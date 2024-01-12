Merhaba sevgili dostlar,

Yeni yıla girmemizle birlikte, İstanbul'un eski günleri anımsatan kar yağışının yerini ne yazık ki bu yıl göremedik. Küresel ısınmanın etkileri iyiden iyiye kendini gösteriyor gibi. Artık dört mevsim değil, iki mevsimle yılları deviriyoruz İstanbul'da. Bu Ocak ayında, havada dolaşan viral mikroorganizmaların ve hastalıkların artışıyla birlikte, sonbaharı anımsatan bir hava hakim. Hastalıkların önünü açan bu durum, hemen hemen herkesin hasta olduğu, hastanelerin dolu olduğu bir dönemi beraberinde getiriyor. Yüksek ateş, bitmeyen öksürük ve adını ilk kez duyduğumuz virüslerle karşı karşıyayız.

Eskilerin dediği gibi, "kar yağsa da mikroplar kırılsa" diye. Peki, neden kar yağışı bu kadar önemli?

Kar, havada asılı bulunan viral mikroorganizmaları, virüsleri ve zararlı partikülleri aşağıya indirerek havayı temizler. Ayrıca karın içinde bulunan amonyak, toprağa inerek topraktaki mikroorganizmalar ve bakterilerle etkileşime girer, toprak için yararlı bir madde haline gelir.

Ancak küresel ısınma, bu doğal dengeyi bozuyor. Artan sıcaklıklar, viral enfeksiyonların artmasına uygun bir ortam sağlıyor. Bu dönemde açık havaya daha az çıkıyoruz, ancak okullar ve işyerleri gibi kapalı alanlarda hastalıklar daha hızlı yayılıyor ve salgınlarla karşı karşıya kalıyoruz.

Uzmanlar, bulunduğumuz alanı sıklıkla havalandırmanın önemine vurgu yapıyorlar. Ancak küresel ısınmanın getirdikleri ve götürecekleri konusunda endişeliyim, ve bu konuda hepimizin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Bireysel olarak neler yapabiliriz?

Bahçemize veya evimizin etrafındaki yeşil alanlara ağaç dikerek çevremizi güzelleştirebiliriz.

Enerji tasarrufu sağlamak adına tasarruflu ampuller kullanabilir ve elektrikli aletleri bilinçli bir şekilde kullanabiliriz.

Kullanmadığımız elektronik cihazları kapatmak ve şarj aletlerini fişte bırakmamak enerji tasarrufuna katkı sağlar.

Plastik tüketimini azaltarak çöp üretimini minimize edebiliriz. Bez çanta kullanarak alışveriş yapmak da bu konuda etkili bir adımdır.

Yürüyebileceğimiz mesafelerde aracımızı kullanmamak, hem doğayı hem de sağlığımızı korumamıza yardımcı olur.

İhtiyacımız olmayan eşyaları değiştirmek yerine tamir edebilir ve geri dönüşüm kutularını doğru şekilde kullanabiliriz.

Bu küçük değişikliklerle hepimiz bireysel olarak katkıda bulunabilir ve bu alışkanlıkları çocuklarımıza öğretebiliriz.

Unutmayalım ki bu dünya hepimizin. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için hep birlikte sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.

Sağlıcakla kalın.