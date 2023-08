DİDEM EZGİ KURT'UN YENİ TEKLİSİ ''YETERİ KADAR'' YAYIMDA!

İKİ SEVGİLİNİN HİKAYESİ!

Didem Ezgi Kurt , 2021 yılında başladığı solo kariyerine yeni teklisi “ Yeteri Kadar ” ile yepyeni bir soluk getiriyor.

Alışılmış akustik ve latin soundunun dışına çıkarak down beat dance ritmlerine yöneldiği yeni teklisinde sanatçı; kendi özgün şarkı yazarlığı tarzını modern pop tınılarıyla birleştiriyor.

Yeteri Kadar isimli şarkının söz ve müziği Didem Ezgi Kurt’a , düzenlemesi ise başarılı aranjör Metehan Köseoğlu’na ait.

Günümüz insanının yalnızlıkla imtihanında kendi ruhundan vazgeçmeden nasıl anlamlı ilişkiler kurabileceğini sorgulayan şarkının fotoğrafları Deniz Kalkavan, klibi Barış Murathanoğlu tarafından Marmaris’te çekildi.

Didem Ezgi Kurt, Yeteri Kadar isimli yeni şarkısı ile ilgili hislerini şu şekilde ifade ediyor.'' Artık içinde kendi varoluşlarıyla kabul görüp sevildiklerini, büyüyüp çoğaldıklarını hissedemedikleri halde sırf yalnızlıktan ölümüne korktukları için bir arada kalmaya çalışan iki sevgilinin hikayesi ‘Yeteri Kadar’. Günden güne daha da bireycileşen modern toplumumuzda aslında herkes aynı oranda yalnız ve sevgisiz , en azından buradan bakınca o kadar da yalnız değiliz; belki de yalnız olmak sahici olmamak kadar korkulacak bir şey değildir diyor şarkıda kadın ve kendi sahici hislerinin ve ihtiyaçlarının peşinden gitmesi için cesaretlendiriyor kendisini, hem de sevgilisini …''

Didem Ezgi Kurt'un yepyeni çalışması ''Yeteri Kadar'' 18 Ağustos’ta tüm müzik platformlarında yerini aldı.

GÜLBEN ERGEN’DEN KÜTAHYA'DA “SÜRPRİZ”

Yaz konserlerine devam eden Gülben Ergen dün akşam Kütahya’da konser verdi. Özel istek üzerine son dönemde viral olan şarkısı “Sürpriz”i iki kez seslendiren Gülben Ergen’in konser sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı da çok konuşuldu…

2008’de çıkardığı “Sürpriz” şarkısı paylaşım uygulamalarında viral olan, dijital platformlarda ise dinlenme rekorları kıran Gülben Ergen dün akşam Kütahya’da konser verdi. On beş bin kişinin izdiham yarattığı konserde Gülben Ergen istek üzerine “Sürpriz” şarkısını iki kez seslendirdi.

Gülben Ergen konser sonrası sosyal medyada “Kütahya'nın güzeller güzeli teyzesine söz verdim. ‘Senle fotoğraf çektirmeden şuradan şuraya gitmem’ dedi. 15 bin kişilik koca meydan konserinde önlere kadar geldi. El etti, kaş göz etti. ‘Oğlum, gelinler, hepsi bu anı bekliyor’ dedi” notuyla bir fotoğraf paylaştı. Bu kareye yüzlerce pozitif yorum geldi.

EMİR CAN İĞREK’İN İZMİR KONSERİNDE DUYGUSAL ANLAR

“Ali Cabbar” şarkısıyla listelerin zirvesine yerleşen Emir Can İğrek yaz konserlerine devam ediyor. Emir Can İğrek dün akşam İzmir’de verdiği konserde sahnesine Down sendromlu bir hayranın konuk edince duygusal anlar yaşandı

Yeni albümü “Parti Bitti” ile listelerde fırtınalar estiren Emir Can İğrek, “Ali Cabbar” şarkısının popüler olmasıyla hayran kitlesini daha da büyüttü. Türkiye’nin dört bir yanından konsere çağrılan Emir Can İğrek yazı sahneden sahneye koşarak geçiriyor. Emir Can İğrek dün akşam İzmir Aliağa Sanat Günleri kapsamında bir konser verdi.

Emir Can İğrek sahnedeyken konser alanında Down sendromlu bir seyircisinin olduğu notunu aldı. Cansu adındaki hayranını sahneye davet etti. İkili birbirlerine sıkıca sarılınca hem kendileri hem de kalabalık duygusal anlar yaşadı ve büyük bir alkış koptu. Cansu’nun en sevdiği şarkısını soran Emir Can İğrek “Notunu aldım Cansu, aramızda” dedi.

Emir Can İğrek hız kesmeden yaz konserlerine devam edecek.

İREM DERİCİ'DEN HAYRANLARINA ÖZEL SAHNE ŞOVU!

İrem Derici dün akşam Jolly Joker x Vodafone Red Açıkhava Konserleri kapsamında İstanbul, Maslak’taki Maximum Uniq Açıkhava’da sahne aldı. İrem Derici’nin konseri dans ve ışık şovlarıyla adeta bir müzikale dönüştü…

İrem Derici dün akşam İstanbul Maslak’taki Maximum Uniq Açıkhava’da Jolly Joker x Vodafone Red Açıkhava Konserleri serisi kapsamında sahneye çıktı. Özel tasarlanmış sahnesi, ışık gösterileri, dansçıları, kıyafetleri ve söylediği şarkılarla tam bir şov kızıydı. Adeta rengarenk bir müzikal sunan İrem Derici ve ekibi performanslarıyla kendilerini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

İrem Derici, sahnesine konuk ettiği arkadaşı Kerimcan Durmaz ile ‘Bedel’ şarkısını birlikte seslendirdi. İkili bu düet esnasında tüm ekiple beraber büyük alkış alan bir dans gösterisine imza attı.

Biletleri günler öncesinden tükenen bu muhteşem konseri kaçıranlar İrem Derici’yi daha büyük bir şovla 9 Ekim’de Harbiye Açık Hava sahnesinde izleyebilecek.

PETEK DİNÇÖZ'DEN TAZE TEKLİ

Petek Dinçöz yaz aylarında hiç ara vermeden yeni tekliler şarkılar yayınlamaya ve hem yurtiçi hem de yurtdışı konserler vermeye devam ediyor.

Sıradaki yeni tekli sözü müziği Novruz Feyzullayev düzenlemesi Sezgin Gezgin'e ait Yandırdın Kalbimi.

Son derece güçlü görüntülerden oluşan video klip için Bülent Ersoy, Dinçöz'e giysin diye Londra'dan aldığı 15 bin sterlinlik çorapları verdi. Hızını alamayan diva özel olarak hazırlattığı değeri milyon tl'leri aşan Harem koleksiyonunu Petek Dinçöz'e klipte kullanması için verdi.

Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen video klipte kıyafetleri Pınar Kerimoğlu stylingi Mehmet Yiğit Paris üstlendi.

LİNET'E YOĞUN İLGİ!

Ünlü sanatçı Linet, 5 günde 3 konseri ile müzikseverlerle buluştu. Linet, önce İzmir Açıkhava Tiyatrosunda sonrasında Kuşadasında Açıkhava konserinde şarkılarıyla Ege'de müzik rüzgarları estirdi. Son olarak sevilen sanatçı İstanbul Yeni Gazinoda konseri ile dinleyicilerine seslendi.

İzmir ve Kuşadası'nda Ege'lilerle buluşan Linet, '1995 yılında İzmir fuarı'nda İzmirlilerle ilk buluşmam da Egeliler beni bağrına bastı. O günden beri İzmirlilerin fahri hemşehrisiyim, diyen Linet, pop, arabesk, Türk Sanat Müziğinden oluşan repertuarı ile Ege'lilerden tam not aldı. İzmir Açıkhava konserinde ayakkabısı sıkan Linet şarkılarını yalınayak seslendirdi.

İzmir ve Kuadası Açıkhava Tiyatrosunda verdiği konserlerde yoğun ilgi ile karşılaşan ve yoğun tezahüratlara kayıtsız kalmayan Linet, konserin sonunda bis yaparak seyircilerine veda etti.

200.000 BİN KİŞİ TUĞBA ÖZERK’I DİNLEDİ

Ünlü sanatçı Tuğba Özerk, önceki akşam Çankırı Belediyesi’nin düzenlediği Tuz Festivalinde sahne aldı.

Yaklaşık iki yüz bin müzikseverin katıldığı gecede sahne alan Tuğba Özerk, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Son zamanlarda Barbie akımına da değinine Özerk, “Bülent hanım bile barbie oldu. Şaka bir yana kendisini çok sever değer veririm. Ama görüyorsunuz ki hem barbie’yim hemde harbiyim, ama en önemlisi de harbi olmak” diyerek espirili bir şekilde Bülent Ersoy’a da takılmayı ihmal etmedi. Konser sırasında sahneye atlayan bir kediyi kucağına alan Tuğba Özerk, “ Evet planlamadığımız sürprizim de geldi. Birlikte bir düet yaparız” diyerek sokakta yaşayan canlarımıza sahip çakalım demeyide ihmal etmedi. Kendisini dinlemeye gelen binlerce seveninin isteğini kırmayarak mahşeri kalabalığın arasına katılan Tuğba Özerk, hayranlarıyla tek tek selfie yaparak “Sanırım bir rekor denemesine gidiyoruz. İyi ki geldiniz iyi ki varsınız hepinize çok teşekkür ediyorum. Sanatçı dediğin halkın içinden olacak” dedi. Bu örnek davranışıyla büyük alkış alan Özerk, yaklaşık iki saat süren konserini üç kez bis yaparak noktaladı.

EFES’TE YALIN ŞARKILARI YANKILANACAK!

Hafızalarımıza kazınan müthiş hitleri ve büyüleyici sesiyle Yalın, sahnelerde fırtınalar estiren “Unutulmaz Şarkılar” konser serisi ile 15 Eylül Cuma akşamı Efes Antik Tiyatro’ya konuk oluyor!

19 yıllık kariyer yolculuğu boyunca sevenlerinin kalbinde taht kuran ve seslendirdiği kendine özgü aşk şarkıları, büyüleyici sesi ve besteleri ile günümüze kadar milyonlarca dinleyici kitlesi yakalayan Yalın, sahnelerde fırtınalar estiren ve biletleri anında tükenen “Unutulmaz Şarkılar” konser serisi ile bu defa 15 Eylül Cuma akşamı sanatın ve kültürün beşiği Efes Antik Tiyatro’ya konuk oluyor.

Yalın’ın etkileyici sahne tasarımı ve bigband orkestrasıyla hem kalbimizde iz bırakan “Unutulmaz Şarkılar”ı, hem de en sevilen hitlerini Efes Antik Tiyatro’nun tarihi sütunları arasında seslendireceği konser serisinin biletlerine passo.com.tr, biletix.com ve bubilet.com.tr satış kanallarından ulaşabilirsiniz!