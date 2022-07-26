Sedat SARIKAYA

OĞUZHAN KOÇ, 50 BİN KİŞİYE SÖYLEDİ

Söylediği şarkılarla dinlenme rekorları Oğuzhan Koç önceki akşam Erbaa Yaprak Festivalinde konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, yoğun bir yaz geçirdiğini söyleyerek konser takviminin çok yoğun olduğunu belirtti. Sahneye çıktığı şehirlerde fırsat bulunca bir günlük kısa tatiller yaptığını söyleyen Oğuzhan Koç son teklisi Aşk Beni Yendi için ise “ Geri dönüşleri harika bende çok memnunum” dedi. Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlamayı ihmal etmeyen Oğzuhan Koç geçtiğimiz günlerde covid atlatan nişanlısı Demet Özdemir için “ Covidi atlattı çok şükür sağlık sıhhat yerinde. Her şey yolunda” açıklamalarında bulundu. Demet Özdemir’in düğün hediyesi olarak 1 milyon TL değerinde bir saat aldığıyla ilgili soruları da yanıtlayan Oğuzhan Koç, “Düğünü daha yapmadık bende bekliyorum bakalım ne olacak” dedi.

Sonrasında ‘Hepsi Geçiyor’ şarkısıyla sahneye çıkan Oğuzhan Koç, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 50 bin Erbaalı’ya unutulmaz bir gece yaşattı. ‘Ben Hala Rüyada’ ‘Heyecandan’ ‘Kendime Sardım’ gibi sevilen şarkılarını yaklaşık 50 bin kişi hep bir ağızdan söyledi.

Konser bitimi sahneye çıkan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Oğuzhan Koç’a çiçek ve Erbaa Spor forması hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Artık senaryosu olmayan kliplerde yer almayacağım”

Ömür Gedik yeni teklisi için yine bir Serdar Ortaç şarkısı seçti.

Bugüne dek Serdar Ortaç imzalı 3 şarkı seslendiren Gedik, Yürek Haini ile bu sayıyı dörde çıkarmış ve en çok Serdar Ortaç şarkısı çıkaran şarkıcı olarak bir rekora imza atmış oldu.

DMC etiketi ile yayınlanan Yürek Haini’nin aranjesi İlkan Günüç’e ait.

BAHU yapım imzası ile 20 kişilik bir ekiple Hülya Öksüz tarafından çekilen sinema tadındaki klibin senaryosunu Arif Burak Yılmaz yazdı, klipte Gedik’e Onur Demirtaş eşlik etti.

Yürek Haini için özel bir kitap basıldı, Dragos sokaklarına “aşk” ve “yalnızlık” yazan tabelalar asıldı ve klipte şarkının sözlerine uygun olarak bu yol ayrımına dikkat çekildi.

Ömür Gedik “klipte, bu klip için özel bastırılan Yürek Haini adlı kitabın yazarıyla tanışma hikayem ve yalnızlık, aşk arasındaki ikilemlerim anlatılıyor. Bundan sonrasında hikayesi ve senaryosu olmayan kliplerde yer almama kararı aldım” dedi.

CEREN GÜNDOĞDU "KAPI"

Türkçe Pop’un romantik sesi Ceren Gündoğdu’nun sözü ve müziği kendisine ait yeni şarkısı Kapı,kaostan ve kederden uzaklaşıp,

kendine ait bir odada soluklanmak ve aşkı iliklerine kadar hissetmek isteyen birinin duygusal yolculuğunu anlatıyor.

Şarkının lirik bestesine synth’ler ve sample’larla süslenmiş elektronik bir altyapı eşlik ederken, prodüktör koltuğunda BKE,

yönetmen koltuğunda ise Begüm Koçum şarkıya ait dünyayı ustalıkla inşa ediyor. Kapı’nın live akustik versiyonu ise kısa bir süre sonra dinleyiciyle buluşacak.

5 Haftadır Spotify Türkiye Viral 50 Listesinde1 Numara

Müzik hayatına 2018 Senesinde Çanakkale’de başlayan Kirli grubu çıkardığı ‘Ah aman aman’ ile tekrardan gündeme geldi…

Kirli grubu geniş kitlelere yayılan şarkılarıyla Türkiye’de son haftaların büyük ses getiren çıkışı yakaladı… Şarkı 5 haftadır Spotify Türkiye Viral ilk 50 listesinde 1 numarada kalarak güçlü bir başlangıç yaptı. Bu başarının ardından Kirli grubu Pasaj Müzik ile anlaşma imzaladı.

Davulda Toygar Ariz,Bas Gitarda Ahmet Altınoluk,elektrik gitarda Dilşad Peker ve Vocal olarak Baran Temel ile devam eden Kirli grubu Çanakkale'den İstanbul’a taşınan bir hikayeye sahip.

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Fatih Ünal Sessizliğini Bozdu!

“Masal” adlı yepyeni şarkısıyla Fatih Ünal, 22 Temmuz’da üçüncü kez dinleyicisiyle bir araya geliyor.

2019 yılında yayınladığı “Bir Of” adlı çıkış şarkısıyla profesyonel müzik hayatına adımını atan ve geçtiğimiz yıl yayınladığı ikinci çalışması “Eyvah” ile büyük beğeni toplayan Fatih Ünal; sözü, müziği ve düzenlemesi başarılı müzisyen Ahmet Hatipoğlu’na ait olan yeni single’ı “Masal” ile repertuarını genişletmeye devam ediyor!

Mix & mastering’i Emir Ural’a ait olan şarkısıyla ilgili yaptığı açıklamasında Ünal: “Masal’a çok inanıyorum, şarkıyla başka bir büyüleyici hissiyat oluştu aramda ve kaybedilen değerlerin hatırlanması yönünde güçlü bir atmosferi var. Ben de bunun içine dahil olabildiysem ne mutlu bana. Bu süreçte çok fazla üretimlerde bulundum ve kendime döndüm, içime birtakım sorular sorduğumda yolda olmanın tatlı heyecanı ile güzel cevaplar buldum. Bu cevaplar benim için çok önemliydi ve kervanın yolda düzülür olması bende başka kapılar açtı.” ifadelerine yer verdi.

Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan single “Masal” ı tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.

Sosyal medyada yeni bir ikili ...... Videoları beğeni yağmuruna tutuluyor...

Genç şarkıcı Cem Şahan ile oyuncu, sosyal medya fenomeni Şeyda Aydın sosyal medyada çektikleri videolarla son dönemin gözde iklisi olmaya başladılar. Sosyal medya için çektikleri eğlenceli videoları binlerce beğeni yağmuruna tutulan ikili en son İstanbul sokaklarında aksiyon tadında bir video çektiler.

Çekimleri tarihi Balat semti ve Mecidiyeköy’de yapılan video yaklaşık 5 saat sonunda tamamlandı. Enerji yüklü ve eğlenceli görüntülerden oluşan videoda ikilinin uyumu göz dolduruyor. Yeni ikiliyle bir çok marka şimdiden işbirliği yapmak için teklifte bulunmaya başladı.

Gülben Ergen ‘in konser şıklığı…

Gülben Ergen önceki akşam Uşak’ta özel bir gece ‘de sahne aldı. Gülşah Saraçoğlu imzalı Jean büstiyer ve fırfırlı etek kombiyle göz doldururken sosyal medya ‘da büyük beğeni toplayarak haftanın en şıkları arasında yer aldı.

Simge rüzgarı!

Hafta sonu İstanbul Kartal Jolly Joker ‘de ardından da Kıbrıs Rocks Hotel ‘de tarzı, tavrı, şarkıları ve yenilikçi haliyle son yılların en çok konuşulan ismi Simge rüzgarı esti. İki gün üst üste kalabalık bir kitleye hitap eden şarkıcı şarkılarıyla olduğu kadar gözlere de hitap etti.

Dünden bugüne kadar hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahne ‘de söylemekten zevk aldığı şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafet sunan Simge önümüzdeki hafta Çeşme Alaçatı Şerefe ve Yalova ‘da sahne alacak.

Simge sahne fotoğraflarını aşağıdaki linki copy paste yaparak chrome, explorer, safari gibi tarayıcılara yapıştırarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz :

ATHENA TURKCELL VADİ SAHNESİ’NE BU SEZON İLK KEZ KONUK OLDU

Üç yıldır Türkiye’nin en önemli sanatçılarının sahne aldığı, Türkiye’nin en yeni, en genç etkinlik mekanı TURKCELL VADİ’de 23 Temmuz Cumartesi akşamı Athena sahne aldı.

Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul işbirliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi, şehrin en iyi etkinliklerini müzikseverlere, sanatseverlere sunmaya devam ediyor.

Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türk rock müzik tarihinin efsane gruplarından Athena, 23 Temmuz Cumartesi Turkcell Vadi Sahnesi'nde, hayranlarının yoğun ilgisi ve şarkılarıyla unutulmaz bir atmosfer yarattı.

Sahne performansı ile farkını her zaman ortaya koyan Athena, Sen de Yap ile devam ettiği konserinde ‘Kafama Göre’, ‘Ben Böyleyim’, ‘Serseri Mayın’, ‘Arsız Gönül’, ‘Yaşamak Var Ya’, ‘For Real’, ‘Skalonga’, ‘Her Şey Güzel Olacak’ gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra ’Aldırma Gönül’, ‘Gündüzüm Seninle’ gibi farklı müzik türlerinden örnekleride yorumladılar.

İki saatten fazla sahne üstünde kalan Athena her daim şarkılarını seyricilerinin oluşturduğu dev koro eşliğinde söyleme geleneğini Turkcell Vadi’de coşku dolu geçen konserinde de gerçekleştridi.

Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner’den oluşan Athena’nın konser biletleri yine günler öncesinden sold out oldu.

Türkmen'in konserini 40 bin kişi izledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ankara Yaz Şenlikleri' konseri serisi Gökhan Türkmen konseri ile başladı. 23 Temmuz Cumartesi akşamı ücretsiz olarak Altınpark'da gerçekleşen halk konserine 40 bin kişi katıldı.

Aşk Lazım şarkısıyla dinamik ve güçlü bir şekilde konsere başlayan Gökhan Türkmen iki saat boyunca en sevilen hit olmuş şarkılarını peşi sıra söyledi.

Hem dijital listelerin başında yer alan hem de son dönem radyoların en sık çaldığı Gökhan Türkmen şarkısı Mahşer'de herkes telefonlarının flaşlarını açarak dev koro eşliğinde hep bir ağızdan söylediler.

Mahşer'in elde ettiği büyük başarıyla beraber tüm yaz boyunca Türkiye ve yurtdışında konserler vermeye devam eden Türkmen, Temmuz ve Ağustos ayında İzmir, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Adana gibi şehirlerde sevenleriyle buluşacak.