğu, Meditasyon Koçluğu ve Spritüel Koçluk alanlarında çalışmaktayım.

İş hayatınız nasıl şekillendi?

Kendimi arayış yolunda pek çok şey deneyimledim ve ben bile kendimi bu kadar dönüştürebileceğimi tahmin edemezdim. Beni yıllardır tanıyanlar nasıl dönüştüğüme şahit. Çok ketum ve gelişime kapalı biriydim ancak pek çok şeyi aşabildiğimi görünce herkesin bunu yapabileceğine inancım beni insanların hayatına dokunabileceğim bir konuma getirdi. Ben insanların şifa bulmasına veya dönüşmesine en az onlar kadar seviniyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Ve bunun için rehberlik etmek isteği beni buraya getirdi.

Birçok iş sektöründen sonra nefes koçluğuna nasıl başladınız?

Başlangıçta Reiki, Kozmik enerji , Çakra sistemleri gibi şifa teknikleri ile kendimi dönüştürme yoluna girdim ancak puzzle’ın bir parçası eksikti benim için çünkü Beden-Zihin-Ruh üçlemesinde Beden üzerine bir şey yapmıyordum. Tam bunları sorgularken Nefes hayatıma girdi ve ‘’işte tamamlandım’’ dedim. Nefes çalışmalarının insanların davranış modellerini değiştirdiğine , şifa bulduklarına şahit olduktan sonra bunu aktarmalıyım dedim. Geçmiş iş deneyimlerimin organizasyon, içerik üretme,analitik düşünebilme ve çözüm odaklılık gibi kazanımları bana kolaylık sağlıyor ve bir konfor alanı açıyor.

Kendi hastalığınızı nefes koçluğu ile mi yendiniz?

Kendi hastalığımı yendiğimde Nefes hayatımda yoktu. O kısım tamamen şifa teknikleri sayesinde oldu. Kendime olan inancım, kendimi adayışım, istikrarım ve kendi üzerimde uyguladığım şifa

teknikleri ile hastalığı yendim ve kan tahlillerini gördüğüm zaman benim için mucize o gün tescillenmişti . Sonra nefes ile kalan tortuları temizledim diyelim daha doğru olacak.

Mesleğiniz üzerine eğitimleriniz nelerdir?

İnternational Coach Federation onaylı Nefes Koçluğu, Yaşam Koçluğu , Temel Koçluk, Meditasyon Koçluğu,Quantum Analiz, Human Design,EFT eğitimleri aldım.Ayrıca Temel ve Orta Seviye Karma Astroloji eğitimini tamamladım. Usui Reiki eğitimi aldım. Sevgili Metin Hara’nın Trust Human Akademi’sinde öğrenciliğim devam ediyor aynı zamanda Metafizik, Rüya , Arketip ve Semboller üzerine eğitimler almaya devam ediyorum.

Mesleğin unutulmaz bir anını paylaşır mısınız?

Bir danışanım gerçekten zor bir zamanında bana ulaşmıştı. Hayatında kayıplar büyüktü, uçurumun eşiğindeydi diyebilirim. Çalışmaya başladık , zor bir süreçti, defalarca pes etmek istedi ama bir

taraftan da bana güvendiği için benim yönlendirmelerimi de alıyordu. 8 ayın sonunda öyle bir değişim

gösterdi ki onun mutluluğuna şahit olmak benim için müthiş bir duyguydu. Ve üzerinden iki yıl geçti şu an harika bir hayatı var. Bence tüm dönüşümlere şahit olmak unutulmaz ama bu benim için üst bir deneyimdi. Gizlilik açısından bu kadar detaya girebiliyorum.

Yılların birikim nasıl kitap haline gelecek?

Çocukluğumdan beri yazmayı çok severim. Tüm gençliğim şiir yazmakla geçti sonrasında düz yazılar da eklendi. Bir gün dedim ki yaşadıklarım birilerine ilham olacaksa bunu daha büyük kitlelere duyurmalıyım ve başladım yazmaya. Ortaya iki kitap çıkıyor biri kendimi bulma yolculuğumun hikayesi ancak bu bir biyografi değil bir hikaye oluyor. Diğeri ise -benim favorim bu- neo spritüalist yaklaşımlı bir yetişkin masalı. Bir aşk hikayesi üzerine kurulu ama bir yandan da epeyce sorgulatacak ve öğretecek bir kitap çıkıyor ortaya.