Sedat SARIKAYA

Yeni yılda yapılacak ödül törenine yıldızlar yağacak!

Maksim Gazetesi 2023 Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Maksim Gazetesi ödül töreni tarihi!

Şenol İpek ve Yeşil Kasaba&MorNarpın sunumuyla Maksim Gazetesi Ödül Töreni sahiplerini buluyor. Yılın en iyi dizileri, en iyi fenomenler, Yılın en iyi oyuncuları gibi kategorilerde ödüller sahiplerine verilecek. İlk yılını dolduran Maksim Gazetesi organizasyonu ile sanat dünyasının en önemli etkinliklerinden birisi olacak. Maksim Gazetesi Ödül Töreni, bu yıl ilk ödül törenini gerçekleştiriyor. Maksim Gazetesi Ödül Töreni 4 Temmuz Salı 19.30’da Yalova’nın en kaliteli mekanlarından birisi olan Mawish Beach&Disco’da yapılacak.

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Cenk Tevet "Bi Dakka" tüm platformlarda!

Sarhoşun mektubunu yazdım,

Yıllardır çalıştığım çeşitli mekanlarda, sahneden ve çevremden binbir çeşit insan, binbir çeşit dertten muzdarip insan profili gördüm.

İnsanlar, ben de dahil bunları kınadık, kızdık, güldük hatta dalga geçtik.

O insanların dertlerini, hüzünlerini ya da sevinçlerini hep atladık, görmezden geldik. Ben de bunu kaleme alıp bir empati yapmaya çalıştım.

Tamam sarhoşum ama NEDEN? Bu soruyu sorgulayan bir şarkı.

Bu fikir ve duygular üzerinden oluşan sözlerin üzerine rock soundu artı Türk melodi ve enstrümanlarını kullanarak "Bİ DAKKA" şarkısını yaptım.

Aranjede Yüksek Sadakat grubunun aranjörü Uğur Onatkut, kayıtlarda da ülkemizin değerli müzisyenleri ile çalışarak, bu hikayeyi eğlenceli bir şarkıya dönüştürdük

Umarım beğenirsiniz.

İyi dinlemeler ve empatiler...

- Cenk Tevet -

Bi Dakka, Esen Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

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GÖKHAN TÜRKMEN EGE ORMAN VAKFI İŞBİRLİĞİYLE 3. ORMAN PROJESİNİ TAMAMLADI

Uzun yıllardır ağaçlandırma projelerinde yer alan Gökhan Türkmen ve yapım şirketi GTR Müzik; Ege Orman Vakfı işbirliği ile sosyal sorumluluk çalışmalarına yıllardır destek vermeye devam ediyor. ‘Melike Turgut Ormanı’, ‘Melis Özsoysal Ormanı’nı hayata geçiren Gökhan Türkmen, talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden tiyatro emekçisi Uğur Şenay anısına Eylül ayında başladığı üçüncü orman projesini tamamladı.

Doğa için yaptığı farkındalık yaratan çalışmalarla dikkat çeken Türkmen, ‘Vay Halimize’, ‘İnsanız Ayıbı Yok’ ve ‘Yüzüme Vurma’ şarkılarının dijital gelirini Ege Orman Vakfı’na bağışlayarak ve özel günlerde fidan bağışında bulunarak Melike Turgut ve Melis Özsoysal Ormanlar’ını oluşturdu. Çocuklarımız için, geleceğimiz için Ege Orman Vakfı işbirliği ile yeni ormanlar oluşturmaya devam edeceğini açıklayan Türkmen, girişimci, aktivist, öncü ruhuyla sosyal sorumluluk projelerinde seve seve yer alacağını belirtiyor.

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BERFU & ESER YENENLER’DEN ÇİFT TERAPİSİ

AYNI SAHNEDELER!

BKM Organizasyonu ve Maximum Kart ana sponsorluğunda şehre kahkahayı getiren İstanbul Komedi Festivali, ilklere imza atmaya devam ediyor. Bu yıl ilk kez bir çift festivalde, Çift Terapisi isimli gösterisiyle yer alacak.

Kadın erkek ilişkilerindeki problemler ortak mıdır yoksa her ilişki kendine mi özgüdür? Berfu Yenenler ve Eser Yenenler ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözmek için çift terapisine gitmeye gerek olup olmadığına seyirciyle birlikte karar verecek.

Erkekler kadınları delirmenin eşiğine nasıl getiriyor, kadınlar da geri kalmayıp karşı atakla erkekleri delirtiyor, ilişkiler çıkmaza giriyor, herkes kendinden bir şeyler buluyor ve olaylar gelişiyor.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler ile eğlence dolu bir sohbet, kahkaha dolu anlar, sinir krizlerinin gülme krizine döneceği dakikalar ve çok daha fazlası 4 Aralık Pazar saat 20:00’de BKM Tiyatro’da olacak.

BERFU VE ESER, ÖZGÜR ARAS’A EMANET!

Kendilerinden başarıyla söz ettiren Berfu ve Eser Yeneler çiftinin, bundan böyle markaları adına tüm İletişim Hizmetleri için Özgür Aras ile yeni bir anlaşma da imzaladı. Yeneler çiftini ünlü iletişimci Özgür Aras temsil edecek.

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BU SESE DİKKAT!

Bugüne kadar birçok ünlü yorumcu tarafından söylenen kalbimize dokunan müziğin klasiklerine çağdaş bir yorum getiren Serdar Coşgun kendi tarzında söylediği proje albümü “Benden…” in ilk şarkısı söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan “Delidir”i müzikseverlerle buluşturdu.

Eğlence ve müzik dünyasında trendleri belirleyen isimlerin ünlü iletişimci Özgür Aras‘ın prodüktörlüğünde hazırlanan albüm için Serdar Cosgun, 'Seçtiğim şarkılarım dünyayı nasıl deneyimlediğime dair birer resim gibi” dedi. Serdar Coşgun‘un “Benden” adını verdiği projesinin ilk şarkısı söz ve müziği Sezen Aksu‘ya düzenlemesi Fırat Özbaydar‘a ait “Delidir” listelerde hayli iddialı olacak.

Serdar Coşgun, 'Arabesk müzik, 'minibüsçü şarkıları' olarak bilindi. Seveni, dinleyeni çoktu ama tepki göstereni de fazlaydı. Hatta bir kesim, arabesk müzik dinleyenlere dudak büküp onları 'ikinci sınıf vatandaş' yerine koydular. Birçok dijital müzik platformuna bakıldığında arabesk müziğin yeniden yayılmasında genç temsilcilerinin büyük katkıyı sağlayanlar isimler oldu. Bende kendi tarzım ve yorumumla benim gibi birçok insanın kalbine dokunan şarkıları bir araya getirdim. Bu şarkıların hepsinin arkasında bir hikâyesi var ama genellikle bunlar tamamen doğru ya da yanlış olan başka bir şeyin biçimini almış durumdalar' dedi.

Fotoğraflarını Lara Sayılgan çektiği Serdar Coşgun’un “Benden…” adını verdiği proje albümü Alim Yapım etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Serdar Çoşgun’un “Benden” adını verdiği projesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun sahibi olduğu müzik şirketi “Alim Müzik” etiketiyle çıktı.

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GÖKÇE'NİN EN YENİ TEKLİSİ 'BİZ BÖYLE DEĞİLDİK'

Gökçe'nin en yeni teklisi 'Biz Böyle Değildik', video klibiyle birlikte 25 Kasım Cuma günü Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.

Sözü ve müziği Gökçe'ye düzenlemesi Görkem Yenilmez'e ait şarkının video klibini İdil Dizdar ve Said Dağdeviren çekti.

Şarkı; birbirlerine çok büyük aşk ve tutkuyla bağlı olan insanların zamanla duygu yoğunluklarını kaybetmesini kabullenememesini anlatıyor.

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BAKÜ'DE SEVENLERİNİ GÜZELLİĞİ VE SESİYLE BÜYÜLEDİ

Öykü Gürman, kıştan yaza hız kesmeden konserlerine yenilerini ekleyerek sahnede olmaya devam ediyor. Yoğun dizi çekimlerine bir yandan devam ederken, Türkiye ve yurtdışında da hız kesmeden konserlerine devam eden Öykü Gürman, geçtiğimiz akşam Bakü'de sevenleri ile buluştu.

Bakü'de yer alan Shazeli Sahne'de canlı performansıyla sahne alan Gürman, güçlü yorumunu özel repertuvarıyla renklendirdi.

'Bu toprakları, halkını, kültürünü ve müziğini çok seviyorum. Kendimden bir parça buluyorum.Sizin şarkılarınız da söylemek hoşuma gidiyor' dedikten sonra bestesi Azeri olan Düşün Beni ve sonrasında sevilen parçaları Gürman, güçlü sesiyle yorumladı.

Karadeniz müziğinin sevilen şarkılarının yanı sıra, geçmişten günümüze hit olmuş şarkıları, coverları ve sıra dışı şarkıları ile sahnesini renklendiren Gürman, Azeri parçalarıda yorumlayarak kendisini izlemeye gelenlerden tam not aldı.

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Bumin Kağan Çağlar “Genç yazılımcılara destek başarıyı getirir”

Başarılı yazılımcı ve genç girişimci Bumin Kağan Çağlar son dönemlerde genç girişimcilere olanaklar sunulmasının başarıyı beraberinde getirdiğini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda genç yazılımcılar yetiştirilmesi için 100 milyon TL’lik bir bütçe ayrılmasının önemine dikkat çeken Bumin Kağan Çağlar “Bu proje sayesinde özellikle yazılım sektöründe kariyer hedefi olan 18-35 yaş grubu arasındaki birçok gencin faydalanması ve bu arkadaşlarımızın sektöre girmesi rekabeti arttıracaktır” dedi.

Çalışma hayatında Microsoft ile yurtdışında 2 proje üzerinde birlikte çalıştıklarını ve daha sonrasında Apple ile devam eden çalışmalarından sonra kurduğu BMN Sosyal medya şirketi ve Çağlar Yazılım şirketiyle tüm sosyal medya platformlarında kurumsal firmalara, fenomenlere kitle artışı, hesap yönetimi ve yazılım hizmeti veren Bumin Kağan Çağlar bu çalışmalarla kendileriyle birlikte çalışan kurum ve kişilerin daha çok büyük kitlelere ulaşmasını sağladığının altını çizerken şirket olarak misyonlarının “Müşterilerimiz bize hayallerini anlatsın, biz gerçekleşmesini sağlayalım diyerek bize ulaşmak isteyenler @bumincaglarr, @bmnsosyalmedya, @caglaryazilim sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler” diyererek ifade etti.

Genç girişimci aynı zamanda büyük bir E-ticaret firmasının kurucu ortağı olarak ithalat ve ihracat yapmaktadır. Bugüne kadar başarılı çalışmalarının meyvelerini zorlu ama kısa sürede gördüklerini ifade eden Bumin Kağan Çağlar 14 büyük kurumsal firma, 8 sosyal medya fenomeni, 100’ün üstünde startup firma ve fenomen adayları ile çalışmalarının başarılarını taçlandırdığını dile getirdi.