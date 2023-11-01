GÖKSEL'den coşku dolu heyecan verici bir konser

Türk pop müziğinin en önemli kadın yorumcu ve şarkı yazarlarından Göksel, Bakırköy Sanatçılar Parkında muhteşem bir ses ve görsel yönü güçlü konsere daha imzasını attı.

Yaz başından beri yoğun bir konser turuna ve şarkılar yayımlamaya ara vermeden devam eden Göksel, Özlem Kaya imzalı özel tasarım pelerinli kırmızı elbisesi ile göz kamaştırdı, nefesleri kesti.

Etkileyici performansıyla unutulmaz anlar yaşatan Göksel, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel hazırlanmış repertuvar ve sahne görselleriyle adeta gövde gösterisi yaptı.

“Atatürk’ün izinde, yüzyıllık cumhuriyet bizim” sözleriyle gençlik marşına başlayan Göksel’e, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoglu'da sahnede eşlik etti.

Baksana Talihe, Sen Orda Yoksun, Aşkın Yalanmış ile güçlü bir şekilde konserine başlayan Göksel,en sevilen eski ve yeni şarkılarını söyledi.

Gökhan Özen 3. Konserinde sold out oldu

Cumhuriyet bayramını sahnede ilk kutlayan erkek sanatçı Gökhan Özen oldu.

Türk pop müziğine unutulmaz şarkılar hediye eden, müzisyen, yorumcu, yakışıklı popstar Gökhan Özen 3. kere çıktığı Paraf sahnesinde yine sold out yaparak rekor kırdı. Konser alanını hınca hınç dolduran Özen hayranları, her şarkısına dev bir koro halinde eşlik ettiler.

Özen, üç saat süren konserinde, sınırsız enerjisi ile binlerce hayranını coşturdu.

Müthiş sahne performansının yanında beyaz kuyruklu piyanoda söylediği Duman Gözlüm, Seni Kimler Aldı, Ne Farkeder gibi şarkılarla da romantik rüzgarlar estirdi.

Çoğu şarkısında kendisine eşlik eden 4 kadın dansçısı ile farklı koreografiler sergileyen Özen, sıcak ve sempatik tavırları ile seyircisinden tam not aldı.

Sahnede gitar çaldı / Akustik haller

Kuruçeşme Açıkhava’da rüya gibi bir konser performansı sergileyen Özen, ikinci bölümde sahnenin önünde gitarist arkadaslari ile en sevilen slow şarkılarını seyircisi ile beraber akustik halleriyle seslendirdi.

Erken Cumhuriyet kutlaması / 100. yıl mesajı

Sürprizi konser sonuna saklayan Gökhan Özen, Türk bayrağı kapşonlu sweatshirt'unu giyerek geldiği sahnede, Özen "biz Türk bayrağı altinda yasamaktan ve cumhuriyet çocuğu olmaktan çok mutlu ve gururluyuz "dedi.

Elinde Türk bayrağı ile sahneye gelen Gökhan Özen, seyircisini ayağa kaldırarak hep beraber İstiklal Marşını söylediler ..

Hayranlarının yoğun isteğini kırmayarak sahneye gelen Gokhan ozen, büyük coşkuyla söylediği şarkıyla son noktayı koydu.

Frenos ve Fdiem4 ile Rap müzik piyasasına yeni bir soluk getirecekler!

Alışıla gelmiş Rap müzik piyasasına yeni bir soluk getirecek Frenos ve Fdiem4 "Metropol" isimli yepyeni çalışmaları ile sevenlerinin beğenisini kazanacak.

Fdiem4, büyüdüğü coğrafyada yaşadığı duygusal olayların etkisini alışıldık veya alışılmadık ritimler üzerinde anlatmak için çabalayan,coğrafyasının müzik kültürünü ve beraber büyüdüğü insanların mental sorunlarını satırlarında yansıtmaya çalışan eser üreticisi olarak ön plana çıkarken;Frenos ise

Aile yapısının temellerinde bulunan müzik ve müziğin belirlediği yolculukta Kendi içsel hayat çabasını duygusal ve agresif bir şekilde anlatmaya çalışan, Aynı zamanda prodüktörlük ve ses mühendisliğinde yaşına göre fazla yol kateden eser üreticisi olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul Kadıköy'de klibi çekilen "Metropol" isimli şarkılarının Aranjörlüğünü Frenos , Klibin yönetmenliğini Emir Aksoy yaptı. Başarılı Rapçiler şarkılarını sevenleriyle buluşturdular.

Cumhuriyetin 100 yılı için Mithat Güven'den yine Anlamlı Marş!

Son dönemde ülkemizde marş denildiğinde aklımıza ilk gelen isimlerden olan Mithat Güven 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma haftası için Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK marşını besteledi ve okudu.

Bestelemiş olduğu marşlarla radyolarda ve televizyonlarda büyük ivme kaydeden Mithat Güven , yeni çalışmasını da müzikseverlere, radyo ve televizyonlara emanet etti.

Mithat Güven 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk Marşı ' NetD müzik youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayında.

Volkan Biçer'in İlk Teklisi 'Yalnızlığın Ortasındayım' Yayında

Almış olduğu eğitimin yanı sıra müzik kariyerindeki deneyimle ve sahnelerdeki performansıyla dinleyicilerinin beğenisini kazanan Volkan Biçer , profesyonel müzik kariyerine ard arda yayınlayacağı 4 çalışmanın ilki olan 'Yalnızlığın Ortasındayım' devam ediyor.

Söz ve müziği Harun Çelik imzası taşıyan çalışma'nın Mix -Mastering'ini Metehan Köseoğlu ,Düzenlemesini Nida Şan, yönetmenliğini ise Kemal Kekeva üstlendi.

Volkan Biçer 'Yalnızlığın Ortasındayım' Yaşar Kekeva Plakçılık etiketiyle NetD Müzik youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayında.

Sultan Bozkurt “Sebebini Sorma” şarkısıyla iddialı bir çıkış yapacak !

Sultan Bozkurt, sözü Cüneyt Çakım’a müziği Cüneyt Çakım ve Sonay Yağız’ a ait olan, aranjesini ise Onur Betin'in üstlendiği “Sebebini Sorma “ isimli şarkısını Süper Müzik etiketi ile yayınladı. Sultan Bozkurt, 2000’li yılların başlarında Pınar Aylin’den dinlediğimiz şarkısını Onur Betin yönetmenliğinde kliplendirdi. Yoğun bir çalışmayla yaklaşık iki günde tamamlanan klibin çekim aşamasında Sultan Bozkurt At’a binerek keyifli görseller sergiledi, şarkının hareketli ve melankolik duygusuna uygun bir klip çalışması ortaya çıkarıldı. Klibin Stylingini ise şarkıcının kendisi üstlendi. Sultan Bozkurt, birbirinden güzel ve farklı tarzda kostümleriyle klibi renklendirdi.Sultan Bozkurt:" Dinamik ve güçlü alt yapısıyla Hem kulüplerin hem de radyoların yer vermekten keyif alacağı bir şarkı oldu. İzmirde harika bir klip çektik, çok iyi bir çalışma ortaya çıkardık. Çok iddialı bir çalışma oldu. Çok heyecanlıyım." şeklinde konuştu.

FETTAH CAN “YOLA DEVAM” DİYOR!..

Fettah Can, Türkiye’nin en önemli söz ve müzik yazarlarının şarkılarından oluşan yeni albümünün hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor!.. Yorumculuğu kadar söz yazarı ve besteci kimliğiyle de gönüllerde taht kuran sanatçının yeni albümünün müjdecisi ve ikinci teklisi olan “Yola Devam” isimli şarkı Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.

Sözü ve müziği Ertuğ Ergin’e ait olan şarkı; Ara Akan’ın düzenlemesi ve Fettah Can’ın duygu dolu, güçlü yorumuyla yeniden hayat bularak, dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Sözleri ve müziğiyle umut dolu olan şarkının video klibi ise yönetmen İzzet Başlak tarafından çekildi.

İrem Derici Jolly Joker'i sallamaya devam ediyor!

Sevilen isimlerden ünlü sanatçı İrem Derici İstanbul'da yer alan Vadi İstanbul Avm'deki Jolly Joker'de sahne aldı. Güzel sanatçı sahne elbisesi ile sevenlerinden tam not aldı.

Kış sezonu konserlerine devam eden İrem Derici , Jolly Joker Vadi İstanbul Sahnesinde geniş repertuvarı ile yine sevenlerinden tam not aldı. Mekanı dolduran sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.Sahnesine gelirken kendisi ile resim çekilmek isteyen sevenlerini kırmadı. İrem Derici'ye sohbet esnasında "Kendisi ile tanıştığımızın bu sene ile birlikte 12 yıl olduğunu" söylemem üzerine İrem Derici'de "Yeni yılda 13 yıl olacak " dedi. Bende İrem Derici ile kısa bir sohbet ettikten sonra bir hatıra resmi aldım.

GÖKHAN TÜRKMEN'DEN DEV CUMHURİYET KONSERİ

15 yıla 7 albüm, 2 EP ve 25'ten fazla single çalışması sığdıran Gökhan Türkmen, Cumhuriyet'in 100. yılında Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nin bahçesine kurulan açıkhava sahnesinde performansını sergiledi.

Son yayınladığı Kiraz Çiçekleri şarkısı ile dinleyicilerinin kalbine yeniden dokunan Türkmen, 100. yıla özel hazırladığı repertuvarla, sahne performansıyla büyük ve coşku dolu bir konser yaşattı.

Sosyal sorumluluk projelerine karşı hassasiyeti ile tanınan ve özel günlerde yüksek sanatçı duyarlılığıyla hep bri adım önde işlere imza atan Türkmen, Cumhuriyet'in 100.yılı içinde sahnede 'Cumhuriyetimizin 60. Yılında doğdum. Bugün 100. Yılında 40 yaşında bir Türk evladı olarak burada olmak, buna şahit olmak çok değerli. Hepimiz çok şanslıyız. Ve bu şansı bize saglayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve büyük zorluklarla kurduğu Cumhuriyet. Bugün ondan miras aldığımız mücadeleyi, birlik ve beraberlik ruhuyla yaşatma günü. Bugün Cumhuriyetimizin 100. Yılı. Kutlu mutlu ve sonsuz olsun' söyledi

2 saatten fazla sahnede kalan Türkmen, en sevilen şarkılarını yanı sıra sürpriz coverlarla da gecenin tansiyonunu hep yukarıda tuttu.

Mahşer’le; dijital listelerin başında yer alan hem de son dönem radyoların en sık çaldığı isimlerden Türkmen, elde ettiği büyük başarıyla beraber tüm yaz boyunca Türkiye birçok şehrinde sevenleriyle buluştuktan sonra yurtdışı turnesinden döndükten sonra sonbahar konserlerine yeni şarkısını yayınladıktan sonra hızla devam ediyor.

ATHENA'DAN DEV KONSER

Yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türk rock müzik tarihinin efsane gruplarından Athena, 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet konseri için, Fethiye'de on binlerce kişinin katılımıyla dev bir konsere imzasını attı.

Cumhuriyet sevdalısı on binlerce Fethiye'li sokak ve caddeleri doldurup, Fener Alayı sonrası Beşkaza Meydanı'nda Athena'nın şarkıları ile bu muhteşem günü büyük bir coşkuyla kutladı.

Arsız Gönül ile başlayan yüksek tempolu konser Gökhan’ın Fethiye bizim için çok önemli müziğe başladığımız ilk yıllarda yazlarımızı burada müzik yaparak geçirdik ve bu çok anlamlı günde sizlerle olmak bizim için çok özel dedi.

Sahne performansı ile farkını her zaman ortaya koyan Athena, Arsız Gönül’ün ardından Kime Ne ve Dam Üstüne Çul Serer’ ile devam ettiği konserinde ‘Kafama Göre’, ‘Ben Böyleyim’, ‘Serseri Mayın’, ‘‘Yaşamak Var Ya’, ‘‘Her Şey Güzel Olacak’, '12 Dev Adam' gibi hit olmuş şarkılarını yorumladılar.

İki saatten fazla sahne üstünde kalan Athena her daim şarkılarını seyircilerinin oluşturduğu dev koro eşliğinde söyleme geleneğini Cumhuriyet'in 100.yıl konserinde de gerçekleştridi ve her dakikasında unutulmayacak anların yaşanmasını sağladı.

Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner’den oluşan Athena sevgisi Fethiye'ye sığmayarak rekor düzeyde bir katılım sağlandı.