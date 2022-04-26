Sedat SARIKAYA

Serdar Tuncer Gebze Kültür Merkezinde sevenleriyle buluştu!

Kocaeli'nin ilçesi Gebze'de Gebze Kültür Merkezinde Okur Yazar Buluşmaları etkinliği yapıldı.Bu etkinliklerden biri de Çok sevilen Serdar Tuncer etkinliğinde programa sevenleri yoğun katılım sağladı ve salon ağzına kadar doldu.Serdar Tuncer sevenleriyle söyleşi yaptı sevenlerinden gelen şiir isteklerini okudu.Serdar Tuncer'in Programı Nihat Hatipoğlu'nun Çayırovadaki etkinliği ile aynı güne gelince Serdar Tuncer, benim programımı kimler izliyor Nihat Hatipoğlu'nun programını kimler izliyor diye seyirciye sordu sonrasında Nihat Hatipoğlu'nun programını benim programımın reklam arasında izleyebilirsiniz diyerek espriyi patlattı.Keyifli geçen programın sonunda Serdar Tuncer yoğun kuyruklar oluşturan sevenlerinin kitaplarını imzaladı sevenleri ile fotoğraf çekildi.Bende Serdar Tuncer ile günün anısına birde fotoğraf çekildim.

Aynur Aydın Kadir Çetin'e konuk oldu!

Her yaptığı şarkısı ve klipleri çok konuşulan Youtube video platformunda kliplerinin izlenmesi milyonları geçen Sosyal Medyalarında paylaşımları beğeni rekorları kıran Sevilen Sanatçılardan Aynur Aydın, NumberoneTürk Tv stüdyolarında Numberone Türk Fm ve Tv ortak yayınında Dj Kadir Çetin'in sunduğu Numberonestar programına konuk oldu.

Dj Kadir Çetin'e programda samimi açıklamalar yaptı.Kliplerindeki seksi giyim tarzı çok konuşulan güzel sanatçının spor giyim tarzı oldukça dikkat çekti.Güzel sanatçı Aynur Aydın ile günün anısına köprü manzaralı bir selfie ve resim çekildik.

Atiye güzelliği ile gözleri kamaştırdı!

Sevilen Sanatçılardan Atiye, evlendikten ve çocuk dünyaya getirdiği dönemden sonra yeni çıkardığı şarkısı için Radyo/Tv turuna çıktı.Atiye son olarak NumberoneTürk Tv /Fm ortak yayınında Dj Kadir Çetin'in sunduğu Numberonestar programına konuk oldu.Atiye, Düzgün fiziği ile gözleri adeta kamaştırdı.Günlük yaşamında giydiği giyim tarzıda oldukça dikkat çekti.Atiye Dj Kadir Çetin'in sorularını oldukça samimi bir şekilde cevapladı.Program bittikten hemen sonra güzel sanatçı Atiye ile özlem giderip NumberoneTürk Tv/Fm kapısının önünde günün anısına birde resim çekildim.

MüzikOnair Sponsorluğunda Gerçekleşecek Mascotte Club Programı Yayınlandı!

MüzikOnair'ın medya sponsoru olduğu, ünlü isimlerin sahne alacağı Mascotte programı listesi yayınlandı.

MüzikOnair’ın medya sponsoru olduğu, ünlü isimlerin sahne alacağı Mascotte Club program listesi yayınlandı.

Ankara Çayyolu’nda bulunan Mascotte Club’da Demet Akalın’dan Ece Mumay’a kadar birçok ünlü isim Mayıs ayında sahne alacak. Demet Akalın 11 Mayıs’ta, Serdar Ortaç 18 Mayıs’ta, Ece Mumay 25 Mayıs tarihinde olmak üzere ünlü şarkıcılar mekanda konser vererek müzikseverlerle buluşacak.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi!

Seda Sayan ve Çağlar Ökten dün akşam Swiss Otel The Bosphourus ‘da gerçekleştirdiği nikah ile evlendiler...

Seda Sayan’ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten’in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor.

Seda Sayan‘ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

Jovie Events‘in organize ettiği nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

Balayına bayram tatilinde Paris’e gidecek olan çift sonrasında Çağlar Ökten‘in Mersin‘de yaşayan ailesiyle buluşacaklar.

DERYA BAMBAŞKA!

1 KLİP 5 DERYA!

Türk pop müziğinin başarılı ismi Derya Uluğ, merakla beklenen 'Serdar Ortaç Vol.1' albümünde sevenleriyle yeniden buluştu.

Albümde Serdar Ortaç'ın 'Hadi Çal' şarkısını seslendiren Uluğ, şarkıya klip çekti. Klipte 5 farklı kostüm, saç ve makyajla kamera karşısına geçen Uluğ, bambaşka görüntüleriyle yazı karşıladı. Düzenlemesini Asil Gök'ün yaptığı şarkının klibi Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Klein Harbiye'de çekildi. 'Hadi Çal' Ozinga Music etiketiyle bugün(22.04.2022) tüm dijital platformlarda yerini aldı.

DEMET ÇİÇEK AÇTI!

DEMET YAZI GETİRDİ!

Her albümüyle dinlenme ve satış rekorları kıran, yaz şarkılarının efsane ismi Demet Akalın, bu kez bir Serdar Ortaç şarkısıyla yazı getiriyor.

Merakla beklenen albüm 'Serdar Ortaç Vol.1'de 'Bensiz Olsun' şarkısını seslendiren Demet Akalın, şarkıyı kliplendirdi. Selim Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu klip Seyrantepe'de 30 kişilik bir ekip tarafından çekildi. Demet Akalın ve dansçıları için özel olarak hazırlanan çiçekli maskelerin yanı sıra stüdyo 300mtlik çiçek baskılı kumaşla kaplandı.

Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın’ın 'Bensiz Olsun' şarkısı tüm dijital platformlarda satışa çıktıktan kısa süre sonra ilk sıraya yerleşti.

Masumlar Apartmanı dizi setini ziyaret ettim!

Son bölümlerine girilirken Masumlar Apartmanı adlı dizinin çekildiği meşhur Apartmana gittim.Taksim'e çok yakın Meşhur Masumlar Apartman kapısı ile diziyi izleyen sevenleri bol bol resim çekildiler.

Dizi oyuncularından bazıları sevenleri ile fotoğraf çekildi.Bende uzun bekleyişlerim sonunda dizinin başrol oyuncularından Birkan Sokullu ve Uğur Uzunel ile tanışma fırsatı yakaladım ve kendileri ile günün anısına birer de resim çekildim.Diğer oyuncular Ezgi Mola ve Merve Dizdar ile tanışmak nasip olmasa da kendilerini yakından görmek nasip oldu.