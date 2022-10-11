Sedat SARIKAYA

Mosso: Kafamdan büyük kulaklarım vardı

Şarkıcı Melek Mosso, kulaklarının kepçeliğinden rahatsız olmadığını belirterek “Sık sık yazıyorlar ‘şu kepçe kulaklarını artık yaptır’ diye. Ama beni ben yapan şeylerden uzaklaşmıyorum. Küçükken kafamdan büyük kulaklarım vardı. Hala da kepçeyim ve kulaklarımı seviyorum” dedi. Mustafa Egemen Şener'in sahibi olduğu H Grup'un özel gecesi, önceki gün Günay Restoran'da gerçekleşti. Sanat dünyasının ünlü isimleri ve iş insanlarının katıldığı etkinlikte Melek Mosso ve Haluk Levent sahne aldı.

ŞARKICI OLMAK ANNEMİN HAYALİYDİ

Harbiye konserinde annesini sahneye alan ve onunla birlikte şarkı söyleyen Melek Mosso “Annemi sahneye çıkardım çünkü bu onun hayaliydi şarkıcı olmak, şarkı söylemek isterdi sanırım ben bununla büyüdüm. Onu da bir kere sahnede görmek istedim, bu heyecanı o da yaşasın istedim. İnanılmaz güzel bir hatıra oldu bizim için” dedi.

Geçtiğimiz günlerde sahnede saçını kesen Mosso sözlerine şöyle devam etti: “Saçımı kesmek planlanmış bir şey değildi, konserden iki gün önce İranlı bir yönetmenin videosunu izledim. Türk sanatçılardan da destek istiyordu. ‘Bir şeyler yaparsanız biz de daha çok cesaretleneceğiz, halk da güçlü hissedecek kendini’ dedi. Akabinde bunu yapmak aklıma geldi, farkındalık yaratması için. Amacı kitlelere, insanlara ulaşmaktı. Ben de üzerime düşeni yaptım. İki gün önce rüyamda İranlı kadınları kurtarıyordum. Yaşananlara çok üzülüyorum ve kahroluyorum.”

“HALA KEPÇEYİM”

Estetiğe karşı olmadığının da altını çizen Melek Mosso “40’lara dayandığımızda tabii ki yaptırırız. İnsan kendini iyi hissettiği ne varsa yapsın zaten estetiğe falan karşı değilim. Ama ben kulaklarımı seviyorum. Küçükken kafam küçük, kulaklarım ondan çok daha büyüktü. Zaman içinde kendi kendine toparladı ve normale döndüm. Hala da kepçeyim. Sık sık yazıyorlar 'şu kulaklarını artık yaptır' diye. Ama beni ben yapan şeylerden uzaklaşmıyorum. Özellikle de yüzümle ilgili” diye konuştu.

Aydilge, dinleyicisini “Sözlerin Bittiği Yer”e çağırıyor!

Türk rock müziğin önde gelen kadın vokal ve söz yazarlarından Aydilge, yeni şarkısı “Sözlerin Bittiği Yer” ile hayranlarıyla buluşuyor.

Aydilge’nin sözünü ve bestesini kendisinin üstlendiği yeni şarkısı dinleyiciyi yalnızlık ve terk edilme duygularının müzikle ifade edildiği bir yolculuğa çıkarıyor.

Rock tınılarını Doğu'nun mistik melodileriyle harmanlayan sanatçı, efkârlı nağmeleri rock müziğin isyankâr gitar sololarıyla birleştirerek duyguların karmaşık ruh haline de gönderme yapıyor. Dünyaca ünlü perdesiz gitar üstadı İlter Kurcala'nın gitarı adeta Aydilge ile beraber vokali üstlenirken, düzenlemede keman sanatçısı Utku Barış Andaç, yenilikçi bir yaklaşımla elektronik, alaturka ve rock öğelerini başarıyla birleştiriyor.

İlker Uzunalan yönetmenliğinde çekilen video klibin görüntü yönetmeni Kürşad Karakuş oldu. Şarkı ile eş zamanlı yayınlanan video klibi MuzikPlay kanalında izleyebilirsiniz.

Müzik dünyasında hem popüler arenada kalmayı başarıp hem de kendine has üslubu, ses rengi, söz ve besteleri ile farklı ve özel bir yer edinmeyi başaran Aydilge’nin “Sözlerin Bittiği Yer” isimli şarkısı Avrupa Müzik markasıyla 7 Ekim tarihinde tüm dijital müzik platformlarında yerini alıyor.

Reklamlarda da kraliçe…

Yayınladığı şarkılarıyla müzik severlerin kalbinde ayrı bir yere sahip Türk Popunun Kraliçesi Demet Akalın 2017 yılı için marka yüzünü olarak anlaştığı Çetmen için arka arkaya 3’ncü defa kamera karşısına geçti.

Çetmen için önceki gün kamera karşısına geçen Demet Akalın şarkıları kadar reklam filmiyle de kraliçe olduğunu gösterdi.

Demet Akalın önceki gün reklam filmi çekimlerini Metin Arolat yönetmenliğinde yapıldı. 60 yılı geride bırakan Çetmen’in reklam filmi için kamera karşısına geçen ve markanın ilk reklam filminde söylediği şarkısı Koltuk’u yeniden yorumlayan Demet Akalın, “Yeni Çetmen, Yeni hayat” sloganıyla tüketiciye sesleniyor.

Keyifli geçen çekim sonrası sosyal medya hesabından Metin Arolat ile bir karesini paylaşan Demet Akalın ‘Çetmen ile 3 sezon için tekrar anlaşma imzaladıklarını da duyurdu…’

Uğur Arslan, Murat Övüç ve Yeşil Kasaba "Sultan Of The Awards "'da coşturacak.

Adamedia ailesinden "Sultan Of The Awards " ev sahipliğinde Şennur Düzkaya ve Selma Yücel tarafından düzenlenecek olan gecede 2022 yılında alanında en kaliteli isimler 7 Aralık tarihinde Arifiye/Sapanca'da yer alan Altın Güneş Garden Park'da düzenlenecek gecede ödüllendirilecek.

Adamedia ailesi yeni organizasyonlarından olan "Sultan Of The Awards " ev sahipliğinde Şennur Düzkaya ve Selma Yücel tarafından düzenlenecek gecenin sunuculuğunu Uğur Arslan yapacak. Törende birbirinden ünlü isimler sahne alacak. Sürpriz isimlerin davet edildiği gecede sanatçılar şarkılarını seslendirecek. Gecede ayrıca 2022 yılında başarılı isimlere kalite ödülü verilecek. Gecenin önemli anları sosyal medyadan ve medyaların web sitelerinden yayınlanacak.

Tören için uzun süre çalışma yaptıklarını belirten Şennur Düzkaya, “Bu muhteşem gala gecesinde birbirinden değerli iş insanları ve basın mensupları yer alırken aynı zamanda gecenin sürprizleri de devam edecek. Mini konserlerle sürpriz sanatçılarımız sahne alacaklar.Sakarya'nın en konuşulan organizasyonlarından birisi olacağız.Emeği geçen başta Selma Yücel ve herkese ayrıca basın danısmanımız Sedat Sarıkaya'ya teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Muhteşem gecede Murat Övüç konseri ve Yeşil Kasaba konseri de olacak.Gecede ayrıca Ekin Akkaş ve süpriz sanatçılarda olacak.

Semicenk ilk kez İzmir'de

21 Ekim Cuma günü ilk kez İzmir’de sahne alacak

Semicenk Patron Club’de sizlerle olacak.

Semicenk ; Funda Arar,Ziynet Sali,Mustafa Ceceli gibi ünlü isimler ile düet yapmış olup,çıkarmış olduğu şarkılar listeler alt üst edip, geniş kitlelere ulaşmıştır.Konser öncesi ve sonrası “Gürkan Uyanıktürk”, Dj setubu başında olacak.Çıkarmış olduğu “I Lıke That”isimli elektronik single ile kısa sürede 500.000 dinlenmeyi aşan Spotify, İTunes gibi dijital müzik marketlerin’de global Listelerde yer almıştır .İzmir'in genç işletmecileri Mehmet Dönmez,Melisa Bülbül,Fırat Sungur 1 aydır konser için hazırlandıklarını Heyecanlı olduklarını Her hafta Ünlü isimler ile devam edeceklerini belirtti.

Yorgun ve mutlu Yaşar

Paris konserinden döndüğü gibi ayağının tozuyla İstanbul'daki özel bir gecede sahneye çıkan Ebru Yaşar ¨Yoldan geldiğim için yorgun ama şu an mutluyum¨ dedi.

Birçok ülkede turizm sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Egemen Şener'in sahibi olduğu H Grup'un özel gecesi, önceki gün Günay Restoran'da gerçekleşti. Sanat dünyasının ünlü isimleri ve iş insanlarının katıldığı etkinlikte Ebru Yaşar ve Yavuz Bingöl sahne aldı.

Konser için gittiği Paris’ten döner dönmez ayağının tozuyla sahneye çıkan Ebru Yaşar, yorgun olduğunu belirterek "Ancak sahne benim işim, ben burada çok mutluyum ve sizi en iyi şekilde eğlendirmekle görevlendirildim" diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil, Cengiz İmren ve Mustafa Topaloğlu da geceye katılanlar arasında yer aldı. Şovmen Erbil yaptığı esprilerle eğlenceye damgasını vurdu.

ROCK STAR BARIŞ GÜLAY ÖDÜLE DOYMUYOR!

Kafanın İçinde şarkısı ile fırtıralar estiren Rock Star Queen lakaplı Barış Gülay, ikinci uluslararası ödülünü aldı.

Uluslararası Legend Fashion Magazine dergisinin düzenlediği “Yılın Efsaneleri” ödül törenleri Türkiye ayağı geçtiğimiz cuma gerçekleştirildi. Queen lakaplı Rock Star Barış Gülay, “Yılın En Efsane Rock Bestesi” ödülünün sahibi oldu. Muhteşem geceye kızı çocuk oyuncu ve manken kızı Derin Lena Kodalak ile katıldı. Ünlü akınına uğrayan muhteşem geceye müzik, sinema, spor ve cemiyet hayatının ileri gelenleri katıldı. Tayyar Işıksaçan ve Bahar Ersayın’ın sunumuyla gerçekleşen müthiş gecede İlyas Salman, Uğur Aslan, Aydilge, İbrahim Konar, Alper Altun, Nagehan Karadere, Barış Gülay, Ferah Zeydan, Nesli Özsoy, Derin Lena Kodalak, Nilay Dorsa, Buse Ilgaz ve Ezgi Gizem, Sedat Sarıkaya gibi birçok ünlü ismin katıldığı gece, sanat ve magazin dünyasına damgasını vurdu.

Barış Gülay aslen İzmirli olup 1986 doğumludur. Mustafa Berru Kodalak , Emir Ali Kodalak , ve Derin Lena Kodalak adlı üç çocuk annesi Rock Star Barış Gülay dördüncü ödülünü aldı. Barış Gülay Olmasan adlı şarkısıyla 2019 yılında çıkış yaptı 2020 yılında Zaman&Mekan albümünü yayınladı. 2022 yılında Kafanın İçinde albümünü yayınlayan Barış Gülay’ın asıl mesleği öğretmenlik. Ayrıca Halkla İlişkiler ve Süt Ürünleri bölümlerini bitiren Rock Star Barış Gülay müzisyenlik yapıyor. Derin Lena Kodalak Barış Gülay’ın çocuk manken ve oyuncu kızı. Derin Lena Kodalak podyumda yürüyüşüyle herkesi kendine hayran bırakarak ödül gecesinin maskotu oldu.