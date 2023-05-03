RESUL DİNDAR’DAN AŞK ŞARKISI…

Sahneleriyle ve yaptığı son çalışmalarıyla müzik piyasasında adından sıkça söz ettiren başarılı sanatçı Resul Dindar’dan yeni bir single daha geldi…

Yapımcılığını Rd Müzik’in yaptığı, sözü müziği Mehmet Akyıldız’a ait olan “Doldum Dolana Kadar” adlı aşk şarkısı ilk günden itibaren dinleyici tarafından büyük beğeni topladı.

Şarkının yayınlandığı sıralarda Avrupa turnesinde olan sanatçı yeni eserlerinin de müjdesini verdi…

Gökhan Taş müzik hayatındaki kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor.

Gökhan Taş’ın ‘Kapımı Çalma’ adlı teklisi Müzikonair etiketiyle YouTube ve Tüm dijital platformlarda Yayında. Sözü ve müziği Gökhan Taş’a ait olan şarkının Aranjörlüğünü Baran Karakoç, klibin yönetmenliğini ise Engin Asil yaptı.

Daha önce yaptığı hareketli şarkılarla öne çıkan Gökhan Taş bu kez de slow bir eserle karşımıza çıktı.

Sözleri ve müziği kendisine ait 100’den fazla şarkısı olan sanatçı, yaptığı çalışmalarla ses getirecek. Yeni şarkısıyla müzik dünyasına iddialı bir giriş yapan Gökhan Taş müzik hayatındaki kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor.

DUYGU ESKİN KARANLIK YOLLARDAYIM SARKISINI YAYINLADI!

Yapmış olduğu birçok başarılı çalışma ile dinleyicisinin beğenisini ve övgüsünü kazanan Duygu Eskin , 'Geçmiş Ola' nın ardından hız kesmeden yeni çalışması 'Karanlık Yollardayım' ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Söz ve müziği Duygu Eskin'e ait olan 'Karanlık Yollardayım' ın Aranjesi ve mix mastering'i Halil Engin'e ait.

Duygu Eskin 'Karanlık Yollardayım' Gar Müzik Etiketi ile MüzikPlay Youtube kanalında ve tüm platformlarda yayında.

YENİ ANAOKULUNUN AÇILIŞI AFET BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARA UMUT IŞIĞI OLDU!

Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 43. Anaokulunu Diyarbakır’ın Hani ilçesinde ki Gürbüz Köyü’nde 29 Nisan’da açtı. İnşaat yapımını dedeleri adına hayırseverler Süleyman Kaya ve Kamuran Kaya’nın üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye- Hacı Hamit Kaya Anaokulu” ismi verildi.

“Çocuklar Gülsün Diye – Hacı Hamit Kaya Anaokulu” açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, hayırsever Kaya ailesi, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan Çocuklar Gülsün Diye Ana Okulu’nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan çocukların okul öncesi eğitim olanağından faydalanması için anaokulu açmaya devam ediyor.

2011 yılından bu yana 42 anaokulunun açılışını gerçekleştiren Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 43. Anaokulunu ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinden etkilenen illerimizde çocuklarımızın geleceğine ışık tutmak ve hayata tutunmalarına katkıda bulunmak amacıyla “11 ilimizde 11 anaokulu” sloganı ile başlattığı kampanya doğrultusunda, afet bölgesi kapsamına alınan illerden olan Diyarbakır’ın Hani ilçesinin Gürbüz Köyü’nde açtı.

Yaklaşık 100 öğrencinin okul öncesi eğitim alabileceği ve bahçesinde çocuklar için bir oyun parkı da bulunan anaokulunun açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Diyarbakır Valisi Dr. Ali İhsan Su yanı sıra devlet protokolü katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Gülben Ergen, duygularını şu şekilde ifade etti:11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu…İlkini bugün açıyoruz çok mutluyum, çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir, Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Ordu-Kumru, Eskişehir, Diyarbakır, Denizli, Siirt, Niğde anaokulları yaptı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.

ASLI GÖKYOKUŞ’UN YENİ TEKLİSİ ‘AMAN

Türk Rock müziğinin güçlü yorumcu ve şarkı yazarlarından Aslı Gökyokuş’un yeni teklisi 'Aman'; sanatçının yaşadığı topraklara, toplumsal olaylar ile karmaşa içinde geçen gençliğine, insan ırkının bitmek bilmeyen öfkesine karşı yazdığı ve sadece bir piyano, çello, keman eşliğinde söylediği bir ağıt.

Sözü ve müziği Aslı Gökyokuş ve Erdal Yıldırım, düzenlemesi Serkan Çeliköz’e ait olan 'Aman' sanatçının geçtiğimiz yıllarda kurduğu ve kızının adını taşıyan Yaz Müzik şirketi etiketiyle 28 Nisan Cuma günü video klibiyle tüm dijital platformlarda yayınlanıyor.

'Aman’ın video klip ve sanatçı fotoğrafları Tayfun Çetinkaya tarafından çekildi.

Bostancı Dayı’dan Sezen Aksu Şarkısı!

Bostancı Dayı, Sezen Aksu ile hayatlarımıza giren “Vay” adlı şarkıya getirdiği yepyeni yorumu ile 28 Nisan’da yayında!

Geçtiğimiz ocak ayında “Ölüm Olsan” adlı son şarkısını yayınlayan Bostancı Dayı, üretimlerine bu kez dillere pelesenk olan bir Sezen Aksu cover’ı ile devam ediyor!

Sözü ve müziği Aksu’ya ait olan ve ilk olarak 2011 yılında yayınlanan parça bu kez Hazar Altın ve Özgün Yılmaz düzenlemesi ile müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Düzenleme olarak sade ve vurucu enstrümantal cümlelerle hamleler yapmaya çalıştıklarını belirten grup üyeleri, kayıt aşamasının da hızlı ve keyifli geçtiğini de ekliyor.

Single, Avrupa Müzik markasıyla müzikseverlerle buluşuyor.

MERVE DEMİR’DEN YENİ NESİL KLİP

Güzel şarkıcı Merve Demir, yeni single “Kolay Değil” 27 Nisan’da Sez Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Söz müziğin Sezgi Erciyas’a ait olan “Kolay Değil” şarkının aranjesini Osman Çetin yaparken klibin yönetmenlik koltuğuna ise Emrah Özbilen oturdu.

‘YENİ NESİL BİRBİRİNİ TAKLİT EDİYOR’

Üçüncü singlenin çekimlerini Maslak stüdyolarında yapan Merve Demir, “Klibi yeni nesil ve yeni jenerasyona uyarlayarak çektik. Alışılmışın dışında bir klip oldu ama ne olursa olsun Arabesk Merve’nin ruhundan asla vazgeçmem” dedi. Muhabirlerin “Yeni dönem sanatçıları ve şarkıları nasıl buluyorsunuz?” sorusuna ise Demir “İnsanların birbirini taklit etmesini anlamıyorum. Yeni nesil birbirini taklit ediyor. Bence herkes kendisi olarak, özgür şekilde şarkı çıkarmalı. Kimseyi taklit etmemeli.” diyerek genç şarkıcılara göndermede bulundu.

"ROMEO" BU KEZ REMİX HALİYLE GELİYOR

Pop müziğinin kraliçesi Hande Yener'in DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu'ndan sürpriz çalışma... Müzik dünyasına kazandırdığı birçok parçayla dikkatleri üzerine çeken Kulaçoğlu, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Annesi Hande Yener'in şarkılarına yaptığı muhteşem remixlerle adından sık sık bahsettiren Çağın Kulaçoğlu, bu kez de "Romeo" şarkısına remix yaptı. Yıllar geçmesine rağmen hala dillerden düşmeyen enerjik ve renkli parçanın yeni hali müzikseverleri şimdiden heyecanlandırdı. Sözü Hande Yener ve Alper Narman'a ait olan bestesinde ise Erol Temizel'in imzasını taşıyan "Romeo" herkesin içini bir kez daha kıpır kıpır edecek. DJ Çağın Kulaçoğlu ile DJ Gökhan Koşar'ın ortak çalışması olan "Romeo" yazın vazgeçilmezleri arasına girecek. "Hande Yener-Romeo (Gökhan Koşar&Çağın Kulaçoğlu Remix)" 26 Nisan'dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda...

Kurşun'dan ABD'de Türklere özel eğlence

Murat Kurşun, Ramazan Bayramı’nı ABD’de sahne alarak geçirdi. Bayramın birinci günü New York’taki bir Türk Gecesi’nde konser veren Kurşun, 2 ve 3’üncü günlerde de Türk bir ailenin New Jersey’deki kına ve düğününde sahneye çıktı.

Yaklaşık 1500 kişilik düğün renkli görüntülere sahne oldu. Türk aileye damat olan Amerikalı genç, özellikle ‘Erik Dalı’ şarkısında arkadaşlarıyla bol bol dans etti. Murat Kurşun, gerçekleşen etkinliklerde Türkçe, Arapça, Süryanice ve Kürtçe olmak üzere 4 farklı dilde şarkılar seslendirdi. Kurşun, bir dizi konser için gittiği Amerika’da gündüzleri de orkestra arkadaşları ile New York sokaklarında keyifli bir şehir turu atmayı ihmal etmedi.